Торговать Viant Technology Inc. - DSP CFD

О компании Viant Technology Inc.

Viant Technology Inc. - компания по разработке программного обеспечения для рекламы. Ее программное обеспечение позволяет осуществлять программную закупку рекламы, что представляет собой электронизацию процесса покупки рекламы. Ее платформа спроса (DSP), Adelphic, является корпоративной программной платформой, которая используется маркетологами и их рекламными агентствами для централизованного планирования, покупки и измерения рекламы по различным каналам. С помощью этой технологии маркетолог может покупать рекламу на настольных компьютерах, мобильных устройствах, подключенном телевидении, линейном телевидении, потоковом аудио в играх и цифровых рекламных щитах. Платформа предоставляет набор средств прогнозирования, отчетности и встроенной автоматизации, которые дают клиентам представление о доступном инвентаре на основе желаемой целевой аудитории. Платформа поддерживает различные типы сделок, включая торги в реальном времени, частные рыночные площадки и гарантированные программы, позволяя клиентам получать и интегрировать рекламный инвентарь непосредственно от издателей и частных рыночных площадок.

Текущая цена акций Viant Technology Inc. составляет 9.94 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Whole Earth Brands, Inc., First Northwest Bancorp, Virtus, Orkla, TomTom N.V. и Suny Cellular Communication Ltd. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.