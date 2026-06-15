الطرح العام الأولي لشركة Stripe – كيفية التداول على أسهم Stripe
استكشف الأبعاد الاستراتيجية لاكتتاب Stripe المنتظر، وحلل العوامل الرئيسية المؤثرة على تقييمه المستقبلي، وتعرف على أساليب تداول أسهم قطاع التقنية باستخدام عقود الفروقات
ما هو موعد الطرح العام الأولي لـ Stripe؟
لم تُفصح شركة Stripe رسميًا بعد عن أي جدول زمني محدد لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي (IPO). وحتى يناير 2025، استمرت الشركة في العمل ككيان خاص غير مدرج، وذلك على الرغم من التكهنات واسعة النطاق والمستمرة في الأوساط المالية حول إمكانية إدراجها الوشيك.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن Stripe قد درست وبحثت خيارات استراتيجية متعددة لعملية الطرح، شملت آلية الإدراج المباشر أو اللجوء إلى الطرح العام الأولي التقليدي. ووفقًا لبعض التقديرات في عام 2025، قُدرت قيمة شركة المدفوعات الرقمية العملاقة هذه بنحو 91.5 مليار دولار أمريكي – وهو مستوى يظل أقل من تقييمها القياسي المسجل في ذروة عام 2021 والذي بلغ 95 مليار دولار. وبينما أسفرت جولة جمع التمويل الأخيرة عن تأجيل خطط الاكتتاب العام، فإنها تومئ في الوقت ذاته إلى أن Stripe قد تتجه حتمًا نحو الأسواق العامة لتلبية احتياجاتها الرأسمالية طويلة الأجل وتعزيز مسار نموها.
في ظل غياب تأكيد رسمي لموعد الطرح العام الأولي، قد يجد المتداولون والمستثمرون المهتمون بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية فرصًا بديلة من خلال تحليل الشركات المنافسة المدرجة بالفعل، مثل PayPal، أو غيرها من الشركات الرائدة في مجال معالجة المدفوعات الرقمية.
ما هي شركة Stripe؟
تُعد Stripe شركة تكنولوجيا مالية خاصة رائدة عالميًا، متخصصة في توفير حلول متكاملة لمعالجة المدفوعات وتوفير البنية التحتية المالية الحيوية لدعم نمو الشركات على اختلاف أحجامها. تأسست الشركة في عام 2010 على يد رائدي الأعمال الأيرلنديين، الأخوين باتريك وجون كوليسون، وتدير عملياتها من خلال مقرات رئيسية مزدوجة تقع في كل من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ودبلن في أيرلندا.
تُمكّن منصة Stripe المتطورة الشركات من قبول المدفوعات بسلاسة عبر الإنترنت وفي نقاط البيع الفعلية، وإدارة تدفقات الإيرادات بكفاءة، وتبسيط العمليات المالية المعقدة. تدعم المنصة مجموعة واسعة من طرق الدفع تشمل بطاقات الائتمان والخصم المباشر، بالإضافة إلى المحافظ الرقمية الرائدة مثل "آبل باي" و"غوغل باي". ولا تقتصر خدمات Stripe على معالجة المدفوعات، بل تمتد لتشمل حلولاً مبتكرة مثل أنظمة فوترة الاشتراكات المتكررة، وأدوات الكشف المتقدمة عن الاحتيال المالي عبر منصة Radar، وتوفير حلول تمويلية للشركات من خلال ذراعها Stripe Capital.
وعلى الرغم من التكهنات المستمرة بشأن إدراجها، لا تزال Stripe تحتفظ بملكيتها الخاصة. في أوائل عام 2023، أشارت التقارير إلى أن قيمة الشركة قُدِّرَت بحوالي 65 مليار دولار، مما يعكس تراجعًا عن تقييمها القياسي البالغ 95 مليار دولار الذي وصلت إليه في عام 2021 خلال فترة الازدهار التقني.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم Stripe بعد الإدراج؟
إن السعر السوقي لسهم Stripe – في حال إتمامه لعملية الطرح العام الأولي – سيتأثر بمنظومة معقدة من العوامل الجوهرية والمتغيرة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: حجم المعاملات التي تتم معالجتها عبر المنصة، والضغوط التنافسية الشديدة في القطاع، والتطورات في البيئة التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى معنويات السوق العامة تجاه قطاع التكنولوجيا المالية والأسواق ككل.
معدلات نمو الإيرادات وحجم المعاملات
تُشكل الرسوم المفروضة على المعاملات التي تتم عبر منصة Stripe المصدر الرئيسي لإيراداتها. وبالتالي، يرتبط أداؤها المالي بشكل وثيق بأنماط الإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت واتجاهات نمو التجارة الإلكترونية العالمية.
