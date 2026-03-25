BioNTech (BNTX) notiert am 25. März 2026 um 14:49 Uhr UTC bei 88,78 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 86,45–88,68 €, wobei der letzte Kurs am oberen Ende dieser Bandbreite liegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf BNTX seit Anfang März geht auf drei gleichzeitige Entwicklungen zurück: Die Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci kündigten an, das Unternehmen bis Ende 2026 zu verlassen, um ein neues mRNA-fokussiertes Unternehmen zu gründen (Reuters, 10. März 2026); das Unternehmen meldete für Q4 2025 einen Nettoverlust von rund 305 Millionen €; und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 2,0–2,3 Milliarden € lag unter den Analystenschätzungen von etwa 2,69 Milliarden € (Alpha Spread, 10. März 2026). Der breitere NASDAQ Biotechnology Index (NBI) steht ebenfalls unter Druck und schloss am 24. März 2026 bei etwa 5.567 (Nasdaq), während der US-Dollar-Index (DXY) am 25. März 2026 nahe 99,4 notiert (Investing.com), ein Niveau, das auf Dollar-denominierte Vermögenswerte bei der Umrechnung in Euro belastend wirkt. BioNTech hat erklärt, dass die 15 laufenden Phase-3-Onkologie-Studien vom Führungswechsel unberührt bleiben (Quiver Quantitative, 10. März 2026).

BioNTech-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 25. März 2026 spiegeln BioNTech-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Neubewertung nach den Quartalszahlen wider, wobei die meisten Broker ihre Kursziele nach der schwächer als erwarteten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 und der angekündigten Führungstransition nach unten korrigiert haben, während die Mehrheit konstruktive Ratings auf Basis der Stärke der Onkologie-Pipeline beibehalten hat.

Morgan Stanley (übergewichten, Kursziel gesenkt)

Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn senkt das 12-Monats-Kursziel von 134 $ auf 125 $, eine Reduzierung um 6,7 %, bei gleichzeitiger Beibehaltung des Übergewichten-Ratings. Die Revision reflektiere die Ankündigung des Gründer-Ausstiegs und schwächere kurzfristige Impfstoff-Umsätze, während man eine konstruktive Sicht auf BioNTechs fortgeschrittenes Onkologie-Programm behalte (GuruFocus, 11. März 2026).

BMO Capital Markets (outperform, Kursziel gesenkt)

BMO Capital Markets-Analyst Etzer Darout behält ein Outperform-Rating bei und senkt das 12-Monats-Kursziel von 143 $ auf 128 $, eine Reduzierung um 10,5 %. Die Führungstransition sei der Hauptgrund für die Senkung, während BioNTechs 15 geplante Phase-3-Onkologie-Studien als zentrale Säule für das überdurchschnittliche Rating genannt werden (GuruFocus, 11. März 2026).

Jefferies (Kaufen, bestätigt)

Jefferies-Analyst Akash Tewari bekräftigt ein Kaufen-Rating für BNTX und behält das am 10. März 2026 festgelegte Kursziel von 138 $ bei, nachdem es zuvor von 151 $ gesenkt wurde. Die Bestätigung erfolgt inmitten anhaltenden Drucks auf den Aktienkurs nach den Quartalszahlen, wobei die Firma Vertrauen in die Umsetzung der Onkologie-Pipeline behält und die aktuelle Bewertung als attraktiv beschreibt (MarketBeat, 25. März 2026).

