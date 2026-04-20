Торговать Universal Logistics - ULH CFD

О компании Universal Logistics

Universal Logistics Holdings, Inc. является провайдером транспортных и логистических решений на всей территории США, а также в Мексике, Канаде и Колумбии. Сегменты компании включают контрактную логистику, интермодальные перевозки, грузоперевозки и брокерские услуги под управлением компании. Компания предлагает широкий спектр услуг по всей цепочке поставок, включая грузовые перевозки, брокерские услуги, интермодальные перевозки, специализированные перевозки и услуги с добавленной стоимостью. Интермодальные операции включают паровые грузовики, железнодорожные пути и вспомогательные услуги. Выделенные услуги предоставляются в основном для поддержки клиентов автомобильной отрасли с использованием фургонов. Услуги с добавленной стоимостью в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов включают в себя обработку материалов, консолидацию, последовательность, субсборку, услуги кросс-доков, комплектацию, переупаковку, складирование и управление возвратными контейнерами.

Текущая цена акций Universal Logistics составляет 24.12 USD.

