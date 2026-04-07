استراتيجية التداول بناءً على الدعم والمقاومة (S&R)

استراتيجية التداول بناءً على الدعم والمقاومة هي منهجية في التحليل الفني تركز على فكرة أن مستويات أسعار معينة تعمل كحواجز. اكتشف المزيد عن هذه الاستراتيجية في دليلنا التعليمي.

ما هما الدعم والمقاومة؟

الدعم والمقاومة (S&R) هما من المؤشرات الفنية الهامة جدًا في التحليل الفني، ويعتبران جزءاً لا يتجزأ من أي سوق مالي، حيث تمثل مستويات الدعم والمقاومة في جوهرها الطلب والعرض - تدفق الأوامر - والذي يمكن أن يتغير بسرعة.

مؤشرات الدعم والمقاومة توفر إشارات عن مستويات سعرية متوقعة يمكن أن يتوقف عندها سعر السوق ويعكس اتجاهه. تُعد هذه التقنية واحدة من الأساسيات في التحليل الفني وتساعد في تحليل المخطط البياني للسعر بسرعة لتحديد ثلاث نقاط أساسية:

تحديد اتجاه السوق تحديد الوقت المناسب للدخول إلى السوق تحديد نقاط الخروج من السوق

أبرز الملامح

الدعم والمقاومة هما نقطتان سعريتان على المخطط البياني يُتوقع أن تجتذبا أكبر قدر من البيع أو الشراء.

مستوى الدعم هو المستوى الذي يكون فيه الطلب في السوق قوياً بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر.

المقاومة هي النقيض للدعم؛ إذ في هذا المستوى يكون العرض قوياً بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر.

فهم مستويات الدعم والمقاومة

الدعم هو المستوى الذي يميل فيه سعر السوق إلى إيجاد دعم عند انخفاضه. في هذه النقطة، يكون الطلب قوياً بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر. هذا يعني أنه بعد الوصول إلى هذا المستوى، من المرجح أن يرتد سعر السوق عنه بدلاً من اختراقه والاستمرار في الانخفاض.

ومع ذلك، قد يتجاوز السعر مستوى الدعم ويستمر في حركته الهبوطية حتى يصل إلى مستوى دعم آخر.

المقاومة هي نقيض الدعم. في هذا المستوى، يكون العرض قوياً بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر. يحدد هذا المستوى المكان الذي سيواجه فيه السعر مقاومة عند ارتفاعه. كما هو الحال مع مستوى الدعم، قد يكون من المرجح أن يرتد السعر عن هذا المستوى بدلاً من اختراقه. إذا حدث ذلك، من المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع حتى يواجه مستوى مقاومة آخر.

مفهوم الدعم والمقاومة يتألف من مستوى الدعم، 'الأرضية' تحت أسعار التداول، ومستوى المقاومة، 'السقف'. في هذه الحالة، تكون الورقة المالية مثل الكرة المطاطية التي ترتد في غرفة. تضرب الأرض وترتد عن السقف. وفي هذه الحالة، تختبر الورقة المالية التوطيد بين مناطق الدعم والمقاومة.

مستويات دعم ومقاومة فيبوناتشي

أرقام فيبوناتشي، التي وضعها عالم الرياضيات الإيطالي في القرن الثالث عشر، ليوناردو فيبوناتشي، كانت عنصراً شائعاً في إنشاء مؤشرات فنية مختلفة، بما في ذلك مؤشرات الدعم والمقاومة.

غالباً ما يتم استخدام أرقام فيبوناتشي المتتالية - 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 - لحساب نقاط الدخول أثناء تداول العملات المشفرة والأسهم والسلع والفوركس والمؤشرات خلال اتجاهات السوق.

تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والأهداف خلال اتجاهات السوق، إذ تُشير إلى نقاط الانعكاس، حيث يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول أثناء التصحيحات في الاتجاه. إذا كان السوق يتجه للأعلى، تستخدم أرقام فيبوناتشي من الأسفل إلى الأعلى. وإذا كان السوق متجهاً للأسفل، تستخدم من الأعلى إلى الأسفل.

مناطق الدعم والمقاومة

يمكن تحديد مناطق الدعم والمقاومة من خلال تحليل حركات الأسعار السابقة، أو أنماط المخطط البياني، أو المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (MAs).

عادةً ما توجد مناطق الدعم بالقرب من أسعار القيعان السابقة، بينما توجد مناطق المقاومة بالقرب من القمم السابقة. وقد يساعد تحديد هذه المستويات على تحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات.

من بين الأمثلة على مناطق الدعم والمقاومة:

المتوسطات المتحركة : هي خطوط تُرسم على المخطط البياني تربط بين متوسط أسعار إغلاق الأدوات المالية خلال فترة زمنية محددة.

خطوط الاتجاه : تربط هذه الخطوط بين القمم والقيعان للأدوات المالية عبر فترة زمنية معينة.

قفزات حجم التداول : تُشير إلى مناطق على المخطط البياني حيث يزداد حجم تداول الأداة المالية فجأة، مما يدل على احتمال تغيير السعر.

