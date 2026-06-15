Die meistgehandelten Aktien

StartseiteMärkteAktienDie meistgehandelten Aktien
Die „besten weltweiten Aktien“ bezeichnen allgemein Unternehmen, die über eine solide Erfolgsbilanz mit hoher Performance verfügen. Das bedeutet starke finanzielle Fundamentaldaten, konstante Aktionärsrenditen und eine hohe Marktkapitalisierung.
Die besten Aktien weltweit werden sich kontinuierlich in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren verändern, die sich auf ihre Marktkapitalisierung auswirken. Diese könnten intern sein – wie Veränderungen in der Führungsebene oder neue Produktveröffentlichungen – oder auch extern, wie geopolitische Ereignisse oder Materialengpässe. Dementsprechend kann jede statische Liste der „besten globalen Aktien“ schnell veraltet sein.
Sie können in der obigen Tabelle sehen, welche Aktien von unseren Kunden am meisten gehandelt werden. Die bekanntesten Giganten kommen oft in den großen globalen Indizes vor, wie dem US 500, dem UK 100 oder dem Japan 225.
Börsengehandelte Aktien sind Eigentumsanteile an einem Unternehmen. Sie stehen für die breite Öffentlichkeit zum Kauf und Verkauf an Börsen zur Verfügung – wie der New York Stock Exchange oder der London Stock Exchange.
Dies ermöglicht es sowohl Privatpersonen als auch Institutionen, in ein Unternehmen zu investieren und einen Anteil an diesem zu besitzen. Menschen tun dies, um durch ihr Stimmrecht einen Einfluss auf die Führung eines Unternehmens zu nehmen, um Ausschüttungen durch Dividenden zu erhalten oder um einfach auf den Aktienkurs zu spekulieren. Andererseits bieten Unternehmen börsengehandelte Aktien an, um sich Zugang zu Kapital von einer breiten Masse von Anlegern zu verschaffen, wodurch das Wachstum, die Innovation und betriebliche Veränderungen unterstützt werden.
Die Aktien mit dem höchsten Handelsvolumen werden am häufigsten an den Börsen gehandelt, was das große Interesse von Tradern widerspiegelt. Diese Aktien gehören häufig zu den größten Unternehmen, über die ausführlich berichtet wird, wie Apple, Tesla oder Amazon.