Handeln Quantum-Si incorporated - QSI CFD

Über Quantum-Si Inc

Quantum-SI Incorporated ist ein Unternehmen der Biowissenschaften. Das Unternehmen hat eine Hardware- und Softwarelösung entworfen und entwickelt, um eine vollständige End-to-End-Lösung anzubieten. Das Unternehmen hat eine Einzelmoleküldetektionsplattform entwickelt, die das Next Generation Protein Sequencing (NGPS), die Sequenzierung von Proteinen, ermöglicht. Die Plattform des Unternehmens besteht aus dem automatisierten Probenvorbereitungsgerät Carbon, dem NGPS-Gerät Platinum, dem Quantum-Si Cloud Software-Service sowie Reagenzienkits und Chips für die Verwendung mit den Geräten. Das Carbon-Instrument ist ein automatisiertes Probenvorbereitungsinstrument, das sowohl für Protein- als auch für Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Anwendungen konzipiert ist. Sein Platinum wurde entwickelt, um die Leistung der Einzelmoleküldetektion und NGPS für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Quantum-Si Cloud-Plattform wurde entwickelt, um eine Cloud-basierte Lösung in das Instrument zu integrieren, die Daten in Echtzeit in die Cloud überträgt, wo analytische Workflows die Daten dann interpretieren können.

Der aktuelle realtimekurs der Quantum-Si incorporated Aktie beträgt 0.9577 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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