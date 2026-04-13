Handeln EMCOR Group Inc - EME CFD
Über Emcor Group Inc
EMCOR GROUP, INC. ist ein Unternehmen für elektrische und mechanische Baudienstleistungen sowie Gebäudedienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Gebäude- und Industriedienstleistungen an. Die Unternehmenssegmente sind elektrische Bau- und Gebäudedienstleistungen in den USA; mechanische Bau- und Gebäudedienstleistungen in den USA; US-Gebäudedienstleistungen; US-Industriedienstleistungen und Gebäudedienstleistungen in Großbritannien. Diese Dienstleistungen werden einem Spektrum gewerblicher, Industrie- und Versorgungs- und institutionellen Kunden über etwa 70 operative Tochterunternehmen und Gemeinschaftsunternehmen angeboten. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Baudienstleistungen in Bezug auf elektrische und mechanische Systeme für alle Arten von Gewerbe- und Industriegebäuden sowie bestimmten Wohnanlagen und auf die Erbringung verschiedener Dienstleistungen rund um Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von Anlagen, darunter Raffinerien und petrochemische Anlagen. Es betreibt verschiedene elektrische und mechanische Systeme.
Der aktuelle realtimekurs der EMCOR Group Inc Aktie beträgt 811.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:898814
- ISIN:US29084Q1004