أبرز الرابحين في سوق العملات المشفرة

الرئيسيةالأسواقالعملات المشفّرةالعملات المشفرة الأكثر ارتفاعًا
تعتمد منظومة العملات المشفرة في جوهرها على تقنية البلوكشين (أو ما يُعرف بسلسلة الكتل)، وهي بمثابة سجل حسابات عام وموزع وغير مركزي، يقوم بتسجيل وتوثيق كافة المعاملات التي تتم عبر شبكة واسعة من أجهزة الحاسوب المترابطة. ويتم التحقق من صحة كل معاملة من معاملات العملات المشفرة وتأمينها باستخدام تقنيات علم التشفير المتقدمة، مما يضفي عليها درجة عالية من الأمان والخصوصية، مع إمكانية إتمامها دون الكشف الكامل عن هوية الأطراف. ويتيح هذا النظام المتطور إجراء معاملات مالية مباشرة بين الأفراد (وفق نظام الند-للند)، دون الحاجة إلى الاعتماد على أي وسطاء ماليين تقليديين كالبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
يمكن لأسعار العملات المشفرة أن تشهد ارتفاعات ملموسة نتيجة لتضافر مجموعة متنوعة من العوامل والدوافع، تتراوح بين اشتداد موجات الطلب عليها وانتشار الأخبار الإيجابية الداعمة لها، وصولاً إلى تحقيق اختراقات وابتكارات تكنولوجية في بنيتها الأساسية، أو الحصول على موافقات تنظيمية من السلطات المالية، أو تدفق استثمارات ضخمة وواسعة النطاق إليها. كما تلعب معنويات السوق السائدة بين المستثمرين وعوامل الاقتصاد الكلي أدوارًا لا يُستهان بها في تحديد مسار هذه الأسعار. وفوق كل ذلك، فإن الطبيعة المحدودة للمعروض الأقصى لعملة البيتكوين، والذي لن يتجاوز 21 مليون وحدة نقدية، يمكن أن تشكل عاملًا جوهريًا إضافيًا لدفع أسعارها نحو مستويات أعلى بمرور الوقت. ويمكنك بالطبع تداول سعر البيتكوين والاستفادة من تقلباته من خلال عقود الفروقات، وذلك عبر سوقنا المخصص لزوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC/USD).
يُجمع الكُل على أن عملة البيتكوين (BTC) هي الرابح الأكبر في تاريخ أسواق العملات المشفرة بلا منازع. فقد انطلقت هذه العملة الرائدة من سعر متواضع لم يتجاوز 10 سنتات أمريكية في عام 2009 (ولم تصل قيمتها إلى 20 سنتاً إلا في شهر أكتوبر من عام 2010)، لتُحلق بعد ذلك إلى ذروتها التاريخية في شهر مارس من عام 2024، متجاوزةً حاجز 73,000 دولار أمريكي للوحدة الواحدة.
وقد شهد المستثمرون الأوائل الذين تحلوا بالصبر وبعد النظر واحتفظوا بعملات البيتكوين التي امتلكوها في بداياتها، تحقيق عوائد استثمارية يمكن وصفها بالفلكية، حيث تحولت استثماراتهم المتواضعة بمرور الزمن إلى ثروات ضخمة.* وتبقى الفرصة متاحة لك أيضًا لتداول سعر البيتكوين (BTC) والاستفادة من تحركاته السعرية من خلال عقود الفروقات، وذلك عبر سوقنا المخصص لزوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC/USD).
*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.