فقد شهدت الشركة، على سبيل المثال، طفرة هائلة في تقييمها ليصل إلى 95 مليار دولار في عام 2021، مدفوعةً بالنمو الهائل في حجم المدفوعات الرقمية خلال فترة جائحة كوفيد-19. ولكن مع تباطؤ وتيرة نمو التجارة الإلكترونية خلال عامي 2022-2023، وتأثير ارتفاع معدلات التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، شهد تقييم الشركة تراجعًا ليقترب من 65 مليار دولار عقب جولة التمويل التي أجرتها في عام 2023. إن أي استمرار في تباطؤ نمو حجم المعاملات عبر الإنترنت، لا سيما في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية كالولايات المتحدة وأوروبا، قد يمثل عامل ضغط على التقييم المحتمل للسهم عند إدراجه في السوق.
المشهد التنافسي
تعمل Stripe في بيئة تنافسية بالغة التعقيد ضمن قطاع تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث تواجه منافسة مباشرة من كيانات راسخة مثل PayPal وBlock. وعليه، فإن تقييم سهم Stripe المستقبلي سيرتبط حتمًا بالتحولات في موازين الحصص السوقية، وقدرة الشركة على إطلاق منتجات مبتكرة، ونجاحها في بناء شراكات استراتيجية مؤثرة داخل القطاع. إن أي مبادرات من المنافسين لتقديم حلول معالجة مدفوعات بتكاليف أقل بشكل ملحوظ، أو تأمين شراكات حصرية مع شبكات التجار الكبرى، قد تشكل ضغطًا على الميزة التنافسية لـ Stripe.
في المقابل، فإن قدرة Stripe على مواصلة الابتكار، لا سيما في مجالات حيوية مثل تعزيز حلول الكشف عن الاحتيال، وتطوير منتجات التمويل المدمج (Embedded Finance)، وتوفير أدوات متقدمة وسلسة للمطورين، من شأنها أن تعزز مكانتها الريادية في السوق. كما أن النجاح المستمر لمنتجاتها في مجال "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS) وحلول التمويل، مثل Stripe Treasury و Stripe Capital، سيلعب دورًا هامًا في تشكيل معنويات المستثمرين تجاه آفاق نموها المستقبلي وتقييم الشركة.
التطورات التنظيمية والقانونية
تخضع عمليات Stripe، بحكم انتشارها العالمي، لإشراف هيئات تنظيمية متعددة في ولايات قضائية مختلفة حول العالم. وأي تغييرات جوهرية في اللوائح المنظمة لقطاع المدفوعات، أو قوانين حماية خصوصية البيانات، أو متطلبات مكافحة غسيل الأموال، قد تفرض على الشركة تكاليف امتثال إضافية أو قيودًا تشغيلية قد تؤثر على نموذج أعمالها وربحيتها.
إذا تبنت الحكومات قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية أو المعاملات عبر الحدود، فقد تضطر Stripe إلى إعادة هيكلة جوانب من عملياتها. كما أن نتائج التحديات والنزاعات القانونية القائمة أو المحتملة، كتلك المتعلقة برسوم التبادل البنكي أو الامتثال لقوانين حماية المستهلك، قد تؤثر بشكل ملموس على التصور السوقي للشركة ومصداقيتها.
عوامل الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة
خلال فترات النمو الاقتصادي القوي، تميل الشركات إلى التوسع ويزداد حجم الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، مما ينعكس إيجابًا على حجم المعاملات المعالجة عبر منصة Stripe وبالتالي على إيراداتها. وعلى النقيض، فإن فترات الانكماش الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق، مما قد يفرض ضغوطًا على الأداء المالي للشركة وبالتالي على سعر سهمها المحتمل.
وبصفتها شركة تكنولوجيا تُصنف ضمن فئة شركات النمو المرتفع، من المرجح أن يكون تقييم Stripe حساسًا للتحولات في معنويات المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية بشكل عام. فإذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة، فقد تواجه أسهم النمو ضغوطًا هبوطية حيث قد يفضل المتداولون والمستثمرون الأصول الأكثر استقرارًا والمدرة للدخل.
معنويات السوق تجاه اكتتابات شركات التكنولوجيا المالية
يمكن لنجاح الاكتتابات الأولية الأخرى في قطاع التكنولوجيا المالية أن يوفر مؤشرات هامة حول مدى تقبل الأسواق العامة لاكتتاب Stripe المحتمل. فإذا أظهرت الإدراجات الحديثة لشركات منافسة في مجال معالجة المدفوعات أو مزودي حلول "الخدمات المصرفية كخدمة" أداءً قويًا بعد الإدراج، فقد يشير ذلك إلى وجود شهية قوية لدى المستثمرين لهذا النوع من الأصول.
