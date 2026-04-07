عقود الفروقات مقابل العقود الآجلة: أبرز الاختلافات

عقود الفروقات أم العقود الآجلة، أيهما الأفضل؟

تعتمد الإجابة على سؤال "أيهما الأفضل" على الأهداف الاستثمارية لكل متداول وتفضيلاته الخاصة في السوق. فمن جانب، توفر عقود الفروقات مرونة عالية نظرًا لعدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية لها، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال أقل نسبيًا، وإمكانية الوصول إلى طيف واسع ومتنوع من الأسواق العالمية، مما يجعلها خيارًا جذابًا ومناسبًا للتداول قصير الأجل ولأغراض تنويع المحافظ الاستثمارية.

أما العقود الآجلة، بآجالها الثابتة والمحددة سلفًا ومتطلبات رأس المال الأعلى نسبيًا، فقد تكون الخيار الأنسب للمتداولين الذين يُقدرون قيمة العقود الموحدة والقياسية، والذين يتبعون نهجًا خاصًا ومدروسًا في إدارة المخاطر.

ولكن، من المهم أن نتذكر أنه بالإضافة إلى إمكانية تداول العقود الآجلة مباشرة في البورصات المنظمة، يمكن أيضًا تداولها كعقود فروقات، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العقود الآجلة مباشرة من خلال مزود خدمات المشتقات المالية الذي يتعاملون معه. وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام نفس المنهجيات المتبعة في التحليل الأساسي والفني عند تداول عقود الفروقات على الأسعار الفورية.

وخلاصة القول، تُعد عقود الفروقات خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين يولون الأولوية القصوى للمرونة والتنوع في أدواتهم الاستثمارية، بينما قد تناسب العقود الآجلة (سواء تم تداولها مباشرة في البورصة أم كعقود فروقات) أولئك المتداولين الذين يفضلون الهيكلية والوضوح في التداول، ويركزون على فئات أصول معينة، كالسلع الأولية على سبيل المثال.