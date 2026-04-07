استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك: دليل تعليمي
تعرّف على مُتوسط هال المُتحرك (HMA) ومزاياه الرئيسية، وكيفية تطبيق استراتيجية التداول باستخدام مُتوسط هال المُتحرك.
ما هو متوسط هال المتحرك؟
مُتوسط هال المُتحرك (HMA) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس مُتوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية مُحددة. وعلى عكس المُتوسطات المُتحركة التقليدية، يهدف هذا المُؤشر إلى تقليل التشويش وتنعيم تقلبات الأسعار.
وفي هذا الدليل، سنلقي نظرة على آليات المؤشر وكيفية تصميم استراتيجيتك الخاصة باستخدام متوسط هال المتحرك.
أبرز النقاط
- مُتوسط هال المُتحرك هو أداة تحليل فني تقيس مُتوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية، بهدف تقليل التشويش وتنعيم تقلبات الأسعار.
- تم ابتكار مُتوسط هال المُتحرك على يد آلان هال في عام 2005، ويتميّز بعملية حسابية فريدة تجمع بين مزايا المُتوسطات المُتحركة الأُخرى مثل المُتوسط المُتحرك البسيط (SMA)، والمُتوسط المُتحرك المرجّح (WMA)، والمُتوسط المُتحرك الأُسي (EMA) لخلق مُؤشر أكثر استجابة وسلاسة.
- عند استخدام مُتوسط هال المُتحرك، من الضروري اختيار المُعاملات والإطارات الزمنية المُناسبة التي تتوافق مع أسلوبك وأهدافك في التداول. ويُوصي مُبتكر هذا المُؤشر، آلان هال، باستخدام فترة افتراضية قدرها 16.
- يُمكن استخدام مُتوسط هال المُتحرك لتحديد اتجاهات الأسعار، ورصد انعكاسات الاتجاه، وتحديد مُستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع مُؤشرات أُخرى للحصول على إشارات تداول أفضل.
- من أشهر استراتيجيات التداول باستخدام مُتوسط هال المُتحرك، استراتيجيتي التقاطع والاختراق.
شرح عن متوسط هال المتحرك
في عام 2005، قام المُتداول في سوق الأسهم الأسترالي، آلان هال، بابتكار مُتوسط هال المُتحرك في مُحاولة لحل مُشكلة التأخير في المُتوسطات المُتحركة الأُخرى. وفي هذا السياق، يقول مُبتكر المُؤشر:
يتميّز مُؤشر متوسط هال المتحرك عن أنواع المُتوسطات المُتحركة الأُخرى، مثل المُتوسط المُتحرك البسيط (SMA)، والمُتوسط المُتحرك المرجّح (WMA)، والمُتوسط المُتحرك الأُسي (EMA)، من خلال عملية حسابية فريدة تجمع بين مزايا تلك المُتوسطات لخلق مُؤشر أكثر استجابة وسلاسة.
العملية الحسابية لـمتوسط هال المتحرك
على الرغم من سهولة الوصول إلى مُتوسط هال المُتحرك على مُعظم منصات التداول والمخططات البيانية، إلا أن فهم آلية عمله قد يُساعدك في استخدامه بكفاءة أكبر. وإذا أراد المُتداول حساب مُتوسط هال المُتحرك بنفسه، فيُمكنه اتباع الخطوات التالية:
- اختيار عدد الفترات: يُوصي آلان هال باستخدام 16 فترة، ولكن يُمكن للمُتداولين استخدام أي رقم يُناسب استراتيجية التداول الخاصة بهم.
- حساب مُتوسطين مُتحركين مرجّحين (WMA):
- مُتوسط للفترة الزمنية كاملة (عدد الفترات)
- مُتوسط لنصف هذه الفترة (عدد الفترات / 2)
- ضرب المُتوسط المُتحرك المرجّح للفترة الأقصر في اثنين، ثم طرح المُتوسط المُتحرك المرجّح الأول من الناتج: يُعطيك هذا الناتج مُتوسط هال المُتحرك الأساسي غير المُنعّم.
- حساب الجذر التربيعي لعدد الفترات: يُمكنك تقريب الناتج لأقرب عدد صحيح.
- حساب مُتوسط مُتحرك مرجّح ثالث باستخدام الرقم الناتج: وهذا هو مُتوسط هال المُتحرك النهائي.
