Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Einschätzung des Capital.com-Analysten: Cardano

Cardanos Kursentwicklung bisher in 2026 spiegelt die Spannung zwischen laufender Netzwerkentwicklung und einem breiteren Krypto-Marktumfeld wider, das vorsichtig geblieben ist. ADA begann das Jahr bei etwa 0,36 $ und kletterte auf ein lokales Hoch nahe 0,43 $ Anfang Januar, bevor ein anhaltender Rückgang es am 11. März 2026 auf 0,26271 $ brachte.

Der Upgrade-Zeitplan des Netzwerks für März 2026, der die Protokoll-Version-11-Hardfork, die Mainnet-Einführung der Midnight-Privacy-Sidechain und die USDCx-Stablecoin-Integration umfasst, könnte die DeFi-Kapazität des Ökosystems beeinflussen und wie Teilnehmer die institutionelle Zugänglichkeit bewerten. Allerdings war Cardanos Total Value Locked bis Anfang 2026 auf rund 219 Millionen $ gesunken vor dem Hintergrund verschärften Wettbewerbs durch konkurrierende Layer-1-Blockchains, und die Frage, ob die Umsetzung von Upgrades allein in nachhaltige Kurssteigerungen mündet, bleibt offen.

Auf der makroökonomischen Seite signalisiert Grayscales Entscheidung, ADAs Gewichtung in seinem Smart Contract Platform Fund auf 20,07 % zu erhöhen, ein gewisses institutionelles Interesse, und Cross-Chain-Zuflüsse von über 80 Millionen $ über LayerZero spiegeln erweiterten Liquiditätszugang wider. Gleichzeitig haben breitere Unsicherheit um die US-Handelspolitik und ein risikoscheuer Ton über Krypto-Märkte hinweg auf die Stimmung gedrückt, und ADAs 14-Tage-RSI in neutralem Terrain nahe 45 deutet darauf hin, dass der Markt noch keine klare Richtungsüberzeugung zeigt. Ob die März-Upgrade-Katalysatoren diese Dynamik verschieben, hängt teilweise von der Ausführungsqualität und dem Tempo der darauffolgenden Adoption ab.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Stimmung der Capital.com-Kunden zu Cardano-CFDs

Zum Stand vom 11. März 2026 beträgt die Positionierung der Capital.com-Kunden in Cardano-CFDs 90,2 % Long vs. 9,8 % Short, wobei Long-Positionen um 80,4 Prozentpunkte vorne liegen und eine starke Netto-Long-Positionierung unter Capital.com-Kunden zu diesem Zeitpunkt anzeigen. Diese Daten spiegeln offene Positionen auf Capital.com wider und können sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.

Zusammenfassung – Cardano (2026)

ADA notiert am 11. März 2026 um 15:25 Uhr UTC bei 0,26271 $, etwa 21,2 % niedriger seit Jahresbeginn und 63,8 % unter seinem Dezember-2024-Hoch von 1,33 $.

Gleitende Durchschnitte vom 20-Tage- bis zum 200-Tage-SMA liegen alle über dem aktuellen Kurs, was einige Händler als konsistent mit einem vorherrschenden Abwärtstrend interpretieren; der 14-Tage-RSI bei 45,26 zeigt neutral ohne klare Richtungsüberzeugung.

Klassische Pivot-Unterstützung liegt bei 0,2717 $, wobei das R1-Widerstandsniveau bei 0,3230 $ die erste bedeutende technische Barriere nach oben darstellt.

Zu den Haupttreibern gehören die geplante Protokoll-11-Hardfork und die Mainnet-Einführung der Midnight-Privacy-Sidechain im März 2026 sowie Grayscales Erhöhung von ADAs Gewichtung in seinem Smart Contract Platform Fund.

Breitere makroökonomische Gegenwinds, einschließlich Unsicherheit über die US-Handelspolitik und ein risikoscheuer Krypto-Markt-Ton, haben auf ADA gelastet, zusammen mit verschärftem Wettbewerb durch konkurrierende Layer-1-Netzwerke.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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