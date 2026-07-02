Торговать Waste Connections - WCN

О компании Waste Connections

Waste Connections, Inc. является интегрированной компанией, предоставляющей услуги по сбору, передаче и утилизации неопасных отходов, а также услуги по переработке и восстановлению ресурсов на рынках 44 штатов США и шести провинций Канады. Компания предоставляет услуги по обработке, регенерации и утилизации неопасных нефтепромысловых отходов в нескольких бассейнах на территории США, а также интермодальные услуги по перевозке грузов и контейнеров для твердых отходов на Тихоокеанском Северо-Западе. Компания осуществляет свою деятельность через пять географических сегментов: Южный, Восточный, Западный, Центральный и Канада. Компания предлагает ряд коммерческих услуг, включая сбор коммерческих отходов, коммерческую переработку отходов, услуги по измельчению отходов, аренду мусорных контейнеров, услуги интермодальных контейнеров и услуги переносных туалетов. Кроме того, компания предоставляет услуги для населения, такие как вывоз бытового мусора, вывоз дворовых отходов и аренда мусорных контейнеров.

Текущая цена акций Waste Connections составляет 166.24 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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