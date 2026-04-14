Торговать Toyota Motor Corporation - 7203 CFD

О компании Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corp - японская компания, занимающаяся автомобильным бизнесом, финансовым бизнесом и другими видами деятельности. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Автомобильный сегмент занимается разработкой, производством и продажей седанов, минивэнов, 2box, спортивных автомобилей, грузовиков и сопутствующих автомобилей, а также сопутствующих запчастей и продуктов. Финансовый сегмент занимается финансированием и лизингом транспортных средств. Сегмент "Прочее" занимается проектированием, производством и продажей домов, а также ведет информационно-коммуникационный бизнес. Компания также занимается контролем производственных и торговых компаний, а также связями с общественностью и исследовательской деятельностью в Северной Америке и Европе. Компания также предоставляет роботов, проекты фундаментальных исследований, морской и агробизнес. Компания также предоставляет электромобили и автомобили, оснащенные новой функцией Advanced Drive технологии поддержки вождения, помощи водителю или услуги подключенных автомобилей.

Текущая цена акций Toyota Motor Corporation составляет 3316.1 JPY.

