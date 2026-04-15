О компании Trican Well Service Ltd.

Trican Well Service Ltd. (Trican) - канадская нефтесервисная компания. Компания предоставляет ряд специализированных продуктов, оборудования, услуг и технологий для использования при бурении, заканчивании, интенсификации и ремонте нефтяных и газовых скважин, главным образом, через свои постоянные операции по закачке под давлением в Канаде. Компания также поставляет колтюбинговые трубы, оборудование для кислотообразования и интенсификации добычи, цементирование, инструменты для внутрискважинных работ, решения для гидроразрыва пласта и коллектора. Инструменты Trican включают фрезы и долота, многолатеральный скважинный навигатор, компоненты компоновки забоя скважины (КНБК), обычную колтюбинговую установку, кран, инжектор для колтюбинга и противовыбросовое устройство (ПВО). Trican предлагает ряд решений, включая колтюбинговый ГРП и кислотообразование, собственное проектирование, очистку скважин, фрезерование, струйную обработку под высоким давлением, e-coil (интеллектуальную катушку), подъем азотного газа и увеличение добычи.

Текущая цена акций Trican Well Service Ltd. составляет 6.779 CAD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Entra, Alzamend Neuro, Inc., Bangkok Bank Public Company Limited, Castellum, Maquia Capital Acquisition Corporation и Endesa, S.A.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.