Handeln ProShares Short QQQ - PSQ CFD

Über ProShares Short QQQ

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente, von denen ProShare Advisors annimmt, dass sie in ihrer Kombination tägliche Renditen erzielen, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen. Dieser ETF bietet ein inverses Engagement in einem Index, der sich aus den 100 größten Nicht-Finanzwerten an der NASDAQ zusammensetzt, was ihn zu einer potenziell attraktiven Option für Anleger macht, die gegen diesen Sektor der US-Wirtschaft wetten wollen. PSQ sollte auf keinen Fall in ein langfristiges "Buy-and-Hold"-Portfolio aufgenommen werden, sondern kann ein nützliches Instrument für aktivere Anleger sein, die entweder ein bestehendes Engagement absichern oder auf einen Rückgang der größten Nicht-Finanzwerte an der NASDAQ setzen wollen. Anleger haben auch die Möglichkeit, einfach einen traditionellen NASDAQ-Fonds leer zu verkaufen, obwohl diese Strategie im Allgemeinen größere potenzielle Verluste mit sich bringt als die Verwendung eines inversen ETF.

Der aktuelle realtimekurs der ProShares Short QQQ Aktie beträgt 29.37 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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