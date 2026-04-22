Cardano Prognose: Zeitplan für den Start von Protocol 11Cardano dessen ADA-Token im Fokus bleibt, nachdem Entwickler Protocol 11 trotz eines kürzlichen Node-Pre-Release-Problems weiterhin für einen Mainnet-Start Ende Juni 2026 auf Kurs halten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Cardano (ADA/USD) wird zum Stand von 14:31 Uhr UTC am 14. April 2026 bei 0,244 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 0,236–0,249 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung spiegelt eine Kombination aus Entwicklungen auf Protokollebene und einem breiteren makroökonomischen Druck auf Risikoanlagen wider. Am 11.–12. April 2026 bestätigte das Cardano-Entwicklungsteam, dass Protocol 11 (die „van Rossem Hard Fork") weiterhin planmäßig für einen Mainnet-Start Ende Juni 2026 vorgesehen ist, nachdem eine Speicherregression im 10.7 Node-Pre-Release identifiziert wurde – die über ein 15-tägiges Benchmarking-Fenster zu einem zusätzlichen RAM-Verbrauch von etwa 6 GB führte – und ein gepatchtes 10.7.1-Release vorbereitet wurde (Phemex, 11. April 2026). Separat kritisierte Cardano-Gründer Charles Hoskinson öffentlich einen Governance-Vorschlag zur Bereitstellung von etwa 14 Millionen ADA (3,3 Mio. $) für Veranstaltungsausgaben und forderte stattdessen dauerhafte globale Community-Hubs; die Community stimmte anschließend über Cardanos dezentrales Governance-System gegen den Vorschlag (U.Today, 12. April 2026). Der breitere Kryptomarkt hat im April 2026 mit erhöhter Sensibilität auf die US-Handelspolitik reagiert, wobei Zollunsicherheit weiterhin auf der Risikobereitschaft bei digitalen Assets lastet, während das Open Interest bei ADA-Derivaten zum Stand vom 13. April um 3,68 % auf 435,15 Mio. $ stieg, was auf aktive Positionierungen vor dem Protokoll-Upgrade hindeutet (CoinMarketCap, 12. April 2026).
Cardano Preisprognose 2026-2030: Analystensicht auf Kursziele
Zum Stand vom 14. April 2026 spiegeln Preisprognosen Dritter für ADA unterschiedliche Annahmen hinsichtlich des Protocol 11 Hard Fork-Zeitplans, institutionellem Zugang über ETF-Aufnahme, On-Chain-Aktivität und breiterer Kryptomarktstimmung wider.
CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)
CoinCodex platziert ADA innerhalb einer Handelsspanne für das Gesamtjahr 2026 von 0,1926–0,2576 $, mit einer zentralen Schätzung für Dezember 2026 von 0,2118 $. Das Modell zeigt einen bärischen technischen Hintergrund, wobei 26 von 34 Indikatoren Abwärtsdruck signalisieren, da der 50-Tage-SMA von 0,2674 $ und der 200-Tage-SMA von 0,4378 $ beide über dem aktuellen Kurs liegen, während der 14-Tage-RSI bei 39,72 auf neutrale Dynamik hindeutet (CoinCodex, 13. April 2026).
Changelly (monatliches Spannenmodell)
Changelly setzt eine Spanne für April 2026 von 0,236–0,247 $ mit einem Durchschnitt von 0,242 $ fest, bevor eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte projiziert wird, mit einem Juni-2026-Durchschnitt von 0,285 $, einem September-2026-Höchststand von 0,419 $ und einem November-2026-Durchschnitt von 0,447 $. Das Modell nennt verbesserte Risikobereitschaft und Cardano-Entwicklungsmeilensteine als Haupttreiber des projizierten Anstiegs in der zweiten Jahreshälfte, während es eine breite monatliche Streuung über das Jahr hinweg anmerkt (Changelly, 12. April 2026).
