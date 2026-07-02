Торговать Vornado Realty Trust - VNO

О компании Vornado Realty Trust

Vornado Realty Trust - это инвестиционный траст недвижимости. Компания ведет свою деятельность через компанию Vornado Realty L.P (Операционное партнерство), а ее доли в объектах недвижимости принадлежат ей. Компания владеет и управляет офисной и торговой недвижимостью с концентрацией в столичном регионе Нью-Йорка. Ее сегменты включают Нью-Йорк и Прочие. Компании принадлежит более 32,4% акций компании Alexander's, Inc., которая владеет шестью объектами недвижимости в столичном регионе Нью-Йорка, а также доли в других объектах недвижимости и связанных с ними инвестициях. Нью-Йоркский сегмент состоит из приблизительно 27,3 млн. квадратных футов в 73 объектах недвижимости, из которых 20,6 млн. квадратных футов приходится на офисную недвижимость Манхэттена и 2,7 млн. квадратных футов - на стрит-ритейл недвижимость Манхэттена. Прочие объекты недвижимости и инвестиции состоят из примерно 3,7 млн. кв. футов TheMART в Чикаго и 70% контрольного пакета акций в 555 California Street, офисном комплексе из трех зданий в финансовом районе Сан-Франциско.

Текущая цена акций Vornado Realty Trust составляет 40.35 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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