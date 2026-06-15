الطرح العام الأولي لشركة Databricks – كيفية التداول على أسهم Databricks
تحليل شامل لشركة Databricks، وطرحها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لأداء أعمالها، وتقييمها المحتمل، وآليات تداول سهمها عبر عقود الفروقات بعد إدراجه.
متى موعد الطرح العام الأولي لشركة Databricks؟
حتى تاريخ أبريل 2025، لم تكشف شركة Databricks النقاب رسميًا عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO). ومع ذلك، يسود الأوساط المالية توقع واسع النطاق بأن تتجه الشركة نحو الإدراج العام خلال عام 2025، لا سيما في أعقاب جولة تمويل استراتيجية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي تمت في عام 2024، والتي رفعت تقييم الشركة إلى نحو 62 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في إمكانات نموها. ويشير مراقبو السوق إلى أن إدراج أسهمها في سوق ناسداك يمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا، وإن كان التوقيت النهائي مرهونًا بمعنويات سوق الذكاء الاصطناعي السائدة والظروف الاقتصادية الكلية.
تشمل العوامل الاستراتيجية الرئيسية التي قد تؤثر على توقيت الطرح العام الأولي ما يلي:
- زخم قطاع الذكاء الاصطناعي: تُعتبر Databricks ركيزة أساسية في البنية التحتية التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية. وقد تسعى الشركة إلى الاستفادة من ذروة اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الحيوي لتنفيذ عملية الإدراج.
- النضج المالي: يمثل تجاوز إيرادات Databricks السنوية لحاجز 3 مليارات دولار واقترابها من تحقيق نقطة التعادل المالي، وفقًا للتقارير، معالم هامة على طريق الاستعداد للطرح العام، وتعكس قدرة نموذج أعمالها على تحقيق نمو مستدام.
- شهية السوق للطروحات الأولية: يمكن لانتعاش نشاط الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا أن يوفر نافذة مواتية لـ Databricks، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن شركات ذات تركيز قوي على خدمة المؤسسات الكبرى وتمتلك قدرات متقدمة ومثبتة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما هي شركة Databricks؟
Databricks هي شركة أمريكية رائدة عالميًا متخصصة في تطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر الشركة منصة تحليلات موحدة وشاملة مصممة لتلبية كافة احتياجات هندسة البيانات، وتطبيقات تعلم الآلة، وحلول ذكاء الأعمال. تأسست الشركة في عام 2013 على يد نخبة من العقول الأكاديمية التي ابتكرت منصة Apache Spark مفتوحة المصدر، وتهدف إلى تمكين المؤسسات من توحيد مستودعات بياناتها الضخمة وبحيرات بياناتها مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كل ذلك ضمن بيئة سحابية مرنة وآمنة.
محطات مفصلية في مسيرة Databricks
- 2013التأسيس على يد سبعة أكاديميين بارزين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، من بينهم علي غُدسي، وماتي زهاريا، ورينولد شين، واضعين حجر الأساس لثورة في عالم البيانات.
- 2015–2020تحقيق نمو متسارع في قاعدة العملاء لتشمل العديد من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، وعقد شراكات استراتيجية مع عمالقة مزودي الخدمات السحابية مثل Microsoft Azure و AWS.
- 2021بلوغ تقييم الشركة 38 مليار دولار بعد إتمام جولة تمويل من الفئة "H"؛ وتصنيفها كشركة رائدة في منصات علوم البيانات وتعلّم الآلة من قبل مؤسسة Gartner المرموقة.
- 2023نجاح الشركة في جمع 500 مليون دولار في جولة تمويل جديدة رفعت تقييمها إلى 43 مليار دولار، واستحواذها الاستراتيجي على شركة MosaicML، وهي منصة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- 2025ترقب واسع النطاق لإدراجها في سوق ناسداك، مع إمكانية أن يمثل هذا الطرح أحد أكبر وأهم الطروحات الأولية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي حتى تاريخه.
أبرز منتجات وميزات Databricks
- منصة Databricks Lakehouseتمثل نقلة نوعية تجمع بين مرونة بحيرات البيانات وقوة حوكمة مستودعات البيانات، مما يوفر وصولاً موحدًا وآنيًا للبيانات المنظمة وغير المنظمة، ويمكّن تحليلات متقدمة.
- أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةتوفر مجموعة شاملة من الأدوات لتدريب ونشر وتوسيع نطاق نماذج تعلم الآلة بكفاءة، مع تكامل سلس مع أبرز أطر العمل مفتوحة المصدر.
- Mosaic AI (عبر الاستحواذ)منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تركز على تمكين المؤسسات من بناء وتخصيص نماذج لغوية كبيرة (LLMs) آمنة وفعالة ومناسبة لمتطلباتها الخاصة.
- مساحة عمل تعاونيةتوفر دفاتر ملاحظات ولوحات معلومات مشتركة وتفاعلية، مصممة لتعزيز التعاون والإنتاجية بين علماء البيانات والمحللين والمهندسين.
- قابلية التوسع الأصلية للسحابةتم تصميم المنصة لتكون مستضافة بالكامل على منصات AWS و Azure و Google Cloud، مما يوفر مرونة فائقة في اختيار البيئة السحابية وقابلية للتوسع تلبي أضخم متطلبات البيانات.
كيف تحقق Databricks إيراداتها؟
تعتمد Databricks على نموذج أعمال قائم على الاشتراك في البرمجيات كخدمة (SaaS)، وتقوم الشركة بتحصيل رسوم من المؤسسات مقابل الوصول إلى منصتها التحليلية والذكاء الاصطناعي الموحدة، ويتم تسعير هذه الخدمات بناءً على حجم الاستخدام الفعلي، وموارد الحوسبة المستهلكة، والميزات المتقدمة التي يتم تفعيلها.
فيما يلي الطرق الرئيسية التي تولد بها Databricks الدخل:
|مصدر الإيرادات
|الوصف
|اشتراكات المنصة
|يدفع العملاء مقابل الوصول إلى القدرات التحليلية والذكاء الاصطناعي الموحدة التي توفرها Databricks، مع تسعير مرن يعتمد على ساعات الحوسبة المستخدمة وحجم استخدام البيانات، مما يتيح للعملاء تحكمًا دقيقًا في التكاليف.
|الشراكات الاستراتيجية مع عمالقة السحابة
|تعمل الشركة بتعاون وثيق مع كبار مزودي الخدمات السحابية مثل AWS و Azure و Google Cloud. يتم اقتسام الإيرادات من خلال إدراج خدمات Databricks في أسواق هذه المنصات السحابية وإبرام صفقات مباشرة مع المؤسسات الكبرى، مما يوسع نطاق الوصول للعملاء.
|الخدمات الاستشارية والاحترافية
|تقدم الشركة خدمات ذات قيمة مضافة تشمل الإعداد والتدريب المتخصص، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكبار العملاء من المؤسسات.
|خدمات نماذج الذكاء الاصطناعي
|في أعقاب استحواذها الاستراتيجي على MosaicML، أصبحت Databricks قادرة الآن على توفير أدوات متقدمة لتدريب وصقل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) كجزء من الحلول المتكاملة والمصممة خصيصًا للمؤسسات.
تخدم Databricks قاعدة عملاء عالمية واسعة تضم أكثر من 10,000 شركة ومؤسسة رائدة، بما في ذلك أسماء بارزة في مختلف القطاعات مثل شل وComcast وHSBC.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على السعر اللحظي لسهم Databricks بعد الإدراج؟
بمجرد إدراج أسهم Databricks للتداول العام، سيتشكل سعرها بفعل مزيج معقد من التطورات الخاصة بالشركة وقوى السوق الأوسع نطاقًا. وتشمل العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على أداء السهم نمو طلب المؤسسات على أدوات الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركة على توسيع نطاق إيراداتها وهوامش ربحها، وقوة سوق الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا بشكل عام. فيما يلي استعراض لأبرز المحركات التي قد تؤثر على أداء السهم بعد بدء التداول:
تبني الذكاء الاصطناعي ونمو الطلب المؤسسي
محرك القيمة الأساسي يرتبط تقييم Databricks ارتباطًا وثيقًا بمدى تبني منصتها على نطاق واسع من قبل العملاء من المؤسسات التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية للبيانات ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يمكن للتبني القوي لمعمارية "Lakehouse" التي تقدمها الشركة، جنبًا إلى جنب مع الطلب المتنامي على قدرات منصة "Mosaic AI"، أن يغذي تفاؤل المستثمرين بشأن دورها طويل الأجل في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. إن الفوز بعقود مع مؤسسات كبرى، أو عقد شراكات جديدة مؤثرة، أو توسع قاعدة عملاء الشركة إلى قطاعات رأسية جديدة قد يُنظر إليها كإشارات صعودية قوية.
