DEUTZ Aktie Prognose: Geschäftsjahresergebnisse 2025 und Ausblick 2026DEUTZ dessen jüngste Kursbewegungen von den Geschäftsjahresergebnissen 2025, dem Ausblick für 2026 und Aktualisierungen zum Kostenreduzierungsprogramm „Future Fit" geprägt wurden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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DEUTZ AG (DEZ) notiert zum Stand von 15:12 Uhr UTC am 1. April 2026 im Preis-Feed von Capital.com bei 8,969 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 8,301–8,994 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung wurde durch die Geschäftsjahresergebnisse 2025 von DEUTZ geprägt, die am 26. März 2026 veröffentlicht wurden. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 2,044 Milliarden € (+12,7 % im Jahresvergleich) und eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 %, zusammen mit einem Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von 2,3–2,5 Milliarden € und einer bereinigten EBIT-Marge von 6,5–8 % (DEUTZ, 26. März 2026). Der breitere Kontext umfasst den DAX-Anstieg auf 23.128 Punkte am 1. April 2026, ein Plus von 1,98 % gegenüber der vorherigen Sitzung (Trading Economics, 1. April 2026), während die EZB-Zinserwartungen im Fokus bleiben, nachdem ein deutscher VPI-Anstieg Ende März 2026 die Märkte dazu veranlasste, weniger aggressive Zinssenkungen einzupreisen, was den Druck auf die Kreditkosten für deutsche Industriewerte erhöhte (Federal Statistical Office of Germany, 30. März 2026).
Das laufende Kostenreduzierungsprogramm „Future Fit" von DEUTZ, das strukturelle Einsparungen von mehr als 50 Millionen € gegenüber dem Niveau von 2024 bis Ende 2026 anstrebt, wobei bereits mehr als 25 Millionen € in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt wurden, stand weiterhin im Mittelpunkt der Managementkommentare als wichtiger Treiber für Margenverbesserungen (DEUTZ, 26. März 2026).
DEUTZ-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 1. April 2026 wurden die DEUTZ-Aktienprognosen von Drittanbietern nach den Geschäftsjahresergebnissen 2025 des Unternehmens vom 26. März 2026 aktualisiert. Alle nachstehenden Ziele sind 12-Monats-Kursziele für die an der Xetra notierte Aktie und spiegeln Annahmen zur laufenden Margenerholung von DEUTZ, zum Future-Fit-Kostenprogramm und zur Entwicklung des Auftragseingangs wider.
DZ Bank (Kaufempfehlung nach Ergebnissen, fairer Wert angehoben)
Die DZ Bank hebt ihre DEZ-Aktienprognose von 9,30 € auf 9,90 € an und behält die Kaufempfehlung bei. Analyst Thorsten Reigber merkt an, dass der Ausblick für 2026 vorsichtig bleibt und von einer anhaltenden Erholung im Motorengeschäft abhängt, wobei er strukturelle Verbesserungen durch das Kostensenkungsprogramm Future Fit als erwarteten Beitrag nennt (MarketScreener, 30. März 2026).
MarketScreener (Fünf-Broker-Konsensüberblick)
MarketScreener verzeichnet einen durchschnittlichen Analystenkonsens-Zielpreis von 11,50 € für DEUTZ, wobei die einzelnen Schätzungen von einem Tief von 10,30 € bis zu einem Hoch von 12,90 € reichen. Die Plattform aggregiert fünf berichtende Broker und trägt eine durchschnittliche Konsensbewertung von Kaufen, inmitten der Neuausrichtung der Ziele nach den Ergebnissen nach der Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2025 (MarketScreener, 26. März 2026).
Warburg Research (Kaufempfehlung beibehalten, Ziel nach Ergebnissen bekräftigt)
Warburg Research bekräftigt seine Kaufempfehlung für DEUTZ mit einem Kursziel von 12,90 € nach Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2025. Analyst Stefan Augustin beschreibt den Ausblick des Unternehmens als konstruktiv und weist darauf hin, dass das vierte Quartal aufgrund der Solutions-Sparte leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, während die wichtigsten fundamentalen Treiber intakt bleiben (MarketScreener, 26. März 2026).
StocksGuide (Aggregiertes Ziel von acht Analysten)
StocksGuide aggregiert Kursziele von acht Analysten, die DEUTZ abdecken, und meldet ein durchschnittliches Ziel von 11,12 €, wobei das obere Ende der einzelnen Schätzungen bei 12,60 € liegt. Die Plattform weist darauf hin, dass 10 von 11 berichtenden Analysten die Aktie mit Kaufen bewerten und einer mit Halten, ohne Verkaufsempfehlungen, inmitten von Erwartungen einer anhaltenden Gewinnprogression im Jahr 2026 (StocksGuide, 29. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DEZ-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der DEZ-Aktienkurs notiert zum Stand von 15:12 Uhr UTC am 1. April 2026 bei 8,969 € und liegt damit unter einem dichten gleitenden Durchschnitts-Überhang, den die Indikatorsuite von TradingView als breites Verkaufssignal über alle längerfristigen Durchschnitte hinweg bewertet. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs fallen von etwa 9,5 €/10,6 €/9,6 €/9,1 €, wobei der aktuelle Kurs unter allen vier Niveaus liegt, was darauf hindeutet, dass der mittelfristige Trend weiterhin unter Druck steht. Der Hull Moving Average (9) bei 8,438 € und der 10-Tage-SMA bei 8,756 € sind die einzigen gleitenden Durchschnittswerte, die ein Kaufsignal generieren, was eine kurzfristige Kursstabilisierung nahe den Sitzungstiefs widerspiegelt.
