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DEUTZ AG (DEZ) notiert zum Stand von 15:12 Uhr UTC am 1. April 2026 im Preis-Feed von Capital.com bei 8,969 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 8,301–8,994 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung wurde durch die Geschäftsjahresergebnisse 2025 von DEUTZ geprägt, die am 26. März 2026 veröffentlicht wurden. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 2,044 Milliarden € (+12,7 % im Jahresvergleich) und eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 %, zusammen mit einem Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von 2,3–2,5 Milliarden € und einer bereinigten EBIT-Marge von 6,5–8 % (DEUTZ, 26. März 2026). Der breitere Kontext umfasst den DAX-Anstieg auf 23.128 Punkte am 1. April 2026, ein Plus von 1,98 % gegenüber der vorherigen Sitzung (Trading Economics, 1. April 2026), während die EZB-Zinserwartungen im Fokus bleiben, nachdem ein deutscher VPI-Anstieg Ende März 2026 die Märkte dazu veranlasste, weniger aggressive Zinssenkungen einzupreisen, was den Druck auf die Kreditkosten für deutsche Industriewerte erhöhte (Federal Statistical Office of Germany, 30. März 2026).

Das laufende Kostenreduzierungsprogramm „Future Fit" von DEUTZ, das strukturelle Einsparungen von mehr als 50 Millionen € gegenüber dem Niveau von 2024 bis Ende 2026 anstrebt, wobei bereits mehr als 25 Millionen € in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt wurden, stand weiterhin im Mittelpunkt der Managementkommentare als wichtiger Treiber für Margenverbesserungen (DEUTZ, 26. März 2026).

DEUTZ-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 1. April 2026 wurden die DEUTZ-Aktienprognosen von Drittanbietern nach den Geschäftsjahresergebnissen 2025 des Unternehmens vom 26. März 2026 aktualisiert. Alle nachstehenden Ziele sind 12-Monats-Kursziele für die an der Xetra notierte Aktie und spiegeln Annahmen zur laufenden Margenerholung von DEUTZ, zum Future-Fit-Kostenprogramm und zur Entwicklung des Auftragseingangs wider.

DZ Bank (Kaufempfehlung nach Ergebnissen, fairer Wert angehoben)

Die DZ Bank hebt ihre DEZ-Aktienprognose von 9,30 € auf 9,90 € an und behält die Kaufempfehlung bei. Analyst Thorsten Reigber merkt an, dass der Ausblick für 2026 vorsichtig bleibt und von einer anhaltenden Erholung im Motorengeschäft abhängt, wobei er strukturelle Verbesserungen durch das Kostensenkungsprogramm Future Fit als erwarteten Beitrag nennt (MarketScreener, 30. März 2026).

MarketScreener (Fünf-Broker-Konsensüberblick)

MarketScreener verzeichnet einen durchschnittlichen Analystenkonsens-Zielpreis von 11,50 € für DEUTZ, wobei die einzelnen Schätzungen von einem Tief von 10,30 € bis zu einem Hoch von 12,90 € reichen. Die Plattform aggregiert fünf berichtende Broker und trägt eine durchschnittliche Konsensbewertung von Kaufen, inmitten der Neuausrichtung der Ziele nach den Ergebnissen nach der Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2025 (MarketScreener, 26. März 2026).

Warburg Research (Kaufempfehlung beibehalten, Ziel nach Ergebnissen bekräftigt)

Warburg Research bekräftigt seine Kaufempfehlung für DEUTZ mit einem Kursziel von 12,90 € nach Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2025. Analyst Stefan Augustin beschreibt den Ausblick des Unternehmens als konstruktiv und weist darauf hin, dass das vierte Quartal aufgrund der Solutions-Sparte leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, während die wichtigsten fundamentalen Treiber intakt bleiben (MarketScreener, 26. März 2026).

