Торговать Tapestry, Inc. - TPR CFD

О компании Tapestry, Inc.

Tapestry, Inc. является домом современных роскошных аксессуаров и брендов стиля жизни. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Сегмент Coach включает продажу продукции Coach покупателям через магазины, управляемые Coach, включая сайты электронной коммерции и концессионные магазины, а также продажу оптовым покупателям и через независимых сторонних дистрибьюторов. Сегмент Kate Spade включает в себя продажи преимущественно продукции бренда Kate Spade New York покупателям через магазины Kate Spade, включая сайты электронной коммерции, продажи оптовым покупателям, через концессионные магазины и через независимых сторонних дистрибьюторов. Сегмент Stuart Weitzman включает в себя продажи продукции бренда Stuart Weitzman в основном через магазины Stuart Weitzman, включая сайты электронной коммерции, продажи оптовым клиентам и через многочисленных независимых сторонних дистрибьюторов.

Текущая цена акций Tapestry, Inc. составляет 151.29 USD.