Der 14-Tage-RSI liegt bei 39,991, im unteren neutralen Bereich, ohne jedoch überverkauftes Territorium zu erreichen. Der ADX (14) bei 36,978 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, konsistent mit dem Richtungsdruck, der durch die breitere gleitende Durchschnittsstruktur impliziert wird. Das MACD-Niveau (12, 26) bei −0,649 verstärkt das vorsichtige Signalbild der Oszillatoren laut TradingView-Daten.
Im klassischen Pivot-Framework stellt der Pivot-Punkt bei 9,675 € die anfängliche Referenz nach oben dar; ein Tagesschluss zurück über diesem Niveau könnte R1 bei 11,225 € in Sicht bringen. Nach unten ist S1 bei 6,890 € die nächste klassische Unterstützungsreferenz, sollte die aktuelle Spanne nicht halten, gemäß den Pivot-Berechnungen von TradingView (TradingView, 1. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
DEUTZ-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der DEZ-Aktienkurs notierte Ende März 2025 bei etwa 7,20–7,60 €, bevor er Anfang April stark verkauft wurde und am 9. April 2025 inmitten breiter Marktturbulenzen ein Zweijahrestief von 5,881 € erreichte. Die Aktie verbrachte dann einen Großteil der Zeit von Mai bis Juli 2025 mit einer Konsolidierung in der Spanne von 6,80–7,90 €, mit einem kurzen Rückgang auf 6,836 € Mitte Juni, bevor die Käufer zurückkehrten.
Ab August 2025 begann DEUTZ eine anhaltende Erholung und kletterte von den niedrigen 7 € bis Oktober zurück über 9 € und hielt dieses Niveau bis zum Jahresende. Die Aktie schloss 2025 bei 8,479 € und ging mit frischer Dynamik in 2026, rallierte von 8,654 € am 2. Januar auf ein Zweijahreshoch von 12,503 € am 27. Februar 2026, teilweise angetrieben durch die MDAX-Aufnahme des Unternehmens und verbesserte Gewinnerwartungen.
Dieser Höchststand erwies sich als kurzlebig. DEZ fiel im März 2026 stark zurück und verlor bis Ende des Monats rund 28 % von seinem Februarhoch. DEZ schloss am 1. April 2026 bei 8,994 €, was etwa 3,9 % Plus seit Jahresbeginn und 30,9 % Plus im Jahresvergleich entspricht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DEUTZ (DEZ): Einschätzung des Capital.com-Analysten
Die Geschäftsjahresergebnisse 2025 von DEUTZ, veröffentlicht am 26. März 2026, zeigten einen Umsatz von 2,044 Milliarden €, ein Plus von 12,7 % im Jahresvergleich, und eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 % – laut eigener Pressemitteilung eines der stärksten Gewinnergebnisse in der jüngeren Geschichte des Unternehmens. Die Performance wurde durch steigende Energie- und Verteidigungsumsätze, den Beitrag von Blue Star Power Systems und mehr als 25 Millionen € Einsparungen im laufenden Jahr aus dem Future-Fit-Kostenprogramm untermauert. Für 2026 gibt das Management einen Umsatz von 2,3–2,5 Milliarden € mit einer bereinigten EBIT-Marge von 6,5–8,0 % vor, abhängig von einer anhaltenden Erholung im Kernmotorenmarkt, insbesondere bei Bau- und Landmaschinen, der 2025 schwach blieb und ein wesentliches Ausführungsrisiko darstellt, wenn sich diese Erholung verzögert (DEUTZ AG, 26. März 2026).
Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens auf Verteidigung und dezentrale Energie, einschließlich der SOBEK-Übernahme und einer Partnerschaft mit ARX Robotics bei unbemannten Verteidigungssystemen, wurde von Bloomberg als potenzieller Treiber für zweistelliges Umsatzwachstum im Jahr 2026 genannt, da sich Europas Wiederaufrüstungszyklus beschleunigt (Bloomberg, 27. März 2026). Der scharfe Rückzug der DEZ-Aktien von ihrem Februarhoch 2026 nahe 12,50 € auf unter 9 € bis Ende März spiegelt jedoch die Marktskepsis hinsichtlich Ausführungsrisiken, makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheit, die vom Management selbst im Ausblick für 2026 angesprochen wurde, sowie der potenziellen Auswirkungen anhaltender globaler Handelsspannungen auf die Industrienachfrage wider. Die Diversifizierung weg vom traditionellen Motorenzyklus kann die zyklische Sensitivität im Laufe der Zeit verringern, bringt aber auch Integrations- und Margenrisiken aus jüngsten Übernahmen mit sich.
