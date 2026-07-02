Торговать Waters - WAT

О компании Waters

Waters Corporation - специализированная измерительная компания, которая в основном разрабатывает, производит, продает и обслуживает технологические системы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), ультраэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (МС), а также вспомогательные продукты, включая хроматографические колонки, другие расходные материалы и комплексные планы послегарантийного обслуживания. Сегменты компании включают Waters и TA. Операционный сегмент Waters занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием приборов для жидкостной хроматографии (ЖХ) и МС, колонок и других расходных материалов для точной химии, которые могут быть интегрированы и использованы вместе с другими аналитическими приборами. Операционный сегмент TA занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием приборов для термического анализа, реометрии и калориметрии. Приборы ЖХ и ЖХ-МС используются в различных отраслях промышленности для обнаружения, идентификации, мониторинга и измерения химического, физического и биологического состава материалов, а также для очистки соединений.

Текущая цена акций Waters составляет 374.98 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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