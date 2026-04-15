Торговать Teradata - TDC CFD

О компании Teradata

Корпорация Teradata (Teradata) специализируется на предоставлении подключенной мультиоблачной платформы данных для корпоративной аналитики. Платформа Teradata Vantage позволяет клиентам интегрировать и упростить экосистему данных и аналитики, упростить доступ к данным и управление ими, а также использовать аналитику для извлечения бизнес-ценностей из различных типов данных. Платформа Teradata Vantage разработана и создана для работы в локальных, частных облачных и публичных облачных средах. Географические сегменты компании включают Американский регион (Северная Америка и Латинская Америка), регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и регион APJ (Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония). Платформа компании предлагает полную интеграцию наборов данных, инструментов, аналитических языков и функций, включая коммерческие технологии и технологии с открытым исходным кодом. Компания обслуживает различные отрасли автомобильной промышленности, энергетики и природных ресурсов, финансовых услуг, государственного управления, здравоохранения, производства, розничной торговли и телекоммуникаций.

Текущая цена акций Teradata составляет 26.79 USD.