باختصار، معادلة حساب مُتوسط هال المُتحرك هي:
HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
حيث:
- WMA = المُتوسط المُتحرك المرجّح
- n = عدد الفترات
- sqrt = الجذر التربيعي
إعدادات متوسط هال المتحرك للتداول
عند استخدام مُتوسط هال المُتحرك، من الضروري اختيار المُعاملات والإطارات الزمنية المُناسبة التي تتوافق مع أسلوبك وأهدافك في التداول. يُحسب مُتوسط هال المُتحرك بناءً على فترة زمنية مُحددة، مما يُؤثر على مدى استجابته وسلاسته.
يُوصي آلان هال، مُبتكر مُؤشر مُتوسط هال المُتحرك، باستخدام فترة افتراضية قدرها 16، ولكن يُمكن للمُتداولين تجربة إعدادات مُختلفة للوصول إلى الإعداد الأمثل الذي يُلبي احتياجاتهم.
لتحديد الإطار الزمني الأمثل، من المهم مراعاة أسلوب التداول الذي تُفضله والمنهجية التي تعتزم اتباعها في تحليل السوق. على سبيل المثال:
- التداول اليومي: قد يفضل المتداولون اليوميون الأطر الزمنية القصيرة مثل المخططات التي تُغطي دقيقة واحدة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة.
- التداول المتأرجح: قد يُفضل مُتداولو التأرجح استخدام مُخططات تُغطي 4 ساعات أو المخططات اليومية أو حتى الأسبوعية.
- التروّي: قد يُركز مُتداولو التروّي على الإطارات الزمنية الأسبوعية أو الشهرية لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
تذكر أن اختيار المُعاملات والإطارات الزمنية المُثلى هي عملية استكشافية تقتضي التجربة والخطأ. ومن الضروري اختبار مُختلف الإعدادات باستخدام بيانات الأسعار التاريخية قبل تطبيقها في التداول الفعلي.
كيفية استخدام متوسط هال المتحرك في التداول
يفتح متوسط هال المتحرك آفاقًا متعددة لاستخدامه، ويتوقّف الاستخدام على استراتيجية كل متداول. إليك بعض الحالات التي يُمكن فيها استخدام مُتوسط هال المُتحرك في التداول.
تحديد الاتجاهات
قد يكون مُتوسط هال المُتحرك مُفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاهات، وذلك نظرًا لقدرته على تنعيم البيانات واستجابته السريعة لتغيرات الأسعار.
لتأكيد الاتجاه، تابع ميل خط مُتوسط هال المُتحرك. إذا كان الميل لأعلى فذلك يشير إلى اتجاه صعودي، بينما يُنذّر الميل لأسفل باتجاه هبوطي.
وأيضًا، يكشف موقع خط متوسط هال المتحرك مقارنةً بسعر السوق عن دلالات عميقة أيضًا. فعلى سبيل المثال، عندما يكون مُتوسط هال المُتحرك أعلى من السعر ولكنه يتجه صعودًا، فإن ذلك يُشير إلى وجود اتجاه صعودي مع احتمالية مواجهة مُقاومة مُتزايدة. إمّا إذا كان مُتوسط هال المُتحرك أسفل السعر ومُتجه نحو الهبوط، فإن ذلك يُشير إلى وجود مُقاومة للاتجاه الهبوطي.
استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك
على الرغم من تعدد طُرق استخدام المُتداولين لهذا المُؤشر، إلا أن بعض استراتيجيات مُتوسط هال المُتحرك الشائعة تعتمد على التقاطع والاختراق.
استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك
تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام مُتوسطي هال مُتحركين بإطارين زمنيين مُختلفين، أحدهما قصير والآخر طويل، لتوليد إشارات تداول عند تقاطعهما.
يقوم المُتداولون الذين يتّبعون هذه الاستراتيجية بإضافة مُؤشرين من مُتوسط هال المُتحرك على مُخطط السعر، أحدهما بفترة قصيرة (مثلًا 10 فترات) والآخر بفترة أطول (مثلًا 50 فترة). وبهذا، يستجيب مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، بينما يُقدم مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول صورة أكثر سلاسة للاتجاه العام.
