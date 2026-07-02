Торговать Viemed Healthcare - VMD

О компании Viemed Healthcare

Viemed Healthcare, Inc. (Viemed) - поставщик домашнего медицинского оборудования длительного пользования (DME) и послеоперационных респираторных медицинских услуг в США. Компания Viemed специализируется на предоставлении домашней терапии для пациентов, страдающих респираторными заболеваниями. Услуги компании Viemed включают лечение респираторных заболеваний, нейромышечную помощь, тестирование сна на дому и лечение апноэ во сне, кислородную терапию и аренду респираторного оборудования. Управление респираторными заболеваниями обеспечивает лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с помощью неинвазивной вентиляции (NIV) и других методов лечения. Нейромышечная помощь направлена на помощь нейромышечным пациентам дышать комфортно с помощью респираторной терапии. Кислородная терапия обеспечивает дополнительным кислородом пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, включая ХОБЛ. Лечение апноэ сна предлагает решения и/или оборудование, такие как AutoPAP (автоматическое непрерывное положительное давление в дыхательных путях) и BiPAP аппараты.

Текущая цена акций Viemed Healthcare составляет 11.78 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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