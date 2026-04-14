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Handeln Fraport AG - FRA CFD

76.13+0.14%
The chart shows the FRA stock price data over the last 1 day, with a current price of 76.13, a high of 76.67, and a low of 75.47.
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76.13

0.26
Niedrig: 75.47Hoch: 76.67
Verkäufer:
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Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
Trading-Bedingungen
Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread0.26
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Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.016604 %
(-€0.83)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~€4,000.00

-0.01660%
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Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.005618 %
(-€0.28)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~€4,000.00

-0.00562%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungEUR
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseGermany
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs75.97
Eröffnungskurs76.67
1-Jahres-Änderung35.6%
Tagesspanne75.47 - 76.67

Handeln Fraport AG - FRA CFD

Über Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Flughafendienstleistungen und Eigentümer und Betreiber von Flughäfen.

Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luftfahrt, Handel und Immobilien, Ground Handling und Externe Aktivitäten und Dienstleistungen.

Das Segment Luftfahrt bietet Luftseite- und Terminalmanagement, Unternehmenssicherheits- und Gewährleistungen und Flughafen-Sicherheitsmanagement; das Segment Handel und Immobilien bietet Verkaufsflächen und Immobilien; das Segment Ground Handling bietet ein breites Spektrum von Bodendienste und das Segment Externen Aktivitäten und Dienstleistungen bietet globalen Investitionen und Management, Integriertes Facility Management, Informations- und Telekommunikationsdienste und Unternehmensinfrastruktur-Management.

Der aktuelle realtimekurs der Fraport AG Aktie beträgt 75.77 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Home Depot Inc/The, Jazz Pharmaceuticals plc, National Bankshares, Tronox Limited Ordinary Shares, Donegal A und PT XL Axiata Tbk. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:577330
  • ISIN:DE0005773303

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Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

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r******

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2025-03-13
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Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
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Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

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Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

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Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

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b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-04-25
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wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

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