تتمثل الفكرة الرئيسية وراء استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك في تحديد نُقاط الدخول والخروج المُحتملة من خلال رصد التفاعل بين خطي مُتوسط هال المُتحرك. عندما يتقاطع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر مع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول صعودًا، فإن ذلك يشير ذلك إلى احتمال وجود اتجاه صعودي. وعلى العكس من ذلك، عندما يتقاطع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر مع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول هبوطًا، فإن ذلك يشير إلى احتمال وجود اتجاه هبوطي.
لتحسين دقة استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك، يُمكن للمُتداولين إضافة قواعد أو فلاتر أُخرى. على سبيل المثال، يُمكنهم اختيار الدخول في صفقة فقط إذا صاحب التقاطع زيادة ملحوظة في حجم التداول، ما يُعتبر مؤشرًا إضافيًا على قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن دمج أدوات تحليل فني أُخرى، مثل مُؤشر القوة النسبية (RSI) أو مُؤشر مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)، للمُساعدة في تأكيد صحة إشارات التقاطع.
استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك
تُركز استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك على تحديد الاختراقات من مُستويات الدعم أو المُقاومة، والتي قد تُشير إلى بداية اتجاه قوي، والتداول بناءً عليها.
تتمثل الخطوة الأولى في تطبيق هذه الاستراتيجية في تحديد مُستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على مُخطط السعر. تتشكل هذه المُستويات عادةً عندما يصل السعر إلى نفس القمم أو القيعان عدة مرات، مما يخلق حاجزًا أُفقيًا. يُمكن استخدام مُؤشر مُتوسط هال المُتحرك على المُخطط للمُساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه العام وقياس قوة الاختراق.
بمجرد تحديد مُستويات الدعم والمقاومة، يُمكن للمُتداولين متابعة تفاعل السعر مع هذه المُستويات بالتزامن مع مُتوسط هال المُتحرك. ويحدث الاختراق عندما يتحرك السعر خارج مُستوى الدعم أو المُقاومة المحدد، مصحوبًا بتأكيد مطابق من متوسط هال المتحرك.
على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مُستوى المُقاومة للأعلى، واخترق مُتوسط هال المُتحرك مُستوى المُقاومة أيضًا، فقد يُشير ذلك إلى اختراق صعودي. وفي المقابل، إذا اخترق السعر مُستوى الدعم للأسفل، واخترق مُتوسط هال المُتحرك مُستوى الدعم أيضًا، فقد يُشير ذلك إلى اختراق هبوطي.
ولزيادة موثوقية استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك، يُمكن للمُتداولين الاستعانة بمُؤشرات أُخرى، مثل بولينجر باندز® أو مُتوسط المدى الحقيقي (ATR).
لماذا يُفضل استخدام متوسط هال المتحرك؟
-
سرعة الاستجابة: يتميز مُتوسط هال المُتحرك بسرعة استجابته لتقلبات الأسعار، مما يُمكن المُتداولين من اكتشاف تغيرات الاتجاه وانعكاسات السوق بسرعة وفعالية.
-
السلاسة: على الرغم من سرعة استجابته، يحافظ مُتوسط هال المُتحرك على مُنحنى سلس يُساعد على تقليل التشويش في السوق والإشارات الزائفة.
-
مرونة الاستخدام: يُمكن استخدام مُتوسط هال المُتحرك على مُختلف الإطارات الزمنية وفي أسواق مُتعددة، مع مُختلف أساليب التداول، مما يجعله أداة مُرنة تُناسب مجموعة واسعة من أهداف التداول.
المخاطر المرتبطة بمؤشر متوسط هال المتحرك
-
الطبيعة المتأخرة: على الرغم من تصميم مُتوسط هال المُتحرك ليكون أكثر استجابة من المُتوسطات المُتحركة التقليدية، إلا أنه يظل مُؤشرًا مُتأخرًا يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية، مما يعني أنه لا يُمكنه ضمان النتائج المستقبلية.
-
الإشارات الزائفة: على الرغم من أن سلاسة مُتوسط هال المُتحرك تُساعد في تقليل تشويش السوق، إلا أنه لا يزال من المُمكن أن يُولد إشارات زائفة، خاصةً في الأسواق المُتذبذبة أو التي تتداول ضمن نطاق مُحدد.
