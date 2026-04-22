О компании United Parcel Service

United Parcel Service, Inc. является компанией по доставке посылок и поставщиком глобальных решений по управлению цепочками поставок. Ее сегменты включают внутреннюю доставку по США и международную доставку. Сегменты "Внутренняя доставка США" и "Международная доставка" вместе называются глобальными операциями по доставке мелких пакетов. Глобальные операции по доставке мелких пакетов предоставляют услуги по доставке экспресс-писем, документов, пакетов и паллетированных грузов воздушным и наземным транспортом. Сегмент "Внутренняя упаковка США" предлагает услуги по доставке мелких пакетов в Соединенных Штатах и спектр гарантированных услуг по воздушной и наземной перевозке пакетов внутри США. Сегмент "Международная упаковка" включает операции по доставке мелких пакетов в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде, Латинской Америке и на Индийском субконтиненте, Ближнем Востоке и Африке (ISMEA). Остальные виды деятельности включают в себя Supply Chain Solutions, состоящие из экспедиторских услуг, брокерских услуг по грузоперевозкам, логистики и дистрибуции, а также других видов деятельности.

Текущая цена акций United Parcel Service составляет 105.49 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Amarin Corporation plc, Cintas Corporation, Enterprise Financial, Ormat Technologies, Inc., Chicken Soup и Centamin PLC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.