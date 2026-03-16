Cardano Prognose: USDCx-Launch, Protokoll 11Cardano (ADA) notiert nahe 0,26 $, während US-Verbraucherpreisdaten und die Fed-Sitzung im März die Krypto-Stimmung prägen. Cardano führt USDCx ein und bereitet Protokoll 11 sowie Midnight vor. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Einschätzung des Capital.com-Analysten: Cardano
Cardanos Kursentwicklung bisher in 2026 spiegelt die Spannung zwischen laufender Netzwerkentwicklung und einem breiteren Krypto-Marktumfeld wider, das vorsichtig geblieben ist. ADA begann das Jahr bei etwa 0,36 $ und kletterte auf ein lokales Hoch nahe 0,43 $ Anfang Januar, bevor ein anhaltender Rückgang es am 11. März 2026 auf 0,26271 $ brachte.
Der Upgrade-Zeitplan des Netzwerks für März 2026, der die Protokoll-Version-11-Hardfork, die Mainnet-Einführung der Midnight-Privacy-Sidechain und die USDCx-Stablecoin-Integration umfasst, könnte die DeFi-Kapazität des Ökosystems beeinflussen und wie Teilnehmer die institutionelle Zugänglichkeit bewerten. Allerdings war Cardanos Total Value Locked bis Anfang 2026 auf rund 219 Millionen $ gesunken vor dem Hintergrund verschärften Wettbewerbs durch konkurrierende Layer-1-Blockchains, und die Frage, ob die Umsetzung von Upgrades allein in nachhaltige Kurssteigerungen mündet, bleibt offen.
Auf der makroökonomischen Seite signalisiert Grayscales Entscheidung, ADAs Gewichtung in seinem Smart Contract Platform Fund auf 20,07 % zu erhöhen, ein gewisses institutionelles Interesse, und Cross-Chain-Zuflüsse von über 80 Millionen $ über LayerZero spiegeln erweiterten Liquiditätszugang wider. Gleichzeitig haben breitere Unsicherheit um die US-Handelspolitik und ein risikoscheuer Ton über Krypto-Märkte hinweg auf die Stimmung gedrückt, und ADAs 14-Tage-RSI in neutralem Terrain nahe 45 deutet darauf hin, dass der Markt noch keine klare Richtungsüberzeugung zeigt. Ob die März-Upgrade-Katalysatoren diese Dynamik verschieben, hängt teilweise von der Ausführungsqualität und dem Tempo der darauffolgenden Adoption ab.
Stimmung der Capital.com-Kunden zu Cardano-CFDs
Zum Stand vom 11. März 2026 beträgt die Positionierung der Capital.com-Kunden in Cardano-CFDs 90,2 % Long vs. 9,8 % Short, wobei Long-Positionen um 80,4 Prozentpunkte vorne liegen und eine starke Netto-Long-Positionierung unter Capital.com-Kunden zu diesem Zeitpunkt anzeigen. Diese Daten spiegeln offene Positionen auf Capital.com wider und können sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – Cardano (2026)
- ADA notiert am 11. März 2026 um 15:25 Uhr UTC bei 0,26271 $, etwa 21,2 % niedriger seit Jahresbeginn und 63,8 % unter seinem Dezember-2024-Hoch von 1,33 $.
- Gleitende Durchschnitte vom 20-Tage- bis zum 200-Tage-SMA liegen alle über dem aktuellen Kurs, was einige Händler als konsistent mit einem vorherrschenden Abwärtstrend interpretieren; der 14-Tage-RSI bei 45,26 zeigt neutral ohne klare Richtungsüberzeugung.
- Klassische Pivot-Unterstützung liegt bei 0,2717 $, wobei das R1-Widerstandsniveau bei 0,3230 $ die erste bedeutende technische Barriere nach oben darstellt.
- Zu den Haupttreibern gehören die geplante Protokoll-11-Hardfork und die Mainnet-Einführung der Midnight-Privacy-Sidechain im März 2026 sowie Grayscales Erhöhung von ADAs Gewichtung in seinem Smart Contract Platform Fund.
- Breitere makroökonomische Gegenwinds, einschließlich Unsicherheit über die US-Handelspolitik und ein risikoscheuer Krypto-Markt-Ton, haben auf ADA gelastet, zusammen mit verschärftem Wettbewerb durch konkurrierende Layer-1-Netzwerke.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Cardano-Krypto-Preisprognose?
Zum Stand vom 11. März 2026 um 15:25 Uhr UTC notierte ADA bei 0,26271 $, wobei Prognosen von Drittanbietern je nach verwendetem Modell und Annahmen stark variieren. Kurzfristige Prognosen in den zitierten Quellen gruppierten sich um etwa 0,26–0,37 $, während längerfristige, szenariobasierte Ausblicke deutlich höher reichten. Diese Schätzungen sind keine Garantien und können sich schnell mit Marktbedingungen, makroökonomischen Ereignissen und der Umsetzung von Cardano-Netzwerk-Upgrades ändern.
Wer besitzt die meisten Cardano?
Cardano-Eigentum ist auf viele Wallets verteilt, wobei die größten Bestände typischerweise mit großen Börsen, Verwahrern und großen privaten Wallets verbunden sind. Einige Wallets können gebündelte Kundenguthaben statt eines einzelnen individuellen Inhabers darstellen. Da Wallet-Identitäten nicht immer öffentlich sind, kann „wer die meisten besitzt" schwer mit Sicherheit zu verifizieren sein. Für die aktuellste Sicht können Sie On-Chain-Daten über seriöse Cardano-Blockchain-Explorer überprüfen.
Wie viele Cardano-Coins gibt es?
Cardano (ADA) hat ein begrenztes maximales Angebot von 45 Milliarden Coins. Das zirkulierende Angebot liegt unter dem Maximum und kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Coins durch den Ausgabeplan des Netzwerks freigegeben werden. Bei der Überprüfung von Angebotszahlen hilft es, zwischen Gesamtangebot, zirkulierendem Angebot und Coins zu unterscheiden, die in Wallets gehalten werden, die möglicherweise nicht aktiv gehandelt werden. Die meisten Datenanbieter und Blockchain-Explorer veröffentlichen aktualisierte Angebotsmetriken.
Könnte der Cardano-Kurs steigen oder fallen?
Ja. ADAs Kurs kann basierend auf einer Mischung aus marktweiten und projektspezifischen Faktoren steigen oder fallen. Makroökonomische Bedingungen, Änderungen der Risikobereitschaft, regulatorische Entwicklungen und Krypto-Markt-Liquidität können alle Kursbewegungen beeinflussen. Innerhalb des Cardano-Ökosystems können Netzwerk-Upgrades, Adoptionstrends, DeFi-Aktivität und Cross-Chain-Flows ebenfalls Stimmung und Volatilität beeinflussen. Technische Niveaus wie Unterstützung, Widerstand und gleitende Durchschnitte können Kontext bieten, aber sie sagen keine Ergebnisse voraus.
Sollte ich in Cardano investieren?
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Ob Cardano geeignet ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikotoleranz ab, da Krypto-Assets volatil sein können und Verluste möglich sind. Sie sollten verschiedene Quellen vergleichen, Cardanos Fundamentaldaten und Marktstruktur überprüfen und überlegen, wie Hebelwirkung Ihr Risiko beim Handel mit CFDs verändern würde. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie in Betracht, unabhängige professionelle Beratung einzuholen.
Kann ich Cardano (ADA) CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Cardano-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Kryptowährungs-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell auftreten können.