ومع ذلك، إذا واجهت شركات مماثلة صعوبات بعد طرحها للاكتتاب العام – سواء بسبب تقلب الإيرادات، أو التدقيق التنظيمي المكثف، أو المخاوف المتعلقة بالوصول إلى الربحية المستدامة – فقد ينعكس ذلك سلبًا على التقييم المتوقع لسهم Stripe. كما تلعب المعنويات العامة السائدة في السوق تجاه شركات التكنولوجيا المالية وقطاع المدفوعات دورًا لا يستهان به في تحديد القيمة السوقية لـ Stripe بعد إتمام عملية الإدراج.
ما هي آلية تداول أسهم Stripe
في حال المضي قدمًا في عملية الطرح العام الأولي وإدراج سهم Stripe للتداول، هناك خطوات أساسية يتعين اتخاذها قبل البدء في تداول السهم.
- اختيار منصة الوساطة المالية الملائمةيتطلب الأمر انتقاء وسيط مالي يتمتع بموثوقية عالية ويوفر بنية تحتية تكنولوجية قوية تتيح الوصول لتداول أسهم Stripe. توفر Capital.com لعملائها إمكانية تداول آلاف الأصول العالمية عبر عقود الفروقات (CFDs)، مما يتيح المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي.
- فتح وتفعيل حساب التداولاستكمال إجراءات فتح الحساب لدى الوسيط المختار، بما في ذلك تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة وإتمام عمليات التحقق من الهوية اللازمة.
- تمويل حساب التداولإيداع رأس المال المخصص للتداول باستخدام آلية التمويل المفضلة. من الضروري التأكد من تخصيص رأس مال كافٍ يتناسب مع حجم الصفقات المخطط لها واستراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ عدم التداول بأموال لا يمكن تحمل خسارتها.
- مراقبة أداء السهم بعد الإدراجفور بدء التداول على السهم، يجب المتابعة الدقيقة لأدائه باستخدام بيانات الأسعار اللحظية. ومن الضروري أيضًا متابعة أخبار الشركة، وإصداراتها المالية الدورية، وأي تطورات جوهرية قد تؤثر على سعر السهم.
- تنفيذ أوامر التداولعندما تكون مستعدًا، قم بوضع أمر سوق أو أمر محدد لشراء الأسهم. ويُعد استخدام أدوات إدارة المخاطر المتكاملة، مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، عنصرًا أساسيًا للحد من الخسائر المحتملة وحماية مكاسبك.
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ما هي أسهم شركات التكنولوجيا المالية التي يمكنني تداولها؟
في ظل استمرار بقاء شركة Stripe ككيان خاص وعدم وجود تأكيد رسمي لموعد طرحها للاكتتاب العام الأولي، لا يزال بإمكان المتداولين والمستثمرين الحصول على تعرض استراتيجي لقطاع التكنولوجيا المالية الأوسع نطاقًا، وذلك من خلال تداول أسهم الشركات المنافسة المدرجة بالفعل والتي تنشط في مجالات المدفوعات الرقمية، والخدمات المالية المبتكرة، والبنية التحتية التكنولوجية للقطاع المالي.
PayPal (PYPL)
تُعد PayPal واحدة من أكبر منصات المدفوعات الرقمية وأكثرها شهرة عالميًا. تُمكّن الشركة المستهلكين والشركات من إجراء المعاملات عبر الإنترنت بسهولة وأمان، وتمتلك أيضًا تطبيق Venmo، وهو تطبيق رائد للمدفوعات بين الأفراد (P2P) في الولايات المتحدة. تشمل خدمات PayPal المتنوعة حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، ومعاملات العملات الرقمية المشفرة، وحلول الإقراض الموجهة للشركات.
Block (SQ)
تعمل شركة Block، المعروفة سابقًا باسم Square، ضمن نطاق واسع من الخدمات المالية. وتشمل أبرز منتجاتها نظام نقاط البيع (POS) الشهير للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحلول إقراض الأعمال، وتطبيق Cash App، وهو منصة متكاملة للمدفوعات عبر الهاتف المحمول والاستثمار. وقد توسعت الشركة مؤخرًا في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية المشفرة من خلال شركتها التابعة Spiral. تتنافس Block بشكل مباشر مع Stripe في توفير حلول معالجة المدفوعات للتجار.