StocksGuide (Aggregiertes Ziel von acht Analysten)

StocksGuide aggregiert Kursziele von acht Analysten, die DEUTZ abdecken, und meldet ein durchschnittliches Ziel von 11,12 €, wobei das obere Ende der einzelnen Schätzungen bei 12,60 € liegt. Die Plattform weist darauf hin, dass 10 von 11 berichtenden Analysten die Aktie mit Kaufen bewerten und einer mit Halten, ohne Verkaufsempfehlungen, inmitten von Erwartungen einer anhaltenden Gewinnprogression im Jahr 2026 (StocksGuide, 29. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren DEUTZ-Aktienprognosen im Bereich von 9,90–12,90 €, wobei der Multi-Broker-Durchschnitt bei etwa 11,50 € liegt. Gemeinsame Themen sind das Vertrauen in das Future-Fit-Kostenprogramm, die frühzyklische Auftragserholung und die Aufnahme von DEUTZ in den MDAX Ende März 2026, kompensiert durch verbleibende Vorsicht hinsichtlich des Tempos der Erholung im Kernmotorengeschäft.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DEZ-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DEZ-Aktienkurs notiert zum Stand von 15:12 Uhr UTC am 1. April 2026 bei 8,969 € und liegt damit unter einem dichten gleitenden Durchschnitts-Überhang, den die Indikatorsuite von TradingView als breites Verkaufssignal über alle längerfristigen Durchschnitte hinweg bewertet. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs fallen von etwa 9,5 €/10,6 €/9,6 €/9,1 €, wobei der aktuelle Kurs unter allen vier Niveaus liegt, was darauf hindeutet, dass der mittelfristige Trend weiterhin unter Druck steht. Der Hull Moving Average (9) bei 8,438 € und der 10-Tage-SMA bei 8,756 € sind die einzigen gleitenden Durchschnittswerte, die ein Kaufsignal generieren, was eine kurzfristige Kursstabilisierung nahe den Sitzungstiefs widerspiegelt.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 39,991, im unteren neutralen Bereich, ohne jedoch überverkauftes Territorium zu erreichen. Der ADX (14) bei 36,978 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, konsistent mit dem Richtungsdruck, der durch die breitere gleitende Durchschnittsstruktur impliziert wird. Das MACD-Niveau (12, 26) bei −0,649 verstärkt das vorsichtige Signalbild der Oszillatoren laut TradingView-Daten.

Im klassischen Pivot-Framework stellt der Pivot-Punkt bei 9,675 € die anfängliche Referenz nach oben dar; ein Tagesschluss zurück über diesem Niveau könnte R1 bei 11,225 € in Sicht bringen. Nach unten ist S1 bei 6,890 € die nächste klassische Unterstützungsreferenz, sollte die aktuelle Spanne nicht halten, gemäß den Pivot-Berechnungen von TradingView (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

DEUTZ-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der DEZ-Aktienkurs notierte Ende März 2025 bei etwa 7,20–7,60 €, bevor er Anfang April stark verkauft wurde und am 9. April 2025 inmitten breiter Marktturbulenzen ein Zweijahrestief von 5,881 € erreichte. Die Aktie verbrachte dann einen Großteil der Zeit von Mai bis Juli 2025 mit einer Konsolidierung in der Spanne von 6,80–7,90 €, mit einem kurzen Rückgang auf 6,836 € Mitte Juni, bevor die Käufer zurückkehrten.

Ab August 2025 begann DEUTZ eine anhaltende Erholung und kletterte von den niedrigen 7 € bis Oktober zurück über 9 € und hielt dieses Niveau bis zum Jahresende. Die Aktie schloss 2025 bei 8,479 € und ging mit frischer Dynamik in 2026, rallierte von 8,654 € am 2. Januar auf ein Zweijahreshoch von 12,503 € am 27. Februar 2026, teilweise angetrieben durch die MDAX-Aufnahme des Unternehmens und verbesserte Gewinnerwartungen.

Dieser Höchststand erwies sich als kurzlebig. DEZ fiel im März 2026 stark zurück und verlor bis Ende des Monats rund 28 % von seinem Februarhoch. DEZ schloss am 1. April 2026 bei 8,994 €, was etwa 3,9 % Plus seit Jahresbeginn und 30,9 % Plus im Jahresvergleich entspricht.