Coinpedia (On-Chain-Analyse mit Szenariorahmen)
Coinpedia merkt an, dass ADA die Unterstützung bei 0,23 $ hält, mit 0,27 $ als unmittelbarem Widerstand und 0,33 $ als wichtigem Ausbruchsniveau. Es fügt hinzu, dass eine bestätigte Bewegung über 0,33 $ einen Weg in Richtung 0,40–0,50 $ kurzfristig eröffnen könnte. Die am 2. April 2026 veröffentlichte Analyse nennt ein Stablecoin-Angebot im Cardano-Netzwerk, das sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt hat, eine sich seit Anfang März intensivierende Whale-Akkumulation und eine sich nach einem längeren Rückgang stabilisierende On-Chain-Aktivität als die drei unterstützenden Bedingungen für eine potenzielle Erholung (Coinpedia, 3. April 2026).
Coinpedia (jährliche Szenariotabelle)
Coinpedias längerfristige Konsenustabelle präsentiert einen Jahresdurchschnitt 2026 von 3 $ innerhalb einer Spanne von 2,75–3,25 $, abgeleitet aus einer gemischten Multi-Szenario-Ansicht. In einem bullischen Fall, in dem Skalierungs-Upgrades, Midnight-Privacy-Integrationen und Kapitalzuflüsse zusammenkommen, wird ADA voraussichtlich zwischen 2,50–5 $ gehandelt, während ein Abwärtsszenario, in dem die Akzeptanz hinter der Entwicklung zurückbleibt oder sich makroökonomische Bedingungen verschlechtern, ADA für das Jahr unter 1,50 $ halten würde (Coinpedia, 31. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
ADA-Kurs: Technischer Überblick
Der ADA/USD Kurs wird zum Stand von 14:31 Uhr UTC am 14. April 2026 bei 0,244 $ gehandelt, unterhalb seines vollständigen Moving-Average-Stacks im Tageschart. Laut TradingView liefern alle 12 verfolgten gleitenden Durchschnitte ein Verkaufssignal, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 0,2475 $ / 0,2602 $ / 0,2945 $ / 0,4157 $ jeweils über dem aktuellen Kurs liegen und die vorherrschende Abwärtstrendstruktur verstärken.
Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes, aber überwiegend vorsichtiges Bild. Der 14-Tage-RSI liegt bei 45,33, befindet sich in neutralem Terrain und unter dem 50er-Mittelpunkt, während der ADX (14) 12,42 registriert, ein Niveau, das TradingViews Daten als Widerspiegelung eines schwachen oder fehlenden Trends charakterisieren. Der Hull Moving Average (9) bei 0,2417 $ ist der einzige Indikator, der ein Kaufsignal zurückgibt, und das MACD-Niveau (12, 26) von −0,041 wird ebenfalls als Kauf gelesen, obwohl es im negativen Bereich verbleibt.
Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 0,2803 $ die nächste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R2 nahe 0,3189 $ ins Blickfeld bringen. Auf der Unterseite markiert der klassische Pivot-Punkt bei 0,2566 $ die anfängliche Unterstützung, wobei S1 bei 0,2180 $ die nächste Referenz darstellt, sollte dieses Niveau nachgeben (TradingView, 14. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Cardano Preisverlauf (2024–2026)
Der ADA/USD-Kurs eröffnete im April 2024 nahe 0,46 $ und blieb bis Mitte des Jahres weitgehend spannengebunden, bevor eine scharfe Rally nach der US-Wahl im November 2024 ihn von etwa 0,33 $ auf einen Schlusskurs von 0,845 $ am 31. Dezember 2024 trug.
2025 begann mit weiterer Dynamik. ADA kletterte im Januar und schloss am 21. Januar 2025 über 1 $, bevor ein volatiler März den Coin auf ein Zweijahres-Intraday-Hoch von 1,147 $ am 2. März 2025 schnellen ließ, gefolgt von einer steilen Umkehr. Der Rest von 2025 war weitgehend eine Geschichte der schrittweisen Abwicklung. ADA handelte im August und September zurück durch die 0,90er-$-Marke, gab im Q4 weiteren Boden ab und schloss das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 0,334 $.