وعلى الجانب الآخر، أي مؤشرات على تباطؤ الطلب، خاصة من القطاعات الحساسة للدورات الاقتصادية، قد تثير القلق. فإذا قامت الشركات بتأجيل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بسبب قيود الميزانية أو حالة عدم اليقين الكلي التي تكتنف المشهد الاقتصادي، فقد يتأثر نمو الإيرادات الرئيسي لشركة Databricks، مما يضغط بدوره على سعر سهمها.
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نمو الإيرادات وهوامش الربحية
مقاييس الأداء المالي اعتبارًا من عام 2024، أشارت التقارير إلى أن إيرادات Databricks السنوية قد تجاوزت 3 مليارات دولار وأنها تقترب من تحقيق نقطة التعادل في التدفق النقدي. سيكون استمرار نمو الإيرادات، إلى جانب إحراز تقدم واضح وملموس نحو تحقيق الربحية التشغيلية، أمرًا حاسمًا لتبرير تقييمها المرتفع بعد الطرح العام الأولي. من المرجح أن يكافئ المستثمرون الأداء المتسق ربع السنوي، ومعدلات الاحتفاظ الصافية بالعملاء المرتفعة، والتحكم المنضبط في التكاليف.
ومع ذلك، تعمل Databricks أيضًا في قطاع كثيف رأس المال، يتطلب استثمارات كبيرة ومستمرة في البحث والتطوير، والبنية التحتية السحابية، واستقطاب العملاء. إذا ارتفعت هذه التكاليف بشكل أسرع من المتوقع، أو إذا تباطأ النمو، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تحقيق الربحية وجعل الشركة عرضة لإعادة تقييم هبوطية في الأسواق العامة.
ظروف سوق الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا
تأثير المعنويات العامة لن يتم إدراج Databricks بمعزل عن سياق السوق الأوسع – بل سيتأثر أداؤها بشهية المستثمرين الأوسع نطاقًا تجاه الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. إذا شهد عام 2025 سلسلة قوية من الطروحات العامة الناجحة وحماسًا مستدامًا حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فقد تستفيد Databricks من هذا الزخم الإيجابي. كما أن المقارنات مع الشركات النظيرة مثل Snowflake و Palantir أو حتى إنفيديا قد تزيد من الطلب على أسهمها إذا ظلت معنويات القطاع صعودية.
وعلى العكس، إذا أصبحت ظروف السوق أكثر عزوفًا عن المخاطرة – سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، أو الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، أو الطروحات الأولية المخيبة للآمال في القطاع – فقد تواجه Databricks ظهورًا عامًا أكثر صعوبة. وقد تنكمش مضاعفات التقييم بشكل عام عبر القطاع، مما يضع ضغطًا على شركات مرحلة النمو لتبرير قيمتها السوقية من خلال تقديم أساسيات مالية أقوى.
الضغوط التنافسية:
تعمل Databricks في فضاء سريع التطور وشديد التنافسية، حيث تواجه منافسين أقوياء مثل Snowflake و Google BigQuery وRedshift من أمازون في جانب معالجة البيانات، وشركات مثل OpenAI و Hugging Face وغيرها في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن للابتكار المستمر في المنتجات، مثل إدخال تحسينات على محرك التحليلات الموحد وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأداء الأصيل للسحابة، أن يساعد الشركة على تمييز نفسها عن المنافسين والاحتفاظ بميزة المحرك الأول في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
ولكن، يجب على الشركة أن تتحرك بسرعة لمواكبة التطورات. فإذا قام المنافسون بطرح ميزات مماثلة، أو خفضوا الأسعار بشكل تنافسي، أو اكتسبوا زخمًا مع العملاء الكبار، فقد يصبح تآكل الحصة السوقية مصدر قلق حقيقي. كما أن الشراكات أو عمليات التكامل التي يُنظر إليها على أنها رد فعل على تحركات المنافسين وليست خطوات استباقية قد تشير إلى انحراف استراتيجي، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين.
