О компании Unum

Unum Group является поставщиком услуг финансовой защиты в США и Великобритании. Ее продукты включают страхование на случай инвалидности, жизни, несчастных случаев, критических заболеваний, стоматологическое страхование и страхование зрения, а также другие сопутствующие услуги. Сегмент Unum US состоит из группового страхования нетрудоспособности, которое включает продукты долгосрочной и краткосрочной нетрудоспособности, медицинские продукты stop-loss, платные услуги по управлению отпуском и только административные услуги (ASO), продукты группового страхования жизни и случайной смерти и расчленения, а также дополнительные и добровольные линии бизнеса, которые включают индивидуальное страхование нетрудоспособности, добровольные льготы, стоматологические и зрительные продукты. Сегмент Unum International включает операции в Великобритании и Польше. Сегмент Colonial Life включает продукты страхования от несчастных случаев, болезней и инвалидности, в том числе продукты стоматологического страхования и страхования зрения, продукты страхования жизни, а также продукты страхования от рака и критических заболеваний. Компания реализует свои продукты в основном на рабочем месте.

Текущая цена акций Unum составляет 76.95 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Under Armour Inc, Shangri-La Asia Limited, PLBY Group, Inc., Monster Beverage, Hugo Boss AG и HUYA Inc. American depositary s. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.