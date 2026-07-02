Торговать Wheaton Precious Metals - WPM

О компании Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals Corp. является канадской компанией по потоковой торговле драгоценными металлами. Компания в основном занимается продажей драгоценных металлов, включая золото, серебро, палладий и кобальт. Компания эксплуатирует около 24 рудников и восемь проектов на стадии разработки. Производственный профиль компании определяется портфелем из золотого потока на руднике Salobo компании Vale и серебряного потока на руднике Penasquito компании Newmont. Это месторождение считается примером железооксидного медно-золотого месторождения (МОКГ). Минерализация на месторождении Салобо залегает в верхне-гриншистовых-нижне-амфиболитовых-метаморфизованных породах группы Игарапе-Салобо. Пропускная способность рудника Салобо составляет около 24 миллионов тонн в год. Проект Санто-Доминго, при условии выполнения обычных условий, включая получение компанией Capstone достаточного финансирования для покрытия всех ожидаемых капитальных затрат.

Текущая цена акций Wheaton Precious Metals составляет 114.26 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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