Handeln Hexcel Corp - HXL CFD
Über Hexcel Corporation
HEXCEL CORPORATION ist ein Unternehmen für Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet strukturelle Materialien, darunter Carbonfasern, Verstärkungen, Prepregs und andere faserverstärkte Matrixwerkstoffe, Waben, Klebstoffe, strukturierte Waben- und Verbundstoffkonstruktionen für den Einsatz im Markt für kommerzielle Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Industrie. Es ist über zwei Segmente, Composite Materials und Engineered Products, tätig. Das Segment Composite Materials besteht aus den Kernproduktsparten Kohlefaser, Verstärkungen, Harzen, Prepregs und andere faserverstärkte Matrixwerkstoffe und Waben. Das Segment Engineered Products besteht aus leichten strukturierten Verbundwerkstoffen, Formteilen, veränderten Kern- und Wabenprodukten mit zusätzlichen Funktionen. Seine Produkte werden in den unterschiedlichsten Endanwendungen, verwendet, wie z. B. in Verkehrs- und Militärflugzeugen, Trägerraketen und Satelliten, Windturbinenschaufeln, Automobilen, Freizeitprodukten und anderen industriellen Anwendungen.
Der aktuelle realtimekurs der Hexcel Corp Aktie beträgt 90.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Zosano Pharma Corporation, Ventas, Inc., Minerva Neurosciences, fuboTV Inc., TBC Bank Group PLC und Schaeffler AG. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:894306
- ISIN:US4282911084