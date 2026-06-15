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Die meistgehandelten Aktien

Schauen Sie sich die heutigen aktivsten Aktien an – die beliebtesten Aktien, die von unseren Kunden über CFDs gehandelt werden. 

Aktien: meistgehandelt

Erfahren Sie, welche Aktien heute am meisten gehandelt werden. Werden diese zu Ihrer Handelsstrategie passen?
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SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Ein Leitfaden für die meistgehandelten Aktien

Was sind die besten weltweiten Aktien?

Die „besten weltweiten Aktien“ bezeichnen allgemein Unternehmen, die über eine solide Erfolgsbilanz mit hoher Performance verfügen. Das bedeutet starke finanzielle Fundamentaldaten, konstante Aktionärsrenditen und eine hohe Marktkapitalisierung. 

Die besten Aktien weltweit werden sich kontinuierlich in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren verändern, die sich auf ihre Marktkapitalisierung auswirken. Diese könnten intern sein – wie Veränderungen in der Führungsebene oder neue Produktveröffentlichungen – oder auch extern, wie geopolitische Ereignisse oder Materialengpässe. Dementsprechend kann jede statische Liste der „besten globalen Aktien“ schnell veraltet sein. 

Sie können in der obigen Tabelle sehen, welche Aktien von unseren Kunden am meisten gehandelt werden. Die bekanntesten Giganten kommen oft in den großen globalen Indizes vor, wie dem US 500, dem UK 100 oder dem Japan 225

Was sind börsengehandelte Aktien?

Börsengehandelte Aktien sind Eigentumsanteile an einem Unternehmen. Sie stehen für die breite Öffentlichkeit zum Kauf und Verkauf an Börsen zur Verfügung – wie der New York Stock Exchange oder der London Stock Exchange. 

Dies ermöglicht es sowohl Privatpersonen als auch Institutionen, in ein Unternehmen zu investieren und einen Anteil an diesem zu besitzen. Menschen tun dies, um durch ihr Stimmrecht einen Einfluss auf die Führung eines Unternehmens zu nehmen, um Ausschüttungen durch Dividenden zu erhalten oder um einfach auf den Aktienkurs zu spekulieren. Andererseits bieten Unternehmen börsengehandelte Aktien an, um sich Zugang zu Kapital von einer breiten Masse von Anlegern zu verschaffen, wodurch das Wachstum, die Innovation und betriebliche Veränderungen unterstützt werden.

Was sind die Aktien mit dem höchsten Handelsvolumen?

Die Aktien mit dem höchsten Handelsvolumen werden am häufigsten an den Börsen gehandelt, was das große Interesse von Tradern widerspiegelt. Diese Aktien gehören häufig zu den größten Unternehmen, über die ausführlich berichtet wird, wie Apple, Tesla oder Amazon.