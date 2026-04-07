Bitcoin (BTC/USD) notiert am 2. April 2026 um 10:50 Uhr UTC im frühen europäischen Handel bei 66.364 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 66.302,10–69.196,60 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung wird weiterhin von makroökonomischen und geopolitischen Kräften geprägt und nicht von kryptospezifischen Katalysatoren. Geopolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit dem anhaltenden US-Iran-Konflikt bleibt ein primärer Gegenwind, wobei Brent-Rohöl nach Präsident Trumps Ansprache vom 1. April auf rund 107,49 US-Dollar zurückprallte, da diese keinen klaren Deeskalationspfad lieferte, so die Saxo Bank. Erhöhte Ölpreise schüren Inflationssorgen und halten Zinssenkungserwartungen in Schach, was wiederum Risikoanlagen, einschließlich digitaler Währungen, belasten kann (Saxo Bank, 2. April 2026).

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 24. bis 27. März Nettoabflüsse von etwa 296 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine vierwöchige Zufluss-Serie. CoinShares stellte fest, dass Anlageprodukte für digitale Assets in der Woche bis zum 30. März Abflüsse von 414 Millionen US-Dollar verzeichneten (CoinShares, 30. März 2026), während der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März auf 52,7 stieg, den stärksten Wert seit August 2022, was darauf hindeutet, dass das Wachstum robust bleibt, der Inflationsdruck jedoch nicht nachlässt (ISM, 1. April 2026).

Bitcoin-Kursprognose 2026-2030: Analysteneinschätzung zu Kurszielen

Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln BTC-Kursprognosen von Drittanbietern einen Markt in Konsolidierung nahe der 66.000–70.000-US-Dollar-Zone wider, wobei Analysten geteilter Meinung sind, ob die aktuelle Phase einen Zyklus-Reset oder einen Vorläufer für einen erneuten Aufwärtsschub darstellt. Die folgenden Ziele fassen führende Drittanbieter-Prognosen zusammen, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht wurden.

CoinCodex (algorithmisches Fünf-Tage-Modell)

CoinCodex prognostizierte, dass BTC bis zum 31. März 2026 76.045 US-Dollar erreichen würde, was einem Anstieg von 9,45% gegenüber dem damaligen Kurs von 69.329 US-Dollar entspricht, basierend auf seinem technischen Indikatormodell unter Verwendung von Daten vom 26. März 2026. Der Dienst meldete zu diesem Zeitpunkt eine insgesamt bärische Stimmung, wobei 80% seiner verfolgten Indikatoren negative Dynamik signalisierten, während wichtige Widerstandsniveaus bei 72.044, 72.745 und 73.539 US-Dollar vermerkt wurden (CoinCodex, 26. März 2026).

Coinpedia (Ausbruchsbedingungsanalyse)

Coinpedia stellt fest, dass BTC im Monat vor der Veröffentlichung nicht über 75.000 US-Dollar ausbrechen konnte und der Kurs zum Redaktionsschluss am 26. März 2026 bei 68.739 US-Dollar lag, inmitten des Verfalls von Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 16,4 Milliarden US-Dollar und erneuter geopolitischer Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Der Artikel zitiert On-Chain-Daten, die zeigen, dass Wallets mit 10–10.000 BTC ihre Positionen im Vormonat um 0,45%, entsprechend 61.568 BTC, erhöhten, und weist darauf hin, dass eine anhaltende Divergenz zwischen der Akkumulation langfristiger Halter und dem Verkauf kurzfristiger Halter historisch Verschiebungen in der bullischen Dynamik vorausging (Coinpedia, 26. März 2026).

Yahoo Finance (Beitragender-Retest bei 100.000 US-Dollar)

Eine separate Yahoo-Finance-Analyse zielt auf 100.000 US-Dollar bis Ende 2026 ab und stellt fest, dass BTC auf sein Kursniveau von 2024 zurückgefallen ist, wobei argumentiert wird, dass das Zyklushoch von 2024 ein natürliches Retest-Ziel in einem Jahr darstellt, das historisch durch Post-Peak-Konsolidierung gekennzeichnet ist. Der Beitragender verweist auf die Post-Zyklus-Drawdown-Muster von 2018 und 2022 als Kontext und räumt ein, dass erhöhte makroökonomische Unsicherheit das Abwärtsszenario offen hält (Yahoo Finance, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieter-Ziele hinweg erscheinen ETF-Flüsse, das Widerstandsniveau von 75.000 US-Dollar und der geopolitische Hintergrund USA-Iran als zentrale Schwankungsfaktoren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BTC-Kurs: Technischer Überblick

Der BTC/USD -Kurs notiert am 2. April 2026 um 10:50 Uhr UTC bei 66.364 US-Dollar und liegt damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt im Tageschart. TradingView-Daten zeigen die 20/50/100/200-Tage-SMAs gestaffelt bei etwa 69.542 / 68.655 / 77.210 / 90.101 US-Dollar, wobei der Kurs unter dem gesamten Cluster verläuft – eine Konfiguration, die anhaltenden Verkaufsdruck über alle wichtigen Zeithorizonte widerspiegelt.

Momentum-Indikatoren verstärken den gedämpften Ton. Der 14-Tage-RSI liegt bei 42, im unteren neutralen Bereich, und bietet keine Richtungsbestätigung in die eine oder andere Richtung. Der ADX (14) registriert 15, genau an der Schwelle, die TradingView mit einem schwachen oder nicht-trendierenden Umfeld assoziiert, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Bewegung eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Der klassische Pivot-Punkt bei 69.728 US-Dollar stellt die nächste Referenz nach oben dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 74.500 US-Dollar in Sicht bringen. Der Hull-Gleitender-Durchschnitt (9) bei 67.418 US-Dollar liegt knapp unter dem aktuellen Kurs und könnte als kurzfristige Referenz dienen. Bei Rückschlägen ist der S1-Klassik-Pivot bei 63.442 US-Dollar die nächste strukturierte Unterstützung darunter, mit S2 bei 58.670 US-Dollar als nachfolgende Referenz, falls dieses Niveau nicht hält (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Bitcoin-Kursverlauf (2024–2026)

Der BTC/USD-Kurs startete im April 2024 bei etwa 68.600 US-Dollar, bereits deutlich gestiegen gegenüber den Tiefständen von 2023, da das Herannahen des Halvings im April 2024 und die Einführung von US-Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 neues institutionelles Interesse am Markt weckten.

BTC schloss 2024 bei etwa 93.406 US-Dollar und markierte damit einen starken Jahresgewinn, bevor diese Dynamik Anfang 2025 fortgesetzt wurde und kurzzeitig am 6. Oktober 2025 ein Allzeithoch von 126.287 US-Dollar erreichte. Dieser Höchststand erwies sich jedoch als kurzlebig. Eine breite Umkehr im vierten Quartal 2025 brachte BTC Ende Dezember 2025 auf etwa 87.524 US-Dollar zurück, ein Rückgang von rund 6,3% gegenüber dem Jahresendschluss des Vorjahres.

Der Verkaufsdruck hat sich bis 2026 fortgesetzt. BTC schloss am 2. April 2025 bei 82.527 US-Dollar; ein Jahr später notiert BTC am 2. April 2026 um 10:50 Uhr UTC bei 66.364 US-Dollar, was etwa 25,2% im Jahresverlauf und 19,6% im Jahresvergleich entspricht.