Торговать Target Corp - TGT CFD

О компании Target Corp

Target Corporation (Target) - розничная компания, продающая товары общего назначения через свои магазины и цифровые каналы. Компания продает ассортимент товаров общего назначения и продуктов питания. Товарные категории компании включают одежду и аксессуары, косметику и товары для дома, продукты питания и напитки, твердые товары, а также мебель и декор для дома. В магазинах общих товаров представлен ассортимент продуктов питания, включая скоропортящиеся продукты, сухие бакалейные товары, молочные продукты и замороженные продукты. Магазины компании площадью около 170 000 квадратных футов предлагают полный ассортимент продовольственных товаров, сравнимый с традиционными супермаркетами. В малоформатных магазинах площадью более 50 000 квадратных футов представлен ассортимент товаров общего назначения и продуктов питания. Бренды компании включают Art Class, Smartly, Auden, JoyLab, Smith & Hawken, Ava & Viv, Kindfull, Sonia Kashuk, Casaluna, Market Pantry, Threshold, Cat & Jack, Mondo Llama, Universal Thread, Cloud Island, More Than Magic, up & up, Colsie, Opalhouse, Wild Fable and Open Story, Wondershop.

Текущая цена акций Target Corp составляет 122.74 USD.

