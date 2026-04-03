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Alphabet Inc (GOOG) wird zum Stand von 12:45 Uhr UTC am 1. April 2026 bei 290,06 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 271,45–290,45 $ auf dem Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung hat sich verbessert, nachdem der Iran die Bereitschaft signalisiert hat, einen Waffenstillstand mit den Vereinigten Staaten anzustreben, was am Dienstag den stärksten Tagesgewinn des S&P 500 seit Mai auslöste – der Index stieg um 2,9% auf 6.528,5 – während die Ölpreise zurückgingen und US-Aktien-Futures die Gewinne in die Mittwochssitzung hinein ausdehnten (Bloomberg, 31. März 2026). Die Bewegung folgt auf eine Phase akuten Verkaufsdrucks für GOOG, das in der Woche bis zum 27. März 2026 fast 9% verlor, inmitten einer breiteren Schwäche im Technologiesektor aufgrund geopolitischer Unsicherheit und Bedenken hinsichtlich der erhöhten Kapitalausgabenprognose des Unternehmens für 2026 von 175–185 Mrd. $, was etwa einer Verdopplung im Jahresvergleich entspricht (CNBC, 27. März 2026). Die laufende Berufung des DOJ im Google-Kartellrechtsverfahren zur Suche, die im Februar 2026 eingereicht wurde, bleibt eine strukturelle Belastung für die Aktie (Reuters, 3. Februar 2026).

Alphabet-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 1. April 2026 spiegeln Alphabet-Aktienprognosen von Drittanbietern weitgehend konstruktive Ansichten wider, trotz des Rückgangs der Aktie um fast 20% vom Februar-2026-Höchststand, wobei die Kursziele zwischen 310 $ und 420 $ liegen und Konsensaggregate im hohen 360er- bis niedrigen 380er-Bereich gruppieren.

Watcher Guru (Technischer Ausblick April 2026)

Watcher Guru prognostiziert eine Erholungsspanne von 310–315 $ für GOOG im April 2026 und verweist auf den 14-Tage-RSI bei 18,2 – eine Ablesung, die die Publikation als stark überverkauft charakterisiert – und den 200-Tage-SMA nahe 263 $ als primäre Unterstützung. Die Notiz nennt die für den 23. April geplante Bekanntgabe der Q1-2026-Ergebnisse als kurzfristigen Katalysator für eine mögliche institutionelle Kaufreaktion (Watcher Guru, 30. März 2026).

Needham (Kaufempfehlung bekräftigt)

Needham-Analystin Laura Martin bekräftigte eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 400 $ für GOOG und bestätigte damit eine Position, die erstmals etabliert wurde, als das Unternehmen sein Ziel nach den Q4-2024-Ergebnissen von 330 $ anhob. Das Unternehmen argumentiert, dass Alphabet zwischen dem Geschäftsjahr 2025 und dem Geschäftsjahr 2028 100% seiner Kapitalausgaben aus dem freien Cashflow selbst finanzieren wird, unter Berufung auf einen gehebelten freien Cashflow von 73,3 Mrd. $ in den letzten 12 Monaten und eine Rendite auf das investierte Kapital von 26% (Investing.com, 13. März 2026).

Wells Fargo (Übergewichten, Kursziel erhöht)

Wells Fargo-Analyst Ken Gawrelski erhöhte sein 12-Monats-Kursziel für Alphabet auf 397 $ von 387 $ und behielt eine Übergewichten-Bewertung bei, obwohl die Aktien in dieser Woche um 8,9% fielen. Die Revision spiegelt die Ansicht des Unternehmens wider, dass GOOG gut positioniert ist, um als KI-Marktführer hervorzugehen, wobei der Analyst in einer Kundenmitteilung anmerkte, dass die Aktie erheblichen Erholungsspielraum hat (MarketScreener, 27. März 2026).

Barchart (Konsens- und Bewertungsüberblick)

Barchart berichtete, dass 68 von Yahoo Finance befragte Analysten ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 359,53 $ für GOOG hatten, wobei Barcharts eigene Analystenumfrage das Aggregat bei 379,21 $ platzierte und mindestens ein Analyst das höchste Kursziel der Branche bei 420 $ beibehielt. Der Artikel hebt starken operativen Cashflow als Grundlage für wertbasierte Schätzungen hervor und merkt an, dass die präsentierte Berechnung des inneren Werts von 377 $ ein potenzielles Aufwärtspotenzial von mehr als 30% vom zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorherrschenden Preis suggeriert (Barchart, 22. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens)

