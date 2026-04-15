Handeln Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF - PHO CFD

Über Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Anlageergebnisse (vor Gebühren und Aufwendungen) des NASDAQ OMX US Water IndexSM (der "zugrunde liegende Index") nachzubilden. Der Fonds wird im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere investieren, die den zugrunde liegenden Index bilden. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen abbilden, die Produkte zur Einsparung und Reinigung von Wasser für Haushalte, Unternehmen und Industriezweige herstellen. Dieser börsengehandelte Fonds bietet ein Engagement in einer Gruppe von Unternehmen, die im Allgemeinen in der Wasserbranche tätig sind, darunter sowohl Wasserversorgungs- und Infrastrukturunternehmen als auch Unternehmen für Wasserausrüstung und -materialien. Aufgrund der gezielten Ausrichtung des Engagements gehört dieser ETF wahrscheinlich nicht in ein langfristiges Buy-and-Hold-Portfolio, kann aber für diejenigen interessant sein, die glauben, dass Knappheitsprobleme zu einer erhöhten Nachfrage nach Wasseraufbereitungsunternehmen führen werden.

Der aktuelle realtimekurs der Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF Aktie beträgt 69.64 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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