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat aggregiert Ratings von 18 Brokerhäusern und meldet ein Konsens-Rating von Moderat Kaufen, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 133,73 $, einer Höchstschätzung von 171,44 $ von Canaccord Genuity und einem Tiefstwert von 94 $ von TD Cowen. Die Spanne von 77,44 $ zwischen Höchst- und Tiefstwert spiegelt die Divergenz zwischen Brokern wider, die sich auf den kurzfristigen Covid-19-Umsatzrückgang konzentrieren, und solchen, die längerfristige Onkologie-Optionalität betonen (MarketBeat, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen BioNTech-Aktienprognosen von 94 $ bis 171,44 $, wobei die Mehrheit der Kaufen-bewerteten Broker zwischen 125 $ und 138 $ verankert ist. Der gemeinsame Nenner ist die Spannung zwischen sich beschleunigenden Covid-19-Umsatzgegenwind und dem Potenzial der Onkologie-Pipeline über einen mehrjährigen Horizont.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BNTX-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BNTX-Aktienkurs notiert zum Stand vom 25. März 2026, 14:49 Uhr UTC, bei 88,78 € und liegt damit unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten im Tageschart, wo TradingView-Daten zeigen, dass die gesamte Staffelung der einfachen gleitenden Durchschnitte von 10 bis 200 Tagen in einer Verkaufs-Konfiguration ausgerichtet ist. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 96 € / 105 € / 102 € / 104 €, was den letzten Kurs rund 7–16 € unter diesem Widerstandsbereich platziert und auf eine bärische Anordnung der gleitenden Durchschnitte über alle Standardlaufzeiten hindeutet.

Momentum-Indikatoren, wie von TradingView verfolgt, sind weitgehend gedämpft, ohne überverkaufte Extreme zu erreichen: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 38, im unteren neutralen Bereich und unter der 40–50-Schwelle, die typischerweise einen sich erholenden Trend begleitet. Der 14-Tage-Average-Directional-Index registriert 25,78, ein Niveau, das laut TradingView über der konventionellen 25-Punkte-Schwelle liegt, die mit einem etablierten Richtungstrend verbunden ist, was mit der aktuellen Abwärtsbewegung konsistent ist, die ein gewisses strukturelles Gewicht aufweist. Das einzige konstruktive kurzfristige Signal im Datensatz ist der Hull Moving Average (9) bei 87,13 €, der ein Kaufsignal registriert und geringfügig unter dem letzten Kurs verläuft, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Dynamik möglicherweise versucht, sich um die aktuellen Niveaus zu stabilisieren.

Bei klassischen Pivot-Niveaus von TradingView liegt die nächste Widerstandsreferenz bei R1 mit 113,47 €; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 116,71 € in Sichtweite bringen. Nach unten stellt der klassische Pivot (P) bei 109,44 € die erste Referenz oberhalb dar, während S1 bei 106,20 € das erste Unterstützungsniveau unter dem letzten Kurs ist. S2 liegt bei 102,17 €, nahe der 100- und 200-Tage-SMA-Plattform im Bereich von 101–104 €, was einen breiteren Bereich von potenziellem technischem Interesse bei einem weiteren Rückgang darstellt (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BioNTech-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der BNTX-Aktienkurs schloss am 26. März 2024 bei 91,88 € und notierte über den Sommer im mittleren bis oberen 80-€-Bereich, während das Unternehmen rückläufige Covid-19-Impfstoff-Umsätze bewältigte. Die Aktie erreichte am 5. August 2024 ein Zweijahrestief von 78,05 € inmitten eines breiteren Marktausverkaufs, bevor sie sich im September deutlich erholte; ein Intraday-Hoch von 131,88 € am 17. September 2024 markierte den Höhepunkt dieser Bewegung, getrieben von erneuertem Optimismus um BioNTechs Onkologie-Pipeline.

BNTX trug diese Dynamik in das frühe Jahr 2025 hinein und schloss am 7. Januar 2025 bei 128,05 € – dem höchsten Schlusskurs im Zweijahresfenster. Von dort driftete die Aktie im ersten Quartal 2025 tiefer und beendete das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 95,35 €, ein Rückgang von etwa 14,5 % gegenüber ihrem Januar-Höchststand.

Die bedeutendste Einzelsitzungsbewegung des Zeitraums erfolgte am 10. März 2026, als BNTX auf einen Schlusskurs von 84,55 € fiel – ein Rückgang von etwa 17 % an einem Tag – nachdem die Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci ihre Abgangspläne bekannt gaben und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 unter den Analystenschätzungen lag. BNTX hat sich seitdem teilweise erholt und notiert am 25. März 2026 bei 88,98 €, etwa 6,7 % niedriger seit Jahresbeginn und 10,1 % niedriger im Jahresvergleich.