أبرز الرابحين في سوق العملات المشفرة

ألقِ نظرة على قائمة العملات المشفرة التي تشهد أكبر زيادة في قيمتها اليوم – وهي أسواق العملات المشفرة التي تسجل أكبر ارتفاع في الأسعار في اللحظة الراهنة.*

*يتم تحديث هذه البيانات كل ساعة.