فيزا (V) و ماستركارد (MA)
تهيمن شركتا فيزا وماستركارد على صناعة مدفوعات البطاقات العالمية، حيث تعالجان مليارات المعاملات سنويًا. وبصفتهما شبكتي دفع رائدتين، فإن بنيتهما التحتية المتطورة تشكل الأساس للعديد من المعاملات الرقمية، بما في ذلك تلك التي تتم معالجتها بواسطة شركات مثل Stripe. تقدم كل من فيزا وماستركارد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المدفوعات غير التلامسية، وحلول التجارة الإلكترونية، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking).
SoFi Technologies (SOFI)
هي شركة متخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الشخصي، تقدم خدمات إعادة تمويل قروض الطلاب، والإقراض الشخصي، وبطاقات الائتمان، وخدمات الاستثمار المتنوعة. وعلى عكس البنوك التقليدية، تعمل SoFi بالكامل عبر الإنترنت وقد وسعت نظامها البيئي للتكنولوجيا المالية ليشمل تداول الأسهم، ومعاملات العملات الرقمية المشفرة، وقسمًا للخدمات المصرفية الموجهة للشركات.
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متى يصبح تداول أسهم Stripe متاحًا؟
لا تزال Stripe شركة خاصة غير مدرجة، مما يعني أن أسهمها غير متاحة بعد للتداول العام في البورصات. وإلى أن تعلن الشركة رسميًا عن خططها وتستكمل بنجاح عملية الطرح العام الأولي، لا يمكن للمتداولين شراء أو بيع أسهم Stripe من خلال البورصات التقليدية أو عبر منصات تداول عقود الفروقات.
وعلى الرغم من استمرار التكهنات حول إمكانية إدراجها المحتمل، لم تحدد Stripe أي جدول زمني نهائي لعملية الاكتتاب العام. وقد استكشفت الشركة سابقًا خيارات بديلة مثل الإدراج المباشر أو الطرح العام التقليدي، ولكن لم يتم تأكيد أي خطط رسمية حتى الآن.
بالنسبة للمتداولين الراغبين في الحصول على تعرض لقطاع المدفوعات الرقمية خلال فترة الانتظار هذه، تشمل البدائل المتاحة الشركات المدرجة بالفعل مثل فيزا وماستركارد، اللتين تهيمنان على معاملات البطاقات العالمية، أو شركة Block، التي تدير Square و Cash App. يمكن الوصول إلى أسهم هذه الشركات عبر منصات تداول عقود الفروقات، مما يوفر فرصًا للمضاربة على تحركات أسعارها دون امتلاك الأسهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين متابعة أداء الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بشركة Stripe، مثل أمازون.
في حال مضت Stripe قدمًا في عملية الاكتتاب العام الأولي، سيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هيكل الأسهم، والبورصة التي سيتم الإدراج فيها، وتوافر السهم للتداول. وحتى ذلك الحين، يظل تداول أسهم Stripe غير متاح للجمهور.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموعد المتوقع لاكتتاب Stripe الأولي؟
لم تُفصح شركة Stripe رسميًا بعد عن أي جدول زمني محدد لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي (IPO). وعلى الرغم من التكهنات المستمرة، لا تزال الشركة كيانًا خاصًا غير مدرج. أي إعلان رسمي عن الاكتتاب سيشمل تفاصيل جوهرية مثل البورصة التي سيتم الإدراج فيها وتفاصيل تسعير السهم.
كيف يمكن تداول أو استثمار أسهم Stripe قبل إتمام الاكتتاب العام؟
إلى أن يتم إدراج Stripe للتداول العام، لن تكون أسهمها متاحة للتداول في البورصات الرسمية أو عبر منصات عقود الفروقات (CFDs). قد يتمكن بعض المستثمرين المؤسسيين أو المؤهلين من الوصول إلى أسهم Stripe من خلال الأسواق الثانوية الخاصة، ولكن هذه الفرص محدودة للغاية وغير متاحة لعامة المستثمرين. يمكن للمتداولين الراغبين في الحصول على تعرض لقطاع التكنولوجيا المالية النظر في تداول أسهم الشركات المنافسة المدرجة مثل PayPal أو Block – والتي يمكن الوصول إليها عبر منصات عقود الفروقات – مما يوفر فرصًا للمضاربة على تحركات أسعارها دون الحاجة لامتلاك الأسهم الأساسية.
هل ستكون أسهم Stripe متاحة للتداول عبر عقود الفروقات بعد الإدراج؟
في حال مضت Stripe قدمًا في عملية الإدراج العام، فمن المحتمل أن تصبح أسهمها متاحة للتداول عبر عقود الفروقات، ويعتمد ذلك على سياسة وقرار كل وسيط مالي. يجب على المتداولين التحقق مع مزود عقود الفروقات الخاص بهم لمعرفة ما إذا كان سيتم إدراج سهم Stripe كأداة قابلة للتداول بعد إتمام عملية الاكتتاب العام.
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