Zusammenfassung – DEUTZ 2026
- Zum Stand von 15:12 Uhr UTC am 1. April 2026 notierte DEUTZ (DEZ) bei 8,969 €, deutlich unter seinem Februarhoch 2026 nahe 12,50 €, aber etwa 30,9 % Plus im Jahresvergleich.
- Die gleitenden Durchschnitte von TradingView sind überwiegend bärisch, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs alle über dem aktuellen Kurs liegen; nur kurzfristige Indikatoren wie der 10-Tage-SMA und der Hull Moving Average (9) registrieren Kaufsignale.
- Die Geschäftsjahresergebnisse 2025 zeigten einen Umsatz von 2,044 Milliarden € (+12,7 % im Jahresvergleich) und eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 %, wobei das Management für 2026 einen Umsatz von 2,3–2,5 Milliarden € und eine Marge von 6,5–8,0 % prognostiziert.
- Die strategische Neuausrichtung von DEUTZ auf Verteidigung und dezentrale Energie, einschließlich der SOBEK-Übernahme und einer ARX-Robotics-Partnerschaft, hat die Aufmerksamkeit von Analysten als potenzieller Wachstumskatalysator inmitten von Europas Wiederaufrüstungszyklus auf sich gezogen.
- Zu den Hauptrisiken gehören eine langsamere als erwartete Erholung in den Kernmärkten für Bau- und Landmaschinenmotoren, Integrationskosten aus jüngsten Übernahmen und anhaltende globale Handels- und makroökonomische Unsicherheit, die vom Management im Ausblick für 2026 angesprochen wurde.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten DEUTZ-Aktien?
Die Eigentumsverhältnisse können sich im Laufe der Zeit ändern, daher nennt der Artikel keinen einzelnen größten Anteilseigner. Aus diesem Grund ist es besser, die neuesten Investor-Relations-Veröffentlichungen oder Börseneinreichungen von DEUTZ für die aktuellste Aufschlüsselung zu prüfen. In der Praxis kann die Eigentumskonzentration von Bedeutung sein, da große Anteilseigner Governance, Strategie und Abstimmungsergebnisse beeinflussen können, aber sie bestimmt nicht allein die kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Wie lautet die 5-Jahres-DEUTZ-Aktienprognose?
Eine zuverlässige Fünfjahresprognose für die DEZ-Aktie ist schwierig zu erstellen, da langfristige Ergebnisse von mehreren beweglichen Teilen abhängen, darunter die Nachfrage bei Bau- und Landmaschinen, die Umsetzung des Future-Fit-Programms, die Integration von Übernahmen und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Der Artikel konzentriert sich auf kürzerfristige Analystenziele und nicht auf eine Fünfjahresprognose. Langfristige Prognosen sollten daher als Szenarien und nicht als Gewissheiten behandelt werden, insbesondere bei einer zyklischen Industrieaktie.
Ist DEUTZ eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob DEUTZ eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont ab, daher gibt der Artikel keine Empfehlung ab. Er skizziert sowohl unterstützende als auch vorsichtige Faktoren. Auf der einen Seite haben Analysten auf Margenverbesserungen, Kosteneinsparungen und die Expansion in Verteidigung und dezentrale Energie hingewiesen. Auf der anderen Seite ist der Aktienkurs stark zurückgegangen, und die Erholung in den Kernmotorenmärkten birgt weiterhin Ausführungs- und makroökonomische Risiken.
Könnte die DEUTZ-Aktie steigen oder fallen?
Ja, die DEUTZ-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, und der Artikel nennt Gründe für beide Ergebnisse. Aufwärtstreiber können die Erfüllung der Prognose für 2026, weitere Vorteile aus Kostensenkungen und ein verbesserter Auftragseingang sein. Abwärtsrisiken umfassen eine schwächer als erwartete Nachfrage in den Kernendmärkten, Integrationsdruck aus Übernahmen und breitere Handels- oder makroökonomische Störungen. Die technischen Indikatoren im Artikel zeigen auch gemischte Signale, mit schwächeren mittelfristigen Trendwerten, aber einer gewissen kurzfristigen Stabilisierung.
Sollte ich in DEUTZ-Aktien investieren?
Der Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden. Anstatt Ihnen zu sagen, ob Sie investieren sollten, hebt er die Faktoren hervor, die Sie möglicherweise zuerst bewerten möchten: DEUTZs Gewinntrend, Glaubwürdigkeit der Prognose, Streuung der Analystenziele, technisches Bild und Exposition gegenüber zyklischer Industrienachfrage. Sie sollten auch berücksichtigen, wie viel Volatilität Sie akzeptieren können, da die Aktie im vergangenen Jahr starke Kursschwankungen gezeigt hat.
Kann ich DEUTZ-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können DEUTZ-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Differenzkontrakte (CFDs) werden jedoch auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.