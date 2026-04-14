Handeln Frontline - FROno CFD

Über Frontline Ltd.

FRONTLINE LTD. ist eine Reederei. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Seetransport von Rohöl und Ölprodukten. Das Tankersegment umfasst Rohöltanker und Produktentanker. Zum 31. Dezember 2016 bestand die Flotte des Unternehmens aus 28 eigenen Schiffen (sieben Super-Rohöltanker (VLCCs), 10 Suezmax-Tanker und 11 Aframax/LR2-Tanker); 13 Schiffe, die unter Kapitalmieten stehen (11 VLCCs und zwei Suezmax-Tanker); ein VLCC, der als eine Investition in Finanzierungsleasing erfasst wird; vier Schiffe, die für 12 Monate gechartert wurden, einschließlich Verlängerungsoptionen (zwei VLCCs und zwei Suezmax-Tanker); zwei VLCCs, bei denen Kosten/Einnahmen zu gleichen Teilen mit einer dritten Partei (von der eine von ihr und von einer dritten Partei eingechartert wird) geteilt werden; drei Mittelstrecken-Produktentanker, die auf Kurzzeitcharter mit einer Restlaufzeit von weniger als zwei Monaten eingechartert sind, und fünf Schiffe, die unter kommerzieller Leitung stehen (zwei Suezmax-Tanker und drei Aframax-Öltanker).

Der aktuelle realtimekurs der Frontline Aktie beträgt 328.75 NOK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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