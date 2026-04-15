О компании TransAlta Corporation Ordinary

TransAlta Corporation - генерирующая компания. Компания владеет, эксплуатирует и управляет портфелем активов мощностью около 8 128 мегаватт (МВт) и использует различные виды топлива, включая воду, ветер и солнечную энергию, природный газ и энергетический уголь. Сегменты компании включают сегменты генерации и сегмент энергетического маркетинга. Сегменты генерации включают шесть сегментов: Гидроэнергетика, Ветровая и солнечная энергетика, Североамериканский газовый, Австралийский газовый, Альберта Термал и Централия. Сегмент энергетического маркетинга занимается оптовой торговлей электроэнергией и другими товарами и деривативами, связанными с энергетикой. Energy Marketing управляет имеющимися генерирующими мощностями, а также потребностями генерирующих сегментов в топливе и передаче электроэнергии путем использования контрактов различной продолжительности для форвардной продажи электроэнергии и покупки природного газа и передающей мощности.

Текущая цена акций TransAlta Corporation Ordinary составляет 13.6 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Johnson Outdoors, C3.ai, Inc., Flow Traders N.V., Addus, Recro Pharma, Inc. и enVVeno Medical Corporation. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.