Das Kalenderjahr 2026 eröffnete am 1. Januar bei 0,357 $, wobei ADA sich kurzzeitig auf ein Januar-Hoch nahe 0,437 $ erholte, bevor ein anhaltender Rückgang einsetzte. Der Coin wird seit Ende März 2026 weitgehend zwischen 0,24 $ und 0,36 $ gehandelt.
ADA schloss am 14. April 2026 bei 0,245 $, etwa 31,4 % im Jahresverlauf und 61,5 % im Jahresvergleich gefallen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktienkurse sind indikativ und können von Live-Marktpreisen abweichen.
Capital.com Analystenansicht: Cardano
Cardanos Kursentwicklung in den letzten zwei Jahren spiegelt die breitere Volatilität des Kryptomarktes wider, wobei ADA Ende 2024 und Anfang 2025 stark anstieg und im März 2025 ein Intraday-Hoch von 1,147 $ erreichte, bevor ein anhaltender Rückgang den Token bis April 2026 zurück in den 0,24-$-Bereich brachte. Der Rückgang des Assets wurde durch eine Kombination aus makroökonomischen Gegenwindern geprägt, einschließlich zollgetriebener Risk-off-Stimmung bei digitalen Assets, und Wettbewerb durch schneller wachsende DeFi-Ökosysteme. Cardanos Total Value Locked fiel laut AInvest bis Anfang 2026 auf etwa 219 Mio. $. Andererseits ist das institutionelle Engagement gewachsen, wobei Grayscale Berichten zufolge seine ADA-Allokation auf 20,07 % erhöht hat und die CME Group im Q1 2026 ADA-Futures-Kontrakte eingeführt hat, was einige Analysten als strukturelle Unterstützung betrachten, obwohl institutionelle Ströme während Phasen von Risikoaversion auch Abwärtsbewegungen verstärken können.
Für die Zukunft bleiben Protocol 11 und der Start der Midnight-Sidechain die am meisten beobachteten kurzfristigen Entwicklungen. Befürworter argumentieren, dass On-Chain-Governance, verbesserte Skalierbarkeit und die Aufnahme in den Hashdex Nasdaq ETF frisches Kapital anziehen könnten. Kritiker merken an, dass Entwicklungszeitpläne zuvor ins Rutschen geraten sind und dass die dApp-Akzeptanz weiterhin hinter Konkurrenten wie Ethereum und Solana zurückbleibt. Wie bei allen digitalen Assets bleiben die Ergebnisse höchst unsicher und empfindlich gegenüber sich ändernden Marktbedingungen.
Sentiment der Capital.com-Kunden zu Cardano-CFDs
Zum Stand vom 14. April 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Cardano-CFDs bei 85,7 % Long und 14,3 % Short, wodurch Käufer mit 71,4 Prozentpunkten vorne liegen und das Sentiment sich fest im Heavy-Buy-, einseitig-Long-Bereich befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com zum Zeitpunkt der Erfassung wider und kann sich mit sich entwickelnden Marktbedingungen schnell ändern.
Zusammenfassung – Cardano (2026)
- ADA wird zum Stand von 14:31 Uhr UTC am 14. April 2026 bei 0,244 $ gehandelt, 31,4 % im Jahresverlauf und 61,5 % im Jahresvergleich gesunken, nachdem es im März 2025 bei 1,147 $ seinen Höhepunkt erreicht hatte.
- Wichtige potenzielle Aufwärtstreiber umfassen die Protocol 11 Hard Fork, die für Ende Juni 2026 geplant ist, und ADAs Aufnahme in den Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, der institutionellen Zugang eröffnet hat.
