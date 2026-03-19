Advanced Micro Devices Inc (AMD) notiert am 18. März 2026 um 14:41 Uhr UTC bei 198,55 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 195,30–199,58 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Das Sentiment rund um AMD wird durch eine mehrjährige Liefervereinbarung gestützt, die am 24. Februar 2026 angekündigt wurde und nach der Meta Platforms zugestimmt hat, bis zu 6 Gigawatt AMD Instinct GPUs einzusetzen (AMD, 24. Februar 2026). Die ersten Lieferungen kundenspezifischer MI450-basierter Beschleuniger sind für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, und Reuters berichtete, dass der Deal über fünf Jahre einen Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar haben könnte (Reuters, 24. Februar 2026).

Die allgemeine Marktstimmung am 18. März 2026 wird durch den Abschluss der März-FOMC-Sitzung geprägt, wobei die Beibehaltung der Fed-Zielspanne von 3,50%–3,75% weithin erwartet wird und die Aufmerksamkeit der Anleger auf den aktualisierten Dot Plot und Powells Leitlinien zu Inflations- und Wachstumsaussichten gerichtet ist (Business Insider, 18. März 2026). Darüber hinaus wurde berichtet, dass AMD-CEO Lisa Su am 18. März nach Südkorea reiste, um die Samsung-Führung zu treffen und die Versorgung mit High-Bandwidth-Speicher zu besprechen, einer kritischen Komponente für AMDs KI-Chip-Roadmap, angesichts der sektorweit knapper werdenden HBM-Verfügbarkeit (YonHap News, 17. März 2026).

Advanced Micro Devices Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 16. März 2026 spiegeln Aktienprognosen von Drittanbietern für Advanced Micro Devices ein breites Spektrum an Ansichten wider, geprägt durch die KI-GPU-Lieferpipeline des Unternehmens, die Auswirkungen des Meta-Deals vom Februar 2026 und den anhaltenden Wettbewerbsdruck durch interne ASIC-Programme bei wichtigen Hyperscale-Kunden.

RBC Capital (Bestätigung Sector Perform)

RBC Capital-Analyst Srini Pajjuri bestätigt ein Sector Perform-Rating für AMD mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 230 US-Dollar. Das Unternehmen merkt an, dass das MI450/Helio-Projekt planmäßig verläuft, wobei die Produktionsvolumen für OpenAI und Meta in der zweiten Jahreshälfte 2026 voraussichtlich steigen werden, während es AMDs Bewertungsprämie gegenüber Nvidia und begrenzte kurzfristige Katalysatoren als Gründe für eine neutrale Haltung anführt (GuruFocus, 16. März 2026).

Benzinga (Broker-Notiz-Zusammenfassung)

Benzinga berichtet, dass RBC Capital-Analyst Srini Pajjuri ein Sector Perform-Rating und ein Kursziel von 230 US-Dollar für AMD bestätigt. Die Berichterstattung hebt hervor, dass die Servernachfrage derzeit das Angebot übersteigt, während AMDs Client-Segment angesichts des breiteren KI-Infrastrukturausbaus Widerstandsfähigkeit zeigt (Benzinga, 16. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens)

MarketBeat aggregiert 40 Analystenratings und meldet einen Moderate Buy-Konsens für AMD mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 290,53 US-Dollar. Die Aufschlüsselung umfasst 29 Buy-Ratings, 10 Hold-Ratings und ein Strong Buy, wobei die individuellen Ziele von 220 bis 365 US-Dollar reichen, während Analysten AMDs KI-GPU-Hochlauf gegen Bedenken hinsichtlich der Premiumbewertung abwägen (MarketBeat, 13. März 2026).

Public.com (Konsens-Snapshot)

Public.com verfolgt 34 Wall Street-Analysten, die AMD abdecken, und meldet ein Konsens-Buy-Rating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 265,18 US-Dollar. Die Plattform merkt an, dass 41% der berichtenden Analysten ein Strong Buy empfehlen, 38% ein Buy und 21% ein Hold, wobei keine Sell-Empfehlungen verzeichnet sind (Public.com, 16. März 2026).

