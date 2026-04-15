Торговать TC Energy Corporation - US - TRP CFD

О компании TC Energy

TC Energy Corporation - канадская компания, специализирующаяся на энергетической инфраструктуре. Сегменты компании включают канадские газопроводы, газопроводы США, газопроводы Мексики, трубопроводы жидких углеводородов, электроэнергию и хранение. Компания осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: "Трубопроводы природного газа", "Трубопроводы жидких веществ" и "Электроэнергия и хранение". Сеть газопроводов транспортирует природный газ из бассейнов снабжения до местных распределительных компаний, электростанций, соединительных трубопроводов, экспортных терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и других предприятий на территории Канады, Соединенных Штатов Америки (США) и Мексики. Инфраструктура нефтепроводов для транспортировки жидких углеводородов соединяет поставки сырой нефти из Альберты с рынками нефтепереработки США в Иллинойсе, Оклахоме и на побережье Мексиканского залива, а также поставки сырой нефти из ключевого рыночного узла в Кушинге, Оклахома, на побережье Мексиканского залива США. Электроэнергетический бизнес компании включает 4 200 мегаватт генерирующих мощностей, расположенных в Альберте, Онтарио, Квебеке и Нью-Брансуике.

Текущая цена акций TC Energy Corporation - US составляет 60.89 USD.

