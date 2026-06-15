Aktien-Verlierer

Was sind die verschiedenen Arten von Aktien?

Es gibt zwei Arten von Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien.

Überlegen Sie sich einmal, was der Begriff „Aktie“ für Sie bedeutet (natürlich in einem finanziellen Kontext). Mit großer Wahrscheinlichkeit denken Sie dabei an Stammaktien – die bekannteste Art von Aktien.

Wenn das Unternehmen, in das Sie investiert haben, eine gute Performance aufweist, haben Sie durch den Besitz von Stammaktien die Möglichkeit, Dividenden zu erhalten. Zudem sind Sie als Stammaktionär stimmberechtigt, was Ihnen die Möglichkeit gibt, bei richtungsweisenden Entscheidungen des Unternehmens mitzureden.

Wenn das Unternehmen jedoch scheitert, erhalten Sie in der Regel als Letztes einen Anspruch auf Rückerstattung.

Vorzugsaktien haben verschiedene Namen. Manchmal werden sie auch als Präferenzaktien oder hybride Wertpapiere bezeichnet. Zwar handelt es sich bei Vorzugsaktien weiterhin um Eigentumsanteile an einem Unternehmen, doch funktionieren diese mehr wie eine Kombination aus Aktien und Anleihen als Stammaktien.

Es gibt einige verschiedene Arten von Vorzugsaktien – dazu gehören „kumulierende“, ‚partizipierende‘ und „wandelbare“ Vorzugsaktien. Allgemein sind diese mit höheren potenziellen Dividendenausschüttungen verbunden als Stammaktien und bieten ihren Inhabern oftmals kein Stimmrecht.