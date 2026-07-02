Торговать The Wendy's Company - WEN

О компании The Wendy's Company

Компания Wendy's занимается операционной деятельностью, развитием и франчайзингом системы ресторанов быстрого обслуживания. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Wendy's U.S., Wendy's International и Global Real Estate & Development. Сегмент Wendy's U.S. включает в себя эксплуатацию и франчайзинг ресторанов Wendy's в США. Сегмент Wendy's International включает в себя эксплуатацию и франчайзинг ресторанов Wendy's в странах и территориях, не входящих в состав США. Сегмент "Глобальная недвижимость и развитие" включает в себя деятельность по недвижимости на собственных объектах и объектах, арендованных у третьих лиц, которые сдаются в аренду и/или субаренду франчайзи, а также включает долю дохода совместного предприятия TimWen по недвижимости. Компания управляет примерно 5 938 ресторанами Wendy's в США. Из них более 403 ресторанов управляются Компанией, а 5 535 - примерно 228 франчайзи.

Текущая цена акций The Wendy's Company составляет 8.63 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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