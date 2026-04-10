Торговать UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. CFD

О компании UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD

United Utilities Group PLC - британская компания, занимающаяся водоснабжением и водоотведением. Компания, через свою дочернюю компанию United Utilities Water Limited (United Utilities Water), управляет регулируемой сетью водоснабжения и водоотведения на северо-западе Англии, предоставляя услуги примерно семи миллионам человек и предприятий. Ей принадлежит более 56 000 гектаров земли вокруг водохранилищ. Она забирает воду из окружающей среды, очищает и распределяет ее среди своих клиентов, а затем собирает ее, очищает и возвращает обратно в окружающую среду. Компания произвела около 173 гигаватт-часов (ГВтч) возобновляемой энергии благодаря центрам обработки осадка и солнечным установкам. Ежедневно компания поставляет своим клиентам около 1 700 миллионов литров чистой питьевой воды по более чем 42 000 километров водопроводных труб. United Utilities Water владеет лицензиями на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения на северо-западе Англии.

Текущая цена акций UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD составляет 13.93 GBP.

