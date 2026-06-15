أبرز الخاسرين في سوق العملات المشفرة

ما الفارق الجوهري بين الاستثمار في العملات المشفرة وتداولها؟

ينطوي الاستثمار في العملات المشفرة على شراء الأصول الرقمية المشفرة والاحتفاظ بها لفترة زمنية ممتدة، على أمل تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة وملموسة بمرور الوقت.أما تداول العملات المشفرة باستخدام الأدوات المالية المشتقة، فيركز على عمليات البيع والشراء خلال أطر زمنية أقصر نسبياً، بهدف رئيسي هو الاستفادة من التقلبات السعرية التي تحدث خلال هذه الفترات الوجيزة وتحقيق أرباح سريعة.

وعلى منصة Capital.com، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع على أصول متنوعة مثل أزواج العملات المشفرة، وذلك باستخدام ما يُعرف بعقود الفروقات (CFDs). وعقد الفروقات هو نوع من الأدوات المالية المشتقة التي تتيح لك المضاربة على تحركات أسعار مختلف الأسواق المالية. فبدلًا من شراء الأصول بشكل مباشر وامتلاكها فعليًا، فإنك في هذه الحالة تضارب على احتمالية ارتفاع أو انخفاض أسعارها، وعادةً ما يتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

فتح صفقة شراء يعني، على سبيل المثال، شراء عقد فروقات على عملة مشفرة مثل زوج الإيثر مقابل الدولار الأمريكي (ETH/USD[/a)، بهدف تحقيق ربح من ارتفاع متوقع في سعر الأصل الأساسي. وعلى النقيض من ذلك، فإن فتح صفقة بيع على المكشوف يتضمن بيع عقد فروقات في محاولة لتحقيق ربح من انخفاض متوقع في سعر الأصل.