Торговать Western Digital Corp - WDC

О компании Western Digital Corp

Корпорация Western Digital является разработчиком устройств и решений для хранения данных. Компания разрабатывает, производит, продает и реализует устройства и решения для хранения данных в США и в других странах через свой торговый персонал, дилеров, дистрибьюторов, розничных торговцев и дочерние компании. Компания предлагает широкую линейку решений для хранения данных, включая клиентские устройства, устройства и решения для центров обработки данных и клиентские решения. Клиентские устройства состоят из жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD) для вычислительных устройств, таких как настольные и портативные персональные компьютеры (ПК), интеллектуальные видеосистемы, игровые приставки и телеприставки. Устройства и решения для центров обработки данных включают в себя жесткие диски большой емкости и высокопроизводительные твердотельные накопители корпоративного класса, а также платформы. Решения для клиентов включают в себя жесткие и твердотельные диски, встраиваемые во внешние устройства хранения данных, и съемные продукты на основе флэш-памяти, в том числе карты памяти, флэш-диски с универсальной последовательной шиной (USB) и беспроводные диски.

Текущая цена акций Western Digital Corp составляет 559.95 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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