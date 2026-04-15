О компании Texas Instruments Incorporated

Texas Instruments Incorporated разрабатывает, производит и продает полупроводники разработчикам и производителям электроники по всему миру. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: Аналоговый и Встраиваемая обработка. Линейки продукции сегмента Analog включают в себя Power и Signal Chain. Power включает в себя продукты, которые помогают клиентам управлять питанием в электронных системах. Сигнальная цепь включает в себя продукцию, которая определяет, обуславливает и измеряет сигналы, позволяя передавать или преобразовывать информацию для дальнейшей обработки и управления. Сегмент встраиваемой обработки включает микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры (DSP) и прикладные процессоры. Микроконтроллеры представляют собой автономные системы с процессорным ядром, памятью и периферийными устройствами, которые предназначены для управления набором определенных задач электронного оборудования. DSP выполняют математические вычисления для обработки или улучшения цифровых данных. Прикладные процессоры предназначены для выполнения конкретных вычислительных операций.

Текущая цена акций Texas Instruments Incorporated составляет 215.32 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Radius Global Infrastructure, Inc., Celldex Therapeutics, Alliance Global Group, Inc., Tronox Limited Ordinary Shares, New Fortress Energy и Borregaard. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.