البيئة التنظيمية وخصوصية البيانات
بصفتها منصة تعالج كميات هائلة من البيانات الحساسة للمؤسسات، قد تواجه Databricks تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا من الهيئات الرقابية حول العالم. يمكن للقواعد الجديدة التي تحكم شفافية نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق بيانات المستخدم، ومتطلبات توطين البيانات السحابية، أن تؤثر على كيفية تقديم خدماتها، خاصة في مناطق ذات أطر تنظيمية صارمة مثل الاتحاد الأوروبي أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قد يساعد الامتثال الاستباقي لهذه اللوائح وتبني الشفافية في بناء ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة Databricks كممكّن مسؤول وموثوق للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن أي أخطاء أو انتهاكات، مثل حدوث خروقات للبيانات، أو فرض غرامات لعدم الامتثال، أو الدخول في دعاوى قضائية، قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بسمعة الشركة وتكبيدها تكاليف إضافية، وكلاهما قد يؤثر سلبًا على أداء السهم.
الاهتمام الإعلامي، تغطية المحللين، وزخم التداول
كما هو الحال مع العديد من الطروحات الأولية البارزة، قد يشهد سهم Databricks تقلبات سعرية كبيرة خلال الأشهر الأولى بعد الإدراج، مدفوعة بمعنويات السوق، وعناوين الأخبار، وتصنيفات المحللين. يمكن للتغطية الإيجابية – مثل إدراج السهم في مؤشرات رئيسية، أو تحقيق أرباح تفوق التوقعات بشكل كبير، أو ترقيات التصنيف من قبل بنوك الاستثمار – أن تغذي نشاط الشراء وتولد زخمًا صعوديًا.
في الوقت نفسه، تُعد التقلبات السعرية ما بعد الطرح أمرًا شائعًا، خاصة إذا جاءت تقارير الأرباح الأولية مخيبة للآمال أو إذا بدأ كبار المطلعين في بيع أسهمهم بعد انتهاء فترات الحظر. كما أن معنويات متداولي التجزئة، بما في ذلك الضجة عبر المنصات الاجتماعية أو دورات الحماس المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تبالغ في تضخيم التحركات السعرية قصيرة الأجل – سواء صعودًا أو هبوطًا.
كيفية تداول أسهم Databricks عبر عقود الفروقات
في حال قررت Databricks المضي قدمًا في عملية الطرح العام الأولي، فقد تتمكن من تداول أسهمها باستخدام عقود الفروقات. وإليك الخطوات الأساسية:
- 1 اختر منصتك المفضّلةتوفر Capital.com إمكانية تداول عقود الفروقات على آلاف الأسهم العالمية، بما في ذلك أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة حديثًا.
- 2 افتح حسابسجل بياناتك، واستكمل إجراءات التحقق من الهوية، وحدد تفضيلات التداول الخاصة بك.
- 3 موّل حسابكأودع أموال في حساب التداول الخاص بك.استخدم فقط الأموال التي يمكنك تحمل مخاطر تداولها.
- 4 راقب أداء السهمبمجرد إدراج سهم Databricks، تابع الرسم البياني لسعره، وتقارير أرباح الشركة، والأخبار الجوهرية المتعلقة بها.
- 5 افتح صفقتك الاستثماريةاستخدم صفقات الشراء أو البيع على المكشوف للمضاربة على التحركات السعرية المحتملة.قم بتطبيق أدوات إدارة المخاطر المتقدمة مثل أوامر وقف الخسارة.
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ما هي أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأخرى المتاحة للتداول؟
بينما تظل Databricks شركة خاصة في الوقت الحالي، يمكنك تداول أسهم شركات تكنولوجيا أخرى مماثلة أو ذات صلة تتمتع بتعرض لقطاعي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة:
- Snowflake (SNOW)منصة بيانات سحابية تُعتبر غالبًا منافسًا رئيسيًا لـ Databricks.
- Palantir (PLTR)شركة متخصصة في تحليلات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبرى، وتخدم عملاء حكوميين وتجاريين.
- إنفيديا (NVDA)عملاق أشباه الموصلات الذي يوفر البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
- مايكروسوفت (MSFT)شريك رئيسي لمنصة Azure ومستثمر هام في OpenAI، وتنشط بقوة في مجالي البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
- Salesforce (CRM)تمتلك Tableau وتقدم أدوات إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- ألفابِت (GOOGL)تتنافس منصتا BigQuery و Vertex AI التابعتان لـ Google Cloud بشكل مباشر مع خدمات Databricks.
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الأسئلة الشائعة
من يمتلك شركة Databricks؟
Databricks هي حاليًا شركة مملوكة ملكية خاصة، أسسها فريق من علماء الحاسوب من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، من بينهم الرئيس التنفيذي الحالي علي غُدسي. حصلت الشركة على تمويل من مجموعة واسعة من المستثمرين البارزين وذوي الثقل، مثل Andreessen Horowitz، و BlackRock، و T. Rowe Price، و Microsoft، التي تعمل أيضًا كشريك سحابي استراتيجي. وبينما يظل غُدسي والمؤسسون الآخرون مشاركين بشكل وثيق في إدارة الشركة، يتم تقاسم السيطرة مع المستثمرين المؤسسيين من خلال جولات التمويل المتعاقبة.
كم تبلغ القيمة التقديرية لشركة Databricks؟
قُدِّرَت قيمة Databricks آخر مرة بحوالي 62 مليار دولار أمريكي في جولة تمويلها من الفئة "J" في عام 2024. استند هذا التقييم إلى نموها السريع في إيرادات المؤسسات، وتوسع قاعدة عملائها، ودورها المتزايد في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد يختلف تقييم الطرح العام الأولي النهائي اعتمادًا على ظروف السوق، وشهية المستثمرين، والنتائج المالية التي ستكشف عنها Databricks قبيل عملية الإدراج.
متى سيتم طرح Databricks للطرح العام الأولي؟
على الرغم من عدم الإعلان عن أي موعد رسمي للطرح العام الأولي، يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين إدراج Databricks في عام 2025. وقد ألمحت الشركة إلى جاهزيتها من خلال تحقيقها لأهداف إيرادات هامة، وإتمامها لعمليات استحواذ استراتيجية، وزيادة ظهورها العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم الإدراج في سوق ناسداك، على الرغم من أن التوقيت الدقيق قد يعتمد على البيئة العامة لسوق الطروحات الأولية وما إذا كانت Databricks ستختار الطرح العام التقليدي، أو الإدراج المباشر، أو هيكلًا آخر.
هل يمكنني الاستثمار في Databricks قبل طرحها العام؟
عادةً ما يكون الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام الأولي محدودًا ويقتصر على المستثمرين المؤسسيين، وشركات رأس المال الاستثماري، والأفراد المؤهلين من ذوي الملاءة المالية العالية من خلال عمليات الطرح الخاص. ومع ذلك، قد توفر بعض منصات السوق الثانوية، مثل Forge Global أو EquityZen، إمكانية الوصول إلى أسهم خاصة يبيعها مساهمون حاليون. غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة، وتخضع لقيود، وتنطوي على درجة مخاطر أعلى، لذا يجب على المستثمرين إجراء بحث شامل ومعمق قبل تخصيص أي أموال.
هل ستكون أسهم Databricks متاحة للتداول عبر عقود الفروقات؟
في حال استكملت Databricks عملية الطرح العام الأولي، فمن المحتمل أن يقدم العديد من الوسطاء، مثل Capital.com، أسهمها للتداول كعقود فروقات. يتيح ذلك للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار قصيرة الأجل دون امتلاك السهم الأساسي. كما تتيح عقود الفروقات استخدام الرافعة المالية وإمكانية فتح صفقات شراء أو بيع، ولكنها تأتي مع مخاطرها الخاصة وتُعتبر عادةً مناسبة للمتداولين النشطين بدلاً من المستثمرين على المدى الطويل. سيعتمد توافرها على تغطية الوسيط، والطلب في السوق، ومستويات السيولة بعد الطرح العام.
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