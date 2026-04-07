استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك

على الرغم من تعدد طُرق استخدام المُتداولين لهذا المُؤشر، إلا أن بعض استراتيجيات مُتوسط هال المُتحرك الشائعة تعتمد على التقاطع والاختراق.

استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك

تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام مُتوسطي هال مُتحركين بإطارين زمنيين مُختلفين، أحدهما قصير والآخر طويل، لتوليد إشارات تداول عند تقاطعهما.

يقوم المُتداولون الذين يتّبعون هذه الاستراتيجية بإضافة مُؤشرين من مُتوسط هال المُتحرك على مُخطط السعر، أحدهما بفترة قصيرة (مثلًا 10 فترات) والآخر بفترة أطول (مثلًا 50 فترة). وبهذا، يستجيب مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، بينما يُقدم مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول صورة أكثر سلاسة للاتجاه العام.

تتمثل الفكرة الرئيسية وراء استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك في تحديد نُقاط الدخول والخروج المُحتملة من خلال رصد التفاعل بين خطي مُتوسط هال المُتحرك. عندما يتقاطع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر مع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول صعودًا، فإن ذلك يشير ذلك إلى احتمال وجود اتجاه صعودي. وعلى العكس من ذلك، عندما يتقاطع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأقصر مع مُتوسط هال المُتحرك ذو الفترة الأطول هبوطًا، فإن ذلك يشير إلى احتمال وجود اتجاه هبوطي.

لتحسين دقة استراتيجية تقاطع مُتوسط هال المُتحرك، يُمكن للمُتداولين إضافة قواعد أو فلاتر أُخرى. على سبيل المثال، يُمكنهم اختيار الدخول في صفقة فقط إذا صاحب التقاطع زيادة ملحوظة في حجم التداول، ما يُعتبر مؤشرًا إضافيًا على قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن دمج أدوات تحليل فني أُخرى، مثل مُؤشر القوة النسبية (RSI) أو مُؤشر مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)، للمُساعدة في تأكيد صحة إشارات التقاطع.

استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك

تُركز استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك على تحديد الاختراقات من مُستويات الدعم أو المُقاومة، والتي قد تُشير إلى بداية اتجاه قوي، والتداول بناءً عليها.

تتمثل الخطوة الأولى في تطبيق هذه الاستراتيجية في تحديد مُستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على مُخطط السعر. تتشكل هذه المُستويات عادةً عندما يصل السعر إلى نفس القمم أو القيعان عدة مرات، مما يخلق حاجزًا أُفقيًا. يُمكن استخدام مُؤشر مُتوسط هال المُتحرك على المُخطط للمُساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه العام وقياس قوة الاختراق.

بمجرد تحديد مُستويات الدعم والمقاومة، يُمكن للمُتداولين متابعة تفاعل السعر مع هذه المُستويات بالتزامن مع مُتوسط هال المُتحرك. ويحدث الاختراق عندما يتحرك السعر خارج مُستوى الدعم أو المُقاومة المحدد، مصحوبًا بتأكيد مطابق من متوسط هال المتحرك.

على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مُستوى المُقاومة للأعلى، واخترق مُتوسط هال المُتحرك مُستوى المُقاومة أيضًا، فقد يُشير ذلك إلى اختراق صعودي. وفي المقابل، إذا اخترق السعر مُستوى الدعم للأسفل، واخترق مُتوسط هال المُتحرك مُستوى الدعم أيضًا، فقد يُشير ذلك إلى اختراق هبوطي.

ولزيادة موثوقية استراتيجية اختراق مُتوسط هال المُتحرك، يُمكن للمُتداولين الاستعانة بمُؤشرات أُخرى، مثل بولينجر باندز® أو مُتوسط المدى الحقيقي (ATR).