-
اختيار المُعاملات المُناسبة: يُمكن أن يُمثل اختيار المُعاملات أو الفترات الزمنية المُناسبة لمُتوسط هال المُتحرك تحديًا، حيث أن ظروف السوق المُختلفة وأساليب التداول المُتعددة قد تستلزم إعدادات مُختلفة.
الخاتمة
في الختام، يُعد مُتوسط هال المُتحرك أداة تحليل فني قيّمة تُزود المُتداولين بمُؤشر سريع الاستجابة وسلس لتحليل حركة السعر. يهدف مُتوسط هال المُتحرك، الذي طوره مُتداول سوق الأسهم الأسترالي آلان هال، إلى مُعالجة مُشكلتي التأخير والتشويش المُرتبطتين بالمُتوسطات المُتحركة التقليدية، مثل المُتوسط المُتحرك البسيط (SMA) والمُتوسط المُتحرك المرجّح (WMA) والمُتوسط المُتحرك الأُسي (EMA).
تتميز عملية حساب مُتوسط هال المُتحرك بأنها فريدة وتجمع بين مزايا أنواع مُختلفة من المُتوسطات المُتحركة. من الضروري اختيار المُعاملات والإطارات الزمنية المُناسبة عند استخدام مُتوسط هال المُتحرك، ويُنصح المُتداولون بتجربة إعدادات مُختلفة للعثور على الإعداد الأمثل الذي يُناسب أسلوبهم وأهدافهم في التداول. يُوصي آلان هال باستخدام فترة افتراضية قدرها 16، ولكن يُمكن أيضًا تجربة أطوال فترات أُخرى.
تُتيح مرونة مُتوسط هال المُتحرك استخدامه في مجموعة مُتنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك تحديد الاتجاهات، وانعكاسات الاتجاه، ومُستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع مُؤشرات أُخرى. وتعتبر إستراتيجيات تقاطع واختراق متوسط هال المتحرّك من بين أشهر الاستراتيجيات، التي تستغل سرعة استجابته وسلاسته لاكتشاف نُقاط الدخول والخروج المُحتملة في السوق.
على الرغم من مزاياه العديدة، يتوجب على المُتداولين أيضًا الإلمام بالمخاطر المصاحبة لاستخدام متوسط هال المتحرك. فكونه مؤشرًا يعتمد على البيانات التاريخية، فهو بطبيعته مؤشر متأخر، وبالتالي لا يمكنه ضمان الأداء المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي متوسط هال المتحرك إلى إنتاج إشارات غير دقيقة، وذلك بالأخص في الأسواق المتذبذبة أو التي تتداول ضمن نطاق مُحدد. وأخيرًا، قد يواجه المتداولون صعوبة أيضًا في تحديد المعاملات المناسبة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل الإعدادات لمؤشر متوسط هال المتحرك؟
تعتمد أفضل الإعدادات لمتوسط هال المتحرك على الإطار الزمني المفضل لدى المتداول وأسلوبه في التداول، إلّا أن الإعداد الافتراضي الذي يوصي به آلان هال هو فترة زمنية قدرها 16. قد يحتاج المتداولون إلى القيام بالعديد من التجارب بإعدادات مختلفة لاكتشاف الإعداد الأمثل الذي يتناسب مع السوق المحدد ونهجهم في التداول.
كيف يختلف متوسط هال المتحرك عن المتوسطات المتحركة الأخرى؟
يجمع متوسط هال المتحرك بين مزايا المتوسطات المتحركة المختلفة لخلق مؤشر أكثر استجابة وسلاسة. وتهدف عملية حسابه الفريدة، التي تشمل استخدام أكثر من متوسط متحرك مرجّح وإضافة متوسط متحرك مرجح آخر بناءً على الجذر التربيعي للفترة، إلى تقليل التأخر والإشارات الزائفة مقارنة بالمتوسطات المتحركة التقليدية.
لماذا يُعد متوسط هال المتحرك مفيدًا للمتداولين؟
قد يكون متوسط هال المتحرك مفيدًا للمتداولين لأنه يمكن أن يوفر تمثيلًا أسرع وأكثر دقة لاتجاهات الأسعار، مما يتيح تحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإشارات دخول وخروج أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز تجربة التداول بشكل شامل.