Apple Inc (AAPL) wird am 1. April 2026 um 12:21 Uhr UTC bei 255,36 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 245,15–255,65 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Erholung erfolgt inmitten einer Reihe von Belastungen, die AAPL in den letzten Wochen zugesetzt haben: anhaltende Zollunsicherheit, wobei Analysten von Simply Wall St. feststellen, dass etwa 90 % der iPhones in China montiert werden, und potenzielle iPhone-Einzelpreiserhöhungen von 1.199 $ auf rund 2.150 $ schätzen, falls Zölle vollständig an Verbraucher weitergegeben werden (Simply Wall Street, 25. März 2026).

Apple-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 spiegeln Apple-Aktienprognosen von Drittanbietern ein breites Spektrum an Aussichten wider, die von der KI-Strategie des Unternehmens, dem Hardware-Erneuerungszyklus, der Zollexposition und der Wachstumsdynamik im Dienstleistungsbereich geprägt sind.

Rosenblatt Securities (Broker-Note – neutral)

Rosenblatt Securities-Analyst Barton Crockett behält ein Neutral-Rating für AAPL mit einem 12-Monats-Kursziel von 268 $ bei, dem vorsichtigsten unter den kürzlich aktiven Brokern. Crocketts Haltung spiegelt gedämpfte kurzfristige Erwartungen wider angesichts anhaltender Siri-KI-Verzögerungen und Wettbewerbsgegenwind in China, auch wenn Apples breiterer Hardware- und Dienstleistungsmix eine Untergrenze für Konsensschätzungen stützt (MarketBeat, 5. März 2026).

Morgan Stanley (Broker-Note – übergewichten)

Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring bekräftigt ein Übergewichten-Rating für Apple mit einer 12-Monats-AAPL-Aktienprognose von 315 $. Woodring verweist auf Vertrauen in Apples aktuelle Marktpositionierung und seine längerfristige Ertragsentwicklung und behält sein Ziel trotz des bisherigen Jahresrückgangs der Aktie unverändert bei (GuruFocus, 23. März 2026).

BofA Securities (Broker-Note – kaufen)

BofA Securities-Analyst Wamsi Mohan behält ein Kaufen-Rating für AAPL mit einem 12-Monats-Kursziel von 320 $ bei. Mohans konstruktive Haltung wird durch Apples Q1-2026-Gewinnübertreffen gestützt, mit einem Gewinn je Aktie von 2,84 $ gegenüber geschätzten 2,67 $ und einem Umsatzwachstum von 15,7 % im Jahresvergleich, wobei Zollrisiko und Nachfrageschwäche in China als primäre kurzfristige Unsicherheiten identifiziert werden (GuruFocus, 23. März 2026).

The Globe and Mail / TipRanks (Konsens-Momentaufnahme)

The Globe and Mail berichtet von einem gemäßigten Kaufen-Analystenkonsens für AAPL mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 304,40 $. Das Aggregat basiert auf mehreren Wall-Street-Ratings und spiegelt eine breite konstruktive Stimmung hinsichtlich Apples KI-Monetarisierungspotenzial wider, wobei einzelne Schätzungen eine große Bandbreite aufweisen, da Makro- und Zollrisiken einige Analysten an der Seitenlinie halten (The Globe and Mail, 1. April 2026).

Wedbush (Broker-Note – überdurchschnittlich)

Wedbush-Analyst Daniel Ives bekräftigt ein branchenweit höchstes 12-Monats-Kursziel von 350 $ für AAPL mit einem Überdurchschnittlich-Rating, selbst nach dem etwa 11%igen Rückgang der Aktie von ihrem Höchststand. Ives verweist auf Apples sich abzeichnende KI-Strategie als wichtigen langfristigen Katalysator und stellt fest, dass die Aktie trotz breiterer Marktturbulenzen Unterstützung nahe 250 $ gehalten hat, wobei die M5-betriebene Mac-Produktlinie und das kostengünstige MacBook Neo als kurzfristige Hardware-Treiber genannt werden (24/7 Wall St., 27. März 2026).

Fazit: Einzelne Apple-Aktienprognosen reichen von 268 $ (Rosenblatt, neutral) bis 350 $ (Wedbush, optimistisch), wobei der TipRanks/Globe and Mail-Konsens zum 1. April 2026 bei 304,40 $ liegt; KI-Umsetzung, Zollrisiko und China-Nachfrage werden in allen fünf Quellen als gemeinsame Schwankungsfaktoren genannt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AAPL-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AAPL-Aktienkurs wird am 1. April 2026 um 12:21 Uhr UTC bei 255,36 $ im Nachmittagshandel gehandelt und hält sich über seinen 10-Tages- und 200-Tages-SMAs bei 250,48 $ bzw. 248,57 $, liegt aber unter den 20/50/100-Tages-SMAs bei 253,97 $, 260,02 $ bzw. 265,76 $ – die alle in der Moving-Average-Zusammenfassung von TradingView Verkaufssignale registrieren.

Die Momentum ist weitgehend neutral: Der 14-Tages-RSI bei 47,39 spiegelt mittlere Bedingungen wider, während der ADX bei 21,75 darauf hinweist, dass dem Trend unterhalb der etablierten Trendschwelle von 25 eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Nach oben ist der klassische Pivot bei 266,85 $ die erste Referenz über dem aktuellen Kurs, mit der Ichimoku-Basislinie bei 260,81 $ als Zwischenniveau; ein Tagesschluss über 266,85 $ würde R1 bei 278,24 $ in Sicht bringen. Bei Rücksetzern bilden der 200-Tages-SMA bei 248,57 $ und der Hull Moving Average (9) bei 249,78 $ ein nahes Polster, mit S2 bei 241,39 $ als nächste Abwärtsreferenz, falls diese Zone nachgibt (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Apple-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AAPL-Aktienkurs schloss am 2. April 2024 bei etwa 169,54 $, einem mehrmonatigen Tiefpunkt, der von Nachfragesorgen und einer breiteren Tech-Rotation aus Large-Cap-Titeln geprägt war. Die Aktie erholte sich dann im Sommer 2024 deutlich und erreichte am 16. Juli 234,40 $, bevor ein scharfer Rückgang auf 202,85 $ am 5. August inmitten eines globalen Aktienausverkaufs folgte. AAPL stabilisierte sich und stieg bis zum Jahresende und schloss 2024 bei 250,73 $.

Die Dynamik setzte sich Anfang 2026 fort, wobei AAPL am 3. Dezember 2025 einen Zweijahreshöchstschluss von 284,47 $ erreichte, bevor es nachgab. Die Aktie eröffnete 2026 am 2. Januar bei 271,02 $ und fiel dann Anfang April 2025 stark – berührte am 9. April 2025 ein 12-Monats-Intraday-Tief von 168,15 $ inmitten einer Welle von US-Zollankündigungen – bevor sie sich bis zum 1. April 2025 auf 223,50 $ erholte.

AAPL schloss am 1. April 2026 bei 255,65 $, etwa 5,7 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber dem Schluss vom 2. Januar 2026 bei 271,02 $, aber 14,4 % höher im Jahresvergleich.