- Risiken umfassen anhaltende makroökonomische Gegenwindern durch US-Zollunsicherheit, Wettbewerb durch etabliertere DeFi-Ökosysteme und Cardanos relativ niedriges Total Value Locked von etwa 219 Mio. $.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Cardano-Krypto-Preisprognose?
Cardano-Preisprognosen Dritter im Artikel variieren stark, was widerspiegelt, wie unsicher Krypto-Prognosen sein können. Am unteren Ende platziert CoinCodex ADA bei etwa 0,2118 $ bis Dezember 2026, während DigitalCoinPrice 0,52 $ anstrebt. Coinpedias bullischere Szenariotabelle zeigt deutlich höher, obwohl dies von stärkerer Akzeptanz und günstigen Marktbedingungen abhängt. Dies sind externe Prognosen, keine Garantien, und sie können sich schnell ändern, wenn sich Marktstimmung, Netzwerkentwicklungen und makroökonomische Bedingungen verschieben.
Wer besitzt die meisten Cardano?
Das Cardano-Eigentum verteilt sich auf Privatanleger, größere private Wallets und institutionelle Vehikel, die ADA-Exposure hinzugefügt haben. Der Artikel merkt wachsende Aufmerksamkeit von größeren Haltern an, einschließlich Whale-Wallets mit mehr als 10 Millionen ADA, sowie ETF-bezogenem Zugang über den Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Allerdings können sich Eigentumskonzentrationen im Laufe der Zeit ändern, und öffentliche Berichterstattung identifiziert nicht immer den ultimativen Eigentümer hinter jedem Wallet, Fonds oder jeder Custody-Vereinbarung.
Wie viele Cardano-Coins gibt es?
Cardano hat ein festes maximales Angebotsmodell, was ein Grund ist, warum Angebotsmetriken oft in ADA-Analysen vorkommen. In Marktkommentaren konzentrieren sich Analysten normalerweise nicht nur auf das Gesamtangebot, sondern auch darauf, wie viel ADA im Umlauf ist, wie aktiv es On-Chain verwendet wird und ob große Halter Token akkumulieren oder verteilen. Für Trader ist das Angebot wichtig, weil es Bewertungsdiskussionen beeinflussen kann, obwohl der Kurs immer noch stark von Stimmung, Akzeptanz und breiteren Kryptomarktbedingungen abhängt.
Könnte der Cardano-Kurs steigen oder fallen?
Cardanos Kurs könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig davon, wie sich projektspezifische und marktweite Faktoren entwickeln. Der Artikel hebt mögliche Unterstützung durch Protocol 11, ETF-gebundenen Zugang und Entwickleraktivität hervor, während er auch Risiken durch schwächere Risikobereitschaft, zollbezogenen makroökonomischen Druck und Wettbewerb durch andere Blockchain-Ökosysteme anmerkt. Technische Signale bleiben gemischt, wobei einige Indikatoren schwache Dynamik zeigen. Wie bei anderen digitalen Assets können kurzfristige Kursbewegungen volatil und schwer mit Beständigkeit vorherzusagen sein.
Sollte ich in Cardano investieren?
Ob Cardano für Sie geeignet ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Verständnis des Marktes ab. Der Artikel ist darauf ausgelegt, Prognosen Dritter und Marktkontext zusammenzufassen, nicht um den Kauf oder Verkauf von ADA zu empfehlen. Cardano hat in den letzten zwei Jahren erhebliche Kursschwankungen gezeigt, was das damit verbundene Risiko unterstreicht. Jeder, der Exposure in Betracht zieht, sollte das Asset sorgfältig recherchieren, verstehen, wie CFDs funktionieren, wenn Derivate gehandelt werden, und die Möglichkeit von Verlusten sowie Gewinnen in Betracht ziehen.
Kann ich Cardano-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Cardano-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Kryptowährungs-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Differenzkontrakte (CFDs) werden jedoch auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.