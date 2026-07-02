Торговать Ventas, Inc. - VTR

О компании Ventas, Inc.

Ventas, Inc. является инвестиционным трастом недвижимости (REIT), работающим на стыке здравоохранения и недвижимости. Сегменты компании включают в себя сегменты Triple-Net Leased Properties, Senior Living Operations и Office Operations. В сегменте Triple-Net Leased Properties компания инвестирует и владеет жильем для пожилых людей и объектами здравоохранения по всей территории США и Великобритании и сдает эти объекты в аренду операционным компаниям здравоохранения на условиях трехсетевого или абсолютно-сетевого лизинга. В сегменте операций с жильем для пожилых людей Компания инвестирует в жилые комплексы для пожилых людей на территории США и Канады и привлекает независимых управляющих, таких как Atria и Sunrise, для эксплуатации и управления этими комплексами. В сегменте офисных операций компания в основном приобретает, владеет, развивает, сдает в аренду и управляет медицинскими офисными зданиями (МОБ), а также научными, исследовательскими и инновационными центрами на территории США. Компания владеет или имеет инвестиции в приблизительно 1 200 объектов недвижимости.

Текущая цена акций Ventas, Inc. составляет 91.88 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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