الأرقام الدائرية : تُشير إلى مناطق على المخطط البياني حيث يميل سعر الأداة المالية إلى مواجهة صعوبة في اختراق نقاط سعرية معينة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي: هي مناطق على المخطط البياني حيث يميل سعر الورقة المالية إلى مواجهة صعوبة في اختراق مستويات فيبوناتشي المحددة.

استخدام مستويات الدعم والمقاومة في التداول

كيف يُمكن استخدام الدعم والمقاومة في التداول؟ إليك أبرز أربع استراتيجيات التداول التي تعتمد على الدعم والمقاومة:

التداول ضمن النطاق

يحدث التداول ضمن النطاق في المساحة بين خطوط الدعم والمقاومة حيث يهدف المتداولون إلى الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة. من المهم الإشارة إلى أن الدعم والمقاومة لا يمثلان دائماً خطوطاً مثالية. في بعض الأحيان، قد يكون هناك بعض التذبذب حولها، وليس خط مثالي. ويجب على المتداولين تحديد نطاق التداول - أي مناطق الدعم والمقاومة.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

يسعى المتداولون إلى تحديد فرص الشراء عندما يرتد السعر من مستوى الدعم، وإلى البحث عن فرص للبيع عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة. من المهم أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار أن سعر الأصول قد يخرق هذه الحدود، ولذلك ينبغي النظر في وضع أوامر وقف الخسارة* أسفل مستوى الدعم عند الدخول في صفقات الشراء، وفوق مستوى المقاومة عند الدخول في صفقات البيع.

التداول بناء على الاختراق

بعد فترة من التردد، يميل السعر إلى الاختراق وبدء اتجاه جديد. يسعى المتداولون إلى رصد هذه اللحظات الحرجة أسفل مستوى الدعم وفوق مستوى المقاومة بهدف الاستفادة من الزخم المتوقع في اتجاه معين.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

التداول حسب خطوط الاتجاه

توصي استراتيجية التداول حسب خطوط الاتجاه باستخدام خط الاتجاه كدعم أو مقاومة. يقوم المتداولون برسم خط يربط بين عدة قمم في اتجاه هابط، أو بين عدة قيعان في اتجاه صاعد. إذا كان الاتجاه قوياً، قد يتسبب ذلك في ارتداد السعر عن خط الاتجاه واستمراره في التحرك في نفس اتجاه الاتجاه العام. في هذه الحالة، يقوم المتداولون باختيار نقاط دخول تتماشى مع اتجاه السوق.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

التداول باستخدام المتوسطات المتحركة

يمكن أيضاً استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة مرنة. تعد المتوسطات المتحركة لفترات 20 و50 من أكثر المتوسطات شيوعاً، على الرغم من إمكانية تعديلها قليلاً لتصبح 21 و55 على التوالي، للاستفادة من أرقام فيبوناتشي.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

من الواضح في المثال الموضّح أعلاه أن المتوسط المتحرك لفترة 55 يوم كان في الأصل فوق مستوى السوق، مما يجسد خط المقاومة. لكن مع انقلاب الاتجاه، تحوّل المتوسط المتحرك لفترة 55 يوم ليصبح بمثابة مستوى دعم مرن. تمكّن هذه الخطوط المتداولين من تشخيص إمكانية استمرار السوق في اتجاهه الراهن أو اقترابه من نقطة الاختراق.

*أوامر وقف الخسارة قد لا تكون مضمونة.

ما الذي يجعل مستويات الدعم والمقاومة عناصر مفيدة للمتداولين؟

كركائز أساسية في عالم التحليل الفني، تعد مستويات الدعم والمقاومة الأساس للعديد من أدوات التحليل الفني المتقدم، حيث أن تقديم تنبؤات دقيقة لمستوى الدعم المستقبلي قد يمنح المتداولين نظرة ثاقبة على السعر الذي قد يشكل قاعدة دعم لأصل معين.

بالمقابل، توقع مستوى المقاومة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً، حيث يمثل حاجزاً سعرياً قد يؤثر سلباً على مركزك الشرائي.

على الرغم من تعدد الأساليب لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، إلا أن تفسيرها يظل ثابتاً: تشير مؤشرات الدعم والمقاومة إلى احتمالية حركة سعر الأصل الأساسي في اتجاه محدد. تُستعمل هذا الأداة الجوهرية في التحليل الفني كوسيلة لاستشراف حركة سعر الأصل ومنح المتداولين القدرة على تحديد نقاط الشراء والبيع بدقة.

الخاتمة

تعتبر نقاط الدعم والمقاومة من العلامات الحاسمة على المخطط البياني، التي من المتوقع أن تجذب أقصى درجات الشراء أو البيع. يمثل الدعم المستوى الذي من المرجح أن يجد عنده السعر دعماً ولا ينخفض دونه، في حين تشير المقاومة إلى المستوى الذي من المحتمل أن يجد عنده السعر مقاومة ولا يتخطاه للأعلى.

من المهم تذكر أن استراتيجية الدعم والمقاومة، مثل كافة استراتيجيات التداول الأخرى، ليست مضمونة بالكامل، ومن الضروري دائماً القيام بالبحث الخاص بك وتوخّي الحذر وعدم المخاطرة بأكثر مما تستطيع تحمل خسارته.