MarketScreener (Konsens-Übersicht)

MarketScreener kompiliert Daten von 50 Analysten und meldet einen mittleren Konsens von Buy für Advanced Micro Devices mit einer durchschnittlichen 12-Monats-AMD-Aktienprognose von 289,72 US-Dollar und einem letzten Schlusskurs von 193,39 US-Dollar. Die aggregierten Zahlen reichen von einem niedrigen Ziel von 220 US-Dollar bis zu einem hohen von 365 US-Dollar, wobei die Spanne die unterschiedlichen Ansichten zum Ausführungsrisiko von AMD bei der KI-GPU-Produktion und dem Tempo des Rechenzentrums-Nachfragewachstums widerspiegelt (MarketScreener, 13. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Advanced Micro Devices Aktienprognosen im Bereich von 265–290 US-Dollar über mehrere Aggregatoren, während der einzelne Sector Perform-Ausreißer bei 230 US-Dollar Vorsicht hinsichtlich Bewertung und ASIC-Wettbewerb widerspiegelt, gegenüber einer breiten Buy-Mehrheit, die durch AMDs KI-GPU-Liefervereinbarungen und Rechenzentrums-Umsatzwachstum gestützt wird.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AMD-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMD-Aktienkurs notiert am 18. März 2026 um 14:41 Uhr UTC bei 198,55 US-Dollar, knapp unterhalb seines kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Clusters der 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 200, 215 bzw. 221 US-Dollar, die alle über dem aktuellen Kurs liegen und Verkaufssignale registrieren. Der 200-Tage-SMA bei etwa 192 US-Dollar liegt unter den aktuellen Niveaus und bildet den nächstgelegenen langfristigen Boden, wobei der 200-Tage-EMA nahe 193 US-Dollar eine moderate Unterstützungsebene etwa 3% unter dem letzten Kurs bietet.

Das Momentum ist gedämpft. Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,3, was ihn in einer neutralen Zone ohne Richtungsneigung platziert, während der ADX (14) bei 15,5 ein schwaches, nicht-trendierendes Umfeld anzeigt, was darauf hindeutet, dass der Kurs eher driftet als mit Überzeugung in eine Richtung tendiert.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei etwa 238 US-Dollar das erste bedeutende Niveau, das zurückerobert werden muss. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei etwa 276 US-Dollar als nächsten Referenzpunkt in Sicht bringen. Kurzfristig müsste AMD zunächst den 20-Tage-SMA bei etwa 200 US-Dollar überwinden, der die unmittelbarere Barriere auf den aktuellen Niveaus darstellt.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei etwa 215 US-Dollar ein anfängliches Referenz-Unterstützungsniveau, obwohl der Kurs bereits darunter gerutscht ist. Der 200-Tage-SMA nahe 192 US-Dollar und der 200-Tage-EMA nahe 193 US-Dollar bilden die primäre gleitende-Durchschnitts-Ebene nach unten; ein Rückgang unter dieses Band würde S1 bei etwa 176 US-Dollar in Sicht bringen (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Advanced Micro Devices Aktienkursverlauf (2024–2026)

AMDs Aktienkurs trat im März 2024 in das Zwei-Jahres-Fenster ein und notierte bei etwa 181 US-Dollar, getragen von einer Welle der KI-Begeisterung, die die Aktie von einer viel niedrigeren Basis auf die mittleren 180er-US-Dollar getrieben hatte.

Diese Dynamik kam zum Jahresende 2024 abrupt zum Erliegen, wobei AMD 2024 bei 120,59 US-Dollar schloss und damit eine steile Umkehr von seinen Frühjahrshochs markierte, getrieben durch Bedenken hinsichtlich des KI-Chip-Wettbewerbs und schwächer als erwarteter Umsatzprognosen für Rechenzentren. Die Aktie eröffnete 2025 in ähnlichem Terrain nahe 120 US-Dollar.

Die erste Jahreshälfte 2025 brachte weitere Schwäche. AMD erreichte am 9. April 2025 einen bemerkenswerten Tiefpunkt von 76,19 US-Dollar, unter Druck durch breitere zollbedingte Marktturbulenzen und eine Neubewertung der Halbleiterbewertungen. Die Erholung kam dann schnell: Die Aktie kletterte Ende April wieder über die 100-US-Dollar-Marke, durchbrach im Oktober 160 US-Dollar und stieg am 3. November 2025 auf einen Zwei-Jahres-Höchstschluss von 259,24 US-Dollar, angetrieben durch eine breitere KI-Chip-Neubewertung und den Anlegerfokus auf eine im Februar 2026 angekündigte Liefervereinbarung über mehrere Milliarden Dollar mit Meta. AMD schloss 2025 bei 214,24 US-Dollar, was einem Ganzjahresgewinn von etwa 77,9% entspricht.

Der Beginn von 2026 verlängerte die Rally kurzzeitig, wobei AMD am 23. Januar ein Intraday-Hoch von 267,01 US-Dollar berührte, bevor es zurückfiel. AMD schloss am 18. März 2026 bei 198,74 US-Dollar, was etwa 11,2% unter dem Jahresanfang liegt, aber 91,8% über dem Vorjahr.