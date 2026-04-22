Торговать Union Pacific Corp - UNP CFD

О компании Union Pacific Corp

Union Pacific Corporation - железнодорожная операционная компания в США. Компания осуществляет свою деятельность через свою основную операционную компанию Union Pacific Railroad Company (UPRR). Компания соединяет железной дорогой примерно 23 штата в западных двух третях страны и поддерживает согласованные графики с другими железнодорожными перевозчиками для обработки грузов на Атлантическое побережье, Тихоокеанское побережье, Юго-Восток, Юго-Запад, Канаду и Мексику. Диверсифицированная структура железнодорожных перевозок Компании включает в себя навалочные, промышленные и премиальные перевозки. Навалочные перевозки компании включают зерно и зерновые продукты, удобрения, продукты питания и рефрижераторы, уголь и возобновляемые источники энергии. Промышленные перевозки включают несколько категорий, в том числе строительство, промышленные химикаты, пластмассы и лесопродукцию. Премиальные перевозки включают готовые автомобили, автомобильные запчасти и товары в интермодальных контейнерах, как внутри страны, так и за рубежом.

Текущая цена акций Union Pacific Corp составляет 251.73 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Barry Callebaut AG, Tokyu Corporation, Sinopharm Group Co. Ltd., PLAYSTUDIOS, Inc., Plug Power Inc. и Primary Health Properties PLC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.