MarketBeat aggregierte Bewertungen von 51 Brokerhäusern und verzeichnete einen Moderat-Kaufen-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 368,06 $, basierend auf 44 Kaufempfehlungen, 3 Stark-Kaufen-Empfehlungen und 4 Halten-Empfehlungen, ohne Verkaufsempfehlungen. Der Bericht merkt an, dass das Konsensziel innerhalb einer Spanne liegt, die am unteren Ende von Cantor Fitzgeralds 171 $ und am oberen Ende von Pivotal Researchs 420 $ verankert ist (MarketBeat, 31. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Alphabet-Aktienprognosen von einer kurzfristigen technischen Erholungsprognose von 310–315 $ bis zu Kurszielen einzelner Häuser von 397–420 $, wobei Konsensaggregate von drei unabhängigen Plattformen zwischen 368 $ und 379 $ konvergieren, mit einer gemeinsamen These, die auf KI-Kapital-Selbstfinanzierungskapazität, Cloud-Wachstum und dem Q1-2026-Ergebnisereignis als kurzfristigem Bezugspunkt basiert. Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind häufig ungenau, da sie unvorhergesehene Marktentwicklungen nicht berücksichtigen können.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

GOOG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der GOOG-Aktienkurs wird zum Stand von 12:45 Uhr UTC am 1. April 2026 bei 290,06 $ gehandelt, knapp unter dem klassischen Pivot bei 319,49 $ und unterhalb eines gestaffelten gleitenden Durchschnittsbandes, wo die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 297 $, 311 $ bzw. 311 $ verlaufen – die alle Verkaufssignale auf TradingView registrieren. Der 200-Tage-SMA bei 264 $ und der 200-Tage-EMA bei 272 $ bleiben unter dem aktuellen Kurs und zeigen immer noch Kaufsignale, was darauf hindeutet, dass die längerfristige Trendunterstützung noch intakt ist, auch wenn sich die kurzfristige Struktur verschlechtert hat.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 40,24 – eine niedrig-neutrale Ablesung, die keine überverkauften Bedingungen anzeigt, aber auch keine Momentum-Erholung im Gange zeigt. Der durchschnittliche Richtungsindex bei 33,43 zeigt an, dass ein etablierter Richtungstrend vorliegt, konsistent mit der vorherrschenden Verkaufsausrichtung über kürzere gleitende Durchschnitte. Der MACD-Level bei −8,28 registriert ein Verkaufssignal, während der Stochastik %K bei 14,63 als Kauf gelesen wird, was ein gemischtes kurzfristiges Oszillatorbild illustriert.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 319,49 $ der erste Bezugspunkt; ein Tagesschluss über diesem Level könnte R1 bei 342,09 $ in Sicht bringen. Auf der Unterseite ist S1 bei 288,84 $ das nächste klassische Unterstützungsniveau, wobei der 200-Tage-EMA nahe 272 $ und der Hull-Durchschnitt bei 272,42 $ ein potenzielles längerfristiges Fundament darunter bilden (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Alphabet-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von GOOG hatte zwei ereignisreiche Jahre, stieg stark an, bevor er Anfang 2026 deutlich zurückging.

Die Aktie eröffnete im April 2024 bei etwa 157 $ und blieb die erste Jahreshälfte weitgehend seitwärts gerichtet, während sie Gewinne aus 2023 konsolidierte. Ein kurzer, aber dramatischer Rückgang auf ein Tief von 153,25 $ am 25. April 2024 – verbunden mit einer breiteren Schwankung in der Berichtswoche – kehrte sich schnell um, und GOOG kletterte stetig durch die zweite Jahreshälfte 2024 und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 191,04 $.

2025 baute auf dieser Dynamik auf. GOOG begann das Jahr nahe 190 $, stieg im Frühjahr allmählich höher und beschleunigte sich im Herbst deutlich, überschritt Mitte Oktober 2025 die 250 $-Marke und stieg bis Ende November über 326 $. Die Aktie schloss 2025 bei 313,93 $, etwa 64% über ihren April-2024-Tiefs.

Die Rallye setzte sich bis Anfang 2026 fort, wobei GOOG am 3. Februar 2026 einen Zweijahres-Höchstschluss von 350,33 $ erreichte, gestützt durch starke Q4-2025-Ergebnisse. Von dort aus zog sich die Aktie jedoch stark zurück und fiel bis Ende März 2026 unter 275 $, inmitten eines breiteren Verkaufsdrucks im Technologiesektor und geopolitischer Unsicherheit.

GOOG schloss am 1. April 2026 bei 290,35 $, etwa 7,5% im Minus seit Jahresbeginn und rund 17% unter seinem Februar-2026-Höchststand.