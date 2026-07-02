Торговать W.P. Carey Inc. REIT - WPC

О компании W.P. Carey Inc. REIT

W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) является диверсифицированным инвестиционным трастом недвижимости (REIT) с внутренним управлением. Компания является владельцем коммерческой недвижимости, сдаваемой в долгосрочную аренду компаниям. Ее недвижимость включает промышленные, складские, офисные, торговые и складские помещения, сдаваемые в аренду одному арендатору. Компания управляет своим портфелем недвижимости, отслеживая кредитное качество арендаторов и риски продления аренды. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента, а именно сегмент недвижимости и сегмент управления инвестициями. Компания инвестирует в коммерческую недвижимость, расположенную в США, Северной и Западной Европе. Ее портфель состоит из примерно 1 266 объектов недвижимости, сданных в чистую аренду примерно 356 арендаторам. Кроме того, в портфель компании входят полные или частичные доли участия в приблизительно 20 объектах операционной недвижимости, включая 19 объектов самообслуживания и один отель. Компания управляет портфелями инвестиций в недвижимость для Управляемых программ через свои дочерние компании, облагаемые налогом на прибыль (TRS).

Текущая цена акций W.P. Carey Inc. REIT составляет 71.39 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Covestro AG, Exponent, IP Group PLC, NVE Corporation, Exicure, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.