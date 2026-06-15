أزواج العملات المشفرة الأكثر تقلبًا اليوم

الرئيسيةالأسواقالعملات المشفّرةأزواج العملات المشفرة الأكثر تقلبًا اليوم
لدخول عالم تداول العملات المشفرة، ابدأ باختيار منصة تداول موثوقة وذات سمعة جيدة مثل Capital.com. بمجرد توثيق حسابك وإيداع الأموال اللازمة، قم بالبحث عن أسواق العملات المشفرة التي نوفرها على منصتنا. وتشمل هذه الأسواق عملات رائدة مثل البيتكوين (المتاحة للتداول من خلال سوق عقود الفروقات على زوج BTC/USD) والإيثيريوم (ETH/USDإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة* وأوامر جني الأرباح. افتح صفقة عقد الفروقات الخاصة بك سواء بالشراء أو البيع، وراقب أداءها عن كثب بما يتماشى مع التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق. وأخيرًا، عندما تحدد نقطة خروج مناسبة، قم بإغلاق مركزك.
*أوامر وقف الخسارة ليست جميعها مضمونة.
تتسم العملات المشفرة بتقلبات سعرية عالية لعدة أسباب جوهرية. أولاً، يُعد سوق العملات المشفرة حديثًا نسبيًا وأقل سيولة مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية محتملة أكبر وأكثر حدة. ثانيًا، يمكن للأخبار التنظيمية، والتغيرات التكنولوجية، ومعنويات السوق أن تتسبب في تحولات سريعة ومفاجئة في مستويات الطلب. وأخيرًا، يمكن للطبيعة المضاربية لتداول العملات المشفرة أن تجذب المتداولين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يساهم في تضخيم التحركات السعرية. هذا المزيج من العوامل ينتج عنه تقلبات كبيرة في أسعار العملات المشفرة.
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نعم، بشكل عام، يُعتبر تداول العملات المشفرة أكثر خطورة من تداول الأسهم. ففي حين أن كلا الفئتين من الأصول يمكن أن تكونا متقلبتين، إلا أن العملات المشفرة غالبًا ما تشهد تقلبات سعرية أكثر تطرفًا على مدى فترات زمنية أقصر. علاوة على ذلك، يُعد سوق العملات المشفرة أقل تنظيمًا، مما يجعله أكثر عرضة لعمليات الاحتيال والتلاعب بالسوق. ويمكن لهذه العوامل أن تساهم في رفع مستوى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة مقارنة بالأسهم التقليدية.
على الرغم من أن العملات المشفرة المعروفة مثل البيتكوين والإيثيريوم تشتهر بتقلباتها، إلا أن هناك عملات مشفرة أخرى غالبًا ما تُظهر مستويات أعلى من التقلبات السعرية. فالعملات مثل الدوجكوين (Dogecoin)، والشيبا إينو (Shiba Inu)، وغيرها من الرموز الأقل شهرة، يمكن أن تشهد تقلبات حادة للغاية بسبب انخفاض سيولة السوق، والتداول القائم على المضاربة، والتغيرات المفاجئة في معنويات المستثمرين. ومن الضروري إجراء بحث شامل وفهم المخاطر الكامنة قبل الانخراط في تداول أي عملة مشفرة.