Cardano (ADA/USD) wird zum Stand von 14:31 Uhr UTC am 14. April 2026 bei 0,244 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 0,236–0,249 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung spiegelt eine Kombination aus Entwicklungen auf Protokollebene und einem breiteren makroökonomischen Druck auf Risikoanlagen wider. Am 11.–12. April 2026 bestätigte das Cardano-Entwicklungsteam, dass Protocol 11 (die „van Rossem Hard Fork") weiterhin planmäßig für einen Mainnet-Start Ende Juni 2026 vorgesehen ist, nachdem eine Speicherregression im 10.7 Node-Pre-Release identifiziert wurde – die über ein 15-tägiges Benchmarking-Fenster zu einem zusätzlichen RAM-Verbrauch von etwa 6 GB führte – und ein gepatchtes 10.7.1-Release vorbereitet wurde (Phemex, 11. April 2026). Separat kritisierte Cardano-Gründer Charles Hoskinson öffentlich einen Governance-Vorschlag zur Bereitstellung von etwa 14 Millionen ADA (3,3 Mio. $) für Veranstaltungsausgaben und forderte stattdessen dauerhafte globale Community-Hubs; die Community stimmte anschließend über Cardanos dezentrales Governance-System gegen den Vorschlag (U.Today, 12. April 2026). Der breitere Kryptomarkt hat im April 2026 mit erhöhter Sensibilität auf die US-Handelspolitik reagiert, wobei Zollunsicherheit weiterhin auf der Risikobereitschaft bei digitalen Assets lastet, während das Open Interest bei ADA-Derivaten zum Stand vom 13. April um 3,68 % auf 435,15 Mio. $ stieg, was auf aktive Positionierungen vor dem Protokoll-Upgrade hindeutet (CoinMarketCap, 12. April 2026).

Cardano Preisprognose 2026-2030: Analystensicht auf Kursziele

Zum Stand vom 14. April 2026 spiegeln Preisprognosen Dritter für ADA unterschiedliche Annahmen hinsichtlich des Protocol 11 Hard Fork-Zeitplans, institutionellem Zugang über ETF-Aufnahme, On-Chain-Aktivität und breiterer Kryptomarktstimmung wider.

CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)

CoinCodex platziert ADA innerhalb einer Handelsspanne für das Gesamtjahr 2026 von 0,1926–0,2576 $, mit einer zentralen Schätzung für Dezember 2026 von 0,2118 $. Das Modell zeigt einen bärischen technischen Hintergrund, wobei 26 von 34 Indikatoren Abwärtsdruck signalisieren, da der 50-Tage-SMA von 0,2674 $ und der 200-Tage-SMA von 0,4378 $ beide über dem aktuellen Kurs liegen, während der 14-Tage-RSI bei 39,72 auf neutrale Dynamik hindeutet (CoinCodex, 13. April 2026).

Changelly (monatliches Spannenmodell)

Changelly setzt eine Spanne für April 2026 von 0,236–0,247 $ mit einem Durchschnitt von 0,242 $ fest, bevor eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte projiziert wird, mit einem Juni-2026-Durchschnitt von 0,285 $, einem September-2026-Höchststand von 0,419 $ und einem November-2026-Durchschnitt von 0,447 $. Das Modell nennt verbesserte Risikobereitschaft und Cardano-Entwicklungsmeilensteine als Haupttreiber des projizierten Anstiegs in der zweiten Jahreshälfte, während es eine breite monatliche Streuung über das Jahr hinweg anmerkt (Changelly, 12. April 2026).

Coinpedia (On-Chain-Analyse mit Szenariorahmen)

Coinpedia merkt an, dass ADA die Unterstützung bei 0,23 $ hält, mit 0,27 $ als unmittelbarem Widerstand und 0,33 $ als wichtigem Ausbruchsniveau. Es fügt hinzu, dass eine bestätigte Bewegung über 0,33 $ einen Weg in Richtung 0,40–0,50 $ kurzfristig eröffnen könnte. Die am 2. April 2026 veröffentlichte Analyse nennt ein Stablecoin-Angebot im Cardano-Netzwerk, das sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt hat, eine sich seit Anfang März intensivierende Whale-Akkumulation und eine sich nach einem längeren Rückgang stabilisierende On-Chain-Aktivität als die drei unterstützenden Bedingungen für eine potenzielle Erholung (Coinpedia, 3. April 2026).

Coinpedia (jährliche Szenariotabelle)

Coinpedias längerfristige Konsenustabelle präsentiert einen Jahresdurchschnitt 2026 von 3 $ innerhalb einer Spanne von 2,75–3,25 $, abgeleitet aus einer gemischten Multi-Szenario-Ansicht. In einem bullischen Fall, in dem Skalierungs-Upgrades, Midnight-Privacy-Integrationen und Kapitalzuflüsse zusammenkommen, wird ADA voraussichtlich zwischen 2,50–5 $ gehandelt, während ein Abwärtsszenario, in dem die Akzeptanz hinter der Entwicklung zurückbleibt oder sich makroökonomische Bedingungen verschlechtern, ADA für das Jahr unter 1,50 $ halten würde (Coinpedia, 31. März 2026).

Fazit: Die Jahresendschätzungen 2026 über diese Quellen hinweg reichen von 0,2118 $ am unteren Ende des CoinCodex-Algorithmusmodells bis zu 5 $ in Coinpedias bullischem Szenario, wobei technisch verankerte kurzfristige Ziele im Bereich von 0,24–0,50 $ clustern. Protocol 11 Hard Fork-Umsetzung, ETF-gebundene institutionelle Zuflüsse und Entwickleraktivität sind die gemeinsamen Schwankungsfaktoren, die über alle Quellen hinweg genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ADA-Kurs: Technischer Überblick

Der ADA/USD Kurs wird zum Stand von 14:31 Uhr UTC am 14. April 2026 bei 0,244 $ gehandelt, unterhalb seines vollständigen Moving-Average-Stacks im Tageschart. Laut TradingView liefern alle 12 verfolgten gleitenden Durchschnitte ein Verkaufssignal, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 0,2475 $ / 0,2602 $ / 0,2945 $ / 0,4157 $ jeweils über dem aktuellen Kurs liegen und die vorherrschende Abwärtstrendstruktur verstärken.

Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes, aber überwiegend vorsichtiges Bild. Der 14-Tage-RSI liegt bei 45,33, befindet sich in neutralem Terrain und unter dem 50er-Mittelpunkt, während der ADX (14) 12,42 registriert, ein Niveau, das TradingViews Daten als Widerspiegelung eines schwachen oder fehlenden Trends charakterisieren. Der Hull Moving Average (9) bei 0,2417 $ ist der einzige Indikator, der ein Kaufsignal zurückgibt, und das MACD-Niveau (12, 26) von −0,041 wird ebenfalls als Kauf gelesen, obwohl es im negativen Bereich verbleibt.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 0,2803 $ die nächste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R2 nahe 0,3189 $ ins Blickfeld bringen. Auf der Unterseite markiert der klassische Pivot-Punkt bei 0,2566 $ die anfängliche Unterstützung, wobei S1 bei 0,2180 $ die nächste Referenz darstellt, sollte dieses Niveau nachgeben (TradingView, 14. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Cardano Preisverlauf (2024–2026)

Der ADA/USD-Kurs eröffnete im April 2024 nahe 0,46 $ und blieb bis Mitte des Jahres weitgehend spannengebunden, bevor eine scharfe Rally nach der US-Wahl im November 2024 ihn von etwa 0,33 $ auf einen Schlusskurs von 0,845 $ am 31. Dezember 2024 trug.

2025 begann mit weiterer Dynamik. ADA kletterte im Januar und schloss am 21. Januar 2025 über 1 $, bevor ein volatiler März den Coin auf ein Zweijahres-Intraday-Hoch von 1,147 $ am 2. März 2025 schnellen ließ, gefolgt von einer steilen Umkehr. Der Rest von 2025 war weitgehend eine Geschichte der schrittweisen Abwicklung. ADA handelte im August und September zurück durch die 0,90er-$-Marke, gab im Q4 weiteren Boden ab und schloss das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 0,334 $.

Das Kalenderjahr 2026 eröffnete am 1. Januar bei 0,357 $, wobei ADA sich kurzzeitig auf ein Januar-Hoch nahe 0,437 $ erholte, bevor ein anhaltender Rückgang einsetzte. Der Coin wird seit Ende März 2026 weitgehend zwischen 0,24 $ und 0,36 $ gehandelt.

ADA schloss am 14. April 2026 bei 0,245 $, etwa 31,4 % im Jahresverlauf und 61,5 % im Jahresvergleich gefallen.