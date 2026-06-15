أزواج العملات المشفرة الأكثر تداولاً اليوم

كم يبلغ عدد العملات المشفرة الموجودة حاليًا؟

حتى عام 2024، تشير التقارير إلى وجود ما يزيد عن 20,000 عملة مشفرة – على الرغم من أنه لا يتم تداول جميعها بشكل نشط أو استخدامها على نطاق واسع. والعديد من هذه العملات هي عملات مشفرة "ميتة" أو مهجورة، أي أنها مشاريع فشلت وتم التخلي عنها. ويختلف عدد العملات المشفرة النشطة والمتداولة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من العملات المشفرة يتم تداولها بنشاط في الأسواق اليوم.