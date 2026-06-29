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Über Lithia Motors Inc
Lithia Motors, Inc. ist ein Anbieter von individuellen Transportlösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Inland, Import und Luxus. Das Segment Inland besteht aus Einzelhandels-Franchisebetrieben, die Neufahrzeuge der Hersteller Chrysler, General Motors und Ford verkaufen. Das Segment Import besteht aus Einzelhandelsgeschäften, die Neufahrzeuge verkaufen, die hauptsächlich von Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia und Mazda hergestellt werden. Das Luxussegment besteht aus Einzelhandelsgeschäften, die Neufahrzeuge der Marken BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren und Pagani verkaufen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, z. B. den Lebenszyklus eines Fahrzeugs, einschließlich Neu- und Gebrauchtwagen, Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Reparatur und Wartung. Das Unternehmen bietet in 278 Geschäften in Nordamerika 40 Neuwagenmarken und alle Marken von Gebrauchtwagen an.
Der aktuelle realtimekurs der Lithia Motors Inc Aktie beträgt 291.65 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:914